Nouvelles capacités IBM MaaS360 Kiosk Designer

Déployer des bornes d’information Android à l’échelle a toujours été un processus lent et itératif. Les administrateurs ont souvent recours à de multiples publications de politiques, à des dispositifs de test physiques et à des essais pour valider l’expérience de l’utilisateur final. Il en résulte des cycles de déploiement plus longs, des coûts opérationnels plus élevés et un risque accru d’erreurs de configuration lors de la mise en production.

IBM® MaaS360 Kiosk Designer répond à ces défis en faisant passer la configuration des bornes d’information d’un exercice d’essai à un workflow visuel et prévisible. En permettant aux administrateurs de concevoir, prévisualiser et valider les expériences de bornes d’information directement dans la console, sans nécessiter de matériel physique, Kiosk Designer aide les équipes à déployer plus rapidement, à réduire les erreurs et à adapter les déploiements de bornes d’information avec plus de confiance.

Apprenez-en plus sur la nouvelle fonctionnalité MaaS360 Kiosk Design d’IBM pour les appareils Android.