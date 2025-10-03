Les responsables des risques et de la conformité, les équipes de sécurité et les propriétaires d’IA posent souvent ces deux questions : « Puis-je voir exactement ce que font mes agents d’IA en production ? » « Puis-je obtenir une vue unifiée de ma gouvernance et de ma posture de sécurité en matière d’IA ? »
Avec watsonx.governance, la réponse à ces deux questions est désormais « oui ».
Ensemble, ces fonctionnalités offrent une solution complète afin de garantir la confiance dans l’IA (politiques, protection et performances) sans avoir à consulter des feuilles de calcul ou à passer d’un onglet à l’autre.
Les entreprises se tournent vers les agents d’IA comme nouvel horizon de la productivité. Contrairement aux modèles traditionnels qui se contentent de générer des résultats, les agents peuvent effectuer des actions, en enchaînant les tâches et en exploitant plusieurs systèmes. Ainsi, les workflows répétitifs sont automatisés, la prise de décision est accélérée et les équipes peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Cependant, cette promesse s’accompagne de nouveaux risques. Les agents fonctionnent avec plus d’autonomie, ce qui limite la visibilité sur la manière dont les décisions sont prises et la capacité à s’assurer qu’ils se comportent comme prévu. Aujourd’hui, la surveillance est souvent lente, manuelle et fragmentée, ce qui prive les développeurs des outils dont ils ont besoin pour faire confiance à leurs systèmes, les suivre ou les ajuster. Et sans infrastructure de gouvernance évolutive, les entreprises ont du mal à évaluer, contrôler et faire évoluer en toute confiance l’IA agentique.
Pour relever ce défi, dans nos prochaines versions, watsonx.governance introduira Agent Monitoring and Insights dans watsonx.governance. Cette nouvelle capacité surveille les applications agentiques en production. En assurant le suivi des décisions, des comportements et des performances en temps réel, Agent Insights émet des alertes lorsque les indicateurs dépassent les seuils. Cela permet de bénéficier d’une gestion proactive, d’un dépannage plus rapide et d’une plus grande confiance dans les résultats générés par les agents.
Un agent d’IA automatisant les achats peut tenter d’approuver un contrat avec un fournisseur en dehors de son champ d’application. Grâce à la surveillance, cette action est signalée en temps réel, ce qui permet aux équipes d’enquêter, d’ajuster les politiques ou d’affiner l’agent avant qu’il ne provoque des problèmes en aval.
La gouvernance et la sécurité de l'IA ont trop souvent été traitées comme des flux de travail parallèles. Cela change avec la nouvelle intégration de Guardium IA Security dans la console watsonx.governance. Les responsables de la gestion des risques et de la conformité peuvent vérifier le niveau de sécurité en temps réel, directement là où ils approuvent et gèrent les cas d'utilisation.
Un agent d’IA qui gère les tickets informatiques est enregistré et classé par niveau de risque dans la gouvernance. Guardium le teste en permanence pour détecter tout abus ou fuite. Désormais, les résultats de gravité élevée, les dates des tests d’intrusion et les tentatives bloquées apparaissent directement à côté de l’enregistrement des risques, ce qui permet d’accélérer les approbations en disposant d’un contexte complet.
Ces deux nouvelles fonctionnalités sont guidées par le même principe : votre programme d’IA doit fonctionner sur une source d’information unique et unifiée. La surveillance des agents évoluera grâce à un catalogue d’agents gouverné, des contrôles affinés et une observabilité plus riche afin de garantir que les agents d’IA restent fiables, responsables et alignés.
Les indicateurs de sécurité continueront à s’étendre au-delà des vulnérabilités et des détections pour inclure les erreurs de configuration et des intégrations Guardium plus approfondies.
Leur combinaison permettra d’intégrer la sécurité et la gouvernance dans un flux unifié afin que les entreprises puissent gérer et faire évoluer l’IA avec rapidité, sécurité et confiance.
Si vous utilisez déjà watsonx.governance, surveillez la sortie et préparez-vous à activer ces fonctionnalités sur vos cas d’utilisation d’IA les plus critiques dès qu’elles seront disponibles.
Votre équipe IBM peut vous aider à trouver la bonne voie et à vous préparer à construire une IA gouvernée, sécurisée et digne de confiance avec ces futures capacités.