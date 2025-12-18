IBM annonce de nouvelles automatisations basées sur l’IA pour l’ingénierie des systèmes fondée sur les modèles et d’autres innovations pour Engineering Lifecycle Management

Un ajout clé à Engineering AI Hub 1.1 est l’agent de découverte de cas d’utilisation de l’ingénierie des systèmes fondée sur les modèles (MBSE), conçu pour interpréter les exigences en langage naturel et créer des éléments de modèle correspondants dans Rhapsody Systems Engineering et Rhapsody 10 (SysML v2 et SysML v1, respectivement). Cette fonctionnalité permet de réduire les efforts de modélisation précoce, de diminuer la charge cognitive pour les praticiens MBSE et d’améliorer la continuité numérique grâce à la traçabilité entre les exigences et les modèles de systèmes. C’est le premier exemple que nous fournissons parmi les nombreuses automatisations possibles alimentées par l’IA pour les praticiens MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 inclut des expériences améliorées pour l’analyse de la qualité des exigences, le synopsis des éléments de travail et les contrôles administratifs permettant aux équipes de configurer quels grands modèles de langage (LLM) correspondent le mieux à leurs besoins organisationnels.

Ces mises à jour visent à aider les ingénieurs à accéder plus rapidement aux informations, à améliorer la clarté des exigences, à rationaliser les revues et à accélérer les workflows, tout en permettant à des experts humains de contrôler chaque résultat suggéré par l’IA.