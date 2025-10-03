Les entreprises se tournent vers les agents d’IA comme nouvel horizon de la productivité. Contrairement aux modèles traditionnels qui se contentent de générer des résultats, les agents peuvent effectuer des actions, en enchaînant les tâches et en exploitant plusieurs systèmes. Ainsi, les workflows répétitifs sont automatisés, la prise de décision est accélérée et les équipes peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Cependant, cette promesse s’accompagne de nouveaux risques. Les agents fonctionnent avec plus d’autonomie, ce qui limite la visibilité sur la manière dont les décisions sont prises et la capacité à s’assurer qu’ils se comportent comme prévu. Aujourd’hui, la surveillance est souvent lente, manuelle et fragmentée, ce qui prive les développeurs des outils dont ils ont besoin pour faire confiance à leurs systèmes, les suivre ou les ajuster. Et sans infrastructure de gouvernance évolutive, les entreprises ont du mal à évaluer, contrôler et faire évoluer en toute confiance l’IA agentique.

Pour relever ce défi, dans nos prochaines versions, watsonx.governance introduira Agent Monitoring and Insights dans watsonx.governance. Cette nouvelle capacité surveille les applications agentiques en production. En assurant le suivi des décisions, des comportements et des performances en temps réel, Agent Insights émet des alertes lorsque les indicateurs dépassent les seuils. Cela permet de bénéficier d’une gestion proactive, d’un dépannage plus rapide et d’une plus grande confiance dans les résultats générés par les agents.