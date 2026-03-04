Nouvelles capacités IBM MaaS360 Kiosk Designer

Un moyen plus rapide et plus prévisible de déployer des bornes d’information Android.
Déployer des bornes d’information Android à l’échelle a toujours été un processus lent et itératif. Les administrateurs ont souvent recours à de multiples publications de politiques, à des dispositifs de test physiques et à des essais pour valider l’expérience de l’utilisateur final. Il en résulte des cycles de déploiement plus longs, des coûts opérationnels plus élevés et un risque accru d’erreurs de configuration lors de la mise en production.
IBM® MaaS360 Kiosk Designer répond à ces défis en faisant passer la configuration des bornes d’information d’un exercice d’essai à un workflow visuel et prévisible. En permettant aux administrateurs de concevoir, prévisualiser et valider les expériences de bornes d’information directement dans la console, sans nécessiter de matériel physique, Kiosk Designer aide les équipes à déployer plus rapidement, à réduire les erreurs et à adapter les déploiements de bornes d’information avec plus de confiance.
Apprenez-en plus sur la nouvelle fonctionnalité MaaS360 Kiosk Design d’IBM pour les appareils Android.
Ces améliorations transforment les déploiements de borne d’information Android en combinant une validation visuelle en temps réel à un workflow de configuration unifié qui permet aux administrateurs de concevoir, de configurer et de prévisualiser avant le déploiement.
La vue Designer est un aperçu interactif en temps réel de l’écran d’accueil de la borne d’information. Au lieu de déployer des politiques pour tester les appareils et voir comment se comportera une borne d’information, les administrateurs peuvent désormais concevoir l’expérience visuellement et la valider instantanément.
Les administrateurs peuvent organiser des applications, créer des dossiers, appliquer des éléments de branding, personnaliser le texte et les couleurs et ajuster les mises en page directement dans la console. Chaque modification est immédiatement prise en compte, ce qui facilite la vérification de l’utilisabilité et de l’apparence avant la publication d’une politique. Cette approche réduit considérablement les déploiements ratés et minimise le besoin de dispositifs de test dédiés.
La vue Designer prend également en charge les aperçus sur plusieurs formats (y compris les téléphones et les tablettes) et permet aux administrateurs de modifier les orientations et les niveaux de zoom. L’expérience des bornes d’information est ainsi optimisée pour les appareils avec lesquels les utilisateurs interagiront, avant le début du déploiement.
Kiosk Designer modernise l’expérience de politique de borne d’information Android dans MaaS360 en réunissant configuration et visualisation dans un seul workflow. Au lieu de parcourir de longues listes d’attributs ou de gérer plusieurs itérations d’une même politique, les administrateurs peuvent concevoir l’expérience de la borne d’information de bout en bout, depuis un seul et même endroit.
À partir d’une politique MDM Android, les équipes peuvent configurer le mode borne d’information, sélectionner des applications, définir des contrôles utilisateur et prévisualiser l’expérience finale, le tout, sans dépendre du matériel physique. Cette approche unifiée raccourcit les cycles de test et améliore la réussite des premiers déploiements.
Pour simplifier la configuration des bornes d’information, Kiosk Designer organise les paramètres en quatre onglets logiques : Enablement (activation), Basic (basique), Designer (conception) et Advanced (avancé). Cette structure permet de trouver facilement les paramètres essentiels, tout en conservant les options avancées sans les encombrer.
L’onglet Enablement permet aux administrateurs de choisir entre les modes de borne d’information Single App et Multi App selon le cas d’usage prévu, qu’il s’agisse d’une station d’enregistrement dédiée ou d’un appareil partagé basé sur des tâches. Si cela est fait en amont, les erreurs de configuration seront réduites au cours du processus.
L’onglet Basic affiche les paramètres de borne d’information les plus utilisés dans une mise en page claire et rationalisée. Les administrateurs peuvent rapidement sélectionner les applications approuvées, autoriser des applications en arrière-plan pour des workflows spécialisés et contrôler les autorisations des utilisateurs finaux telles que la luminosité de l’écran et l’accès au système.
Les préférences visuelles, telles que le masquage des éléments de l’interface utilisateur du système et la désactivation des boutons de navigation, sont regroupées afin de réduire les changements de politique répétés. Les contrôles généraux comme le comportement de mise à jour de l’application, les options de contournement administrateur et les restrictions de clés matérielles sont également faciles à localiser, ce qui aide les équipes à passer de la configuration au déploiement plus rapidement.
Pour les environnements plus complexes, l’onglet Advanced permet une personnalisation plus poussée sans pour autant submerger les administrateurs quotidiens. Les entreprises peuvent configurer des paramètres spécifiques au fabricant, gérer des fonctionnalités comme le Bluetooth, la communication en champ proche (comme le paiement sans contact), la reconnaissance biométrique et l’accessibilité, et utiliser des intentions personnalisées pour exposer des parties sélectionnées des applications système.
Cette séparation permet aux équipes de prendre en charge des déploiements à grande échelle ou spécialisés tout en conservant une expérience claire et accessible pour les configurations de bornes d’information standard.
Les administrateurs peuvent choisir le mode borne d’information prévu directement depuis l’onglet Enablement :
Une fois déployés, les appareils se connectent directement dans l’expérience de borne d’information configurée, sans distractions ni accès inutiles.
Kiosk Designer propose des contrôles d’expérience avancés qui concilient convivialité et sécurité. Il prend en charge les widgets, les badges d’application, les contrôles de disposition des icônes, la rotation automatique, les barres système standard ou personnalisées et la sélection directe d’applications à partir du catalogue d’applications MaaS360.
Les administrateurs peuvent prévisualiser les mises en page sur les téléphones, les tablettes de 7 pouces et 10 pouces, passer du mode portrait au mode environnement et ajuster les niveaux de zoom, le tout, avant le déploiement.
MaaS360 Kiosk Designer permet aux administrateurs de concevoir et de valider visuellement les expériences de borne d’information avant leur déploiement. Les déploiements sont ainsi plus rapides, les erreurs de configuration réduites, le recours aux appareils de test moindre et les expériences plus cohérentes, quels que soient les sites et les types d’appareils.
Ce que les administrateurs voient dans Designer, c’est ce que les utilisateurs voient sur l’appareil. Résultat, les équipes peuvent passer de la conception au déploiement avec plus de rapidité, de confiance et de prévisibilité. En réduisant les essais et en rationalisant la création de politiques, les équipes informatiques peuvent se consacrer davantage aux initiatives stratégiques qu’au dépannage des déploiements.
En découle une approche plus évolutive et reproductible de la gestion des bornes d’information, sans complexité opérationnelle supplémentaire.
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