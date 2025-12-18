Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM annonce de nouvelles automatisations basées sur l’IA pour l’ingénierie des systèmes fondée sur les modèles et d’autres innovations pour Engineering Lifecycle Management

Le 18 décembre 2025, l’équipe IBM Engineering Lifecycle Management a annoncé des versions de produits importantes qui amélioreront encore la manière dont les équipes d’ingénierie conçoivent, construisent et livrent des systèmes complexes, critiques pour la sécurité et définis par logiciel.

Publié le 18 décembre 2025
IBM Engineering AI Hub est conçu pour automatiser les tâches répétitives, accroître la clarté et accélérer la prise de décision pour les équipes d’ingénierie qui développent des systèmes à forte intensité logicielle, comprenant souvent du matériel, de l’électronique. La version 1.1 introduit un nouvel agent et des améliorations qui permettent notamment aux équipes d’appliquer l’IA à l’ingénierie des systèmes, aux exigences et à la gestion des workflows.

IBM Engineering AI Hub v1.1 : étendre l’automatisation pilotée par l’IA au MBSE

Un ajout clé à Engineering AI Hub 1.1 est l’agent de découverte de cas d’utilisation de l’ingénierie des systèmes fondée sur les modèles (MBSE), conçu pour interpréter les exigences en langage naturel et créer des éléments de modèle correspondants dans Rhapsody Systems Engineering et Rhapsody 10 (SysML v2 et SysML v1, respectivement). Cette fonctionnalité permet de réduire les efforts de modélisation précoce, de diminuer la charge cognitive pour les praticiens MBSE et d’améliorer la continuité numérique grâce à la traçabilité entre les exigences et les modèles de systèmes. C’est le premier exemple que nous fournissons parmi les nombreuses automatisations possibles alimentées par l’IA pour les praticiens MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 inclut des expériences améliorées pour l’analyse de la qualité des exigences, le synopsis des éléments de travail et les contrôles administratifs permettant aux équipes de configurer quels grands modèles de langage (LLM) correspondent le mieux à leurs besoins organisationnels.

Ces mises à jour visent à aider les ingénieurs à accéder plus rapidement aux informations, à améliorer la clarté des exigences, à rationaliser les revues et à accélérer les workflows, tout en permettant à des experts humains de contrôler chaque résultat suggéré par l’IA.

IBM Engineering Lifecycle Management 7.2 : élargir les fondements de l’ingénierie

La nouvelle version IBM ELM 7.2 apporte une série d’améliorations en termes de convivialité et de performances, conçues pour aider les équipes d’ingénieurs à travailler efficacement tout en prenant en charge la traçabilité de bout en bout nécessaire à la conformité et au développement de systèmes complexes. L’ELM fournit la base du cycle de vie de l’ingénierie pour la gestion des exigences, des workflows et des tests, la gestion des configurations et la production de rapports, ainsi que la modélisation des systèmes et des logiciels, désormais avec des optimisations qui aident les équipes à travailler à plus grande échelle.

Les améliorations visant à aider les ingénieurs à collaborer plus rapidement et à utiliser plus facilement les données d’ingénierie du système de référence dans les rapports, les tableaux de bord et les documents générés incluent :

  • Expérience d’édition renouvelée pour les éléments de travail et les artefacts de test, et nouveaux fils de commentaires sur les éléments de modèle IBM Engineering Rhapsody directement dans le navigateur. 
  • De nouvelles fonctionnalités de reporting, notamment des indicateurs historiques prédéfinis et personnalisés, une meilleure visualisation des rapports et une traçabilité améliorée pour les collections d’exigences, aident les responsables de l’ingénierie à gagner en clarté dans l’ensemble des programmes. Les mises à jour de la publication, y compris des exports Excel plus propres et la gestion des images/tableaux, facilitent la production de livrables prêts pour l’audit.

Les améliorations apportées à la planification et au développement logiciel comprennent :

  • Planification plus efficace grâce à des attributs personnalisés dans Quick Planner.
  • Des workflows plus productifs pour les développeurs gérant le code source dans ELM, en utilisant une nouvelle extension VS Code pour Engineering Workflow Management (EWM), incluant la possibilité d’utiliser cette extension avec Project Bob et d’autres systèmes d’IA agentique.

IBM Rhapsody Systems Engineering v1.6 : amélioration de l’ingénierie basée sur les modèles pour les produits complexes

L’ingénierie des systèmes joue un rôle de plus en plus critique dans le développement de systèmes multidisciplinaires définis par logiciel. En plus de l’agent de découverte des cas d’utilisation MBSE, IBM Rhapsody Systems Engineering 1.6 apporte de nouvelles capacités pour les équipes méthodes et outils, ainsi qu’aux partenaires OEM et ISV afin de personnaliser et étendre Rhapsody Systems Engineering pour leurs communautés d’utilisateurs. D’autres optimisations de l’expérience utilisateur sont conçues pour réduire les efforts et la charge cognitive des praticiens.

Et maintenant ?

IBM innove pour aider les équipes d’ingénieurs à innover plus rapidement. Pour plus d’informations sur ces nouvelles versions, réservez une démo live avec les experts IBM Engineering Lifecycle Management ou consultez les ressources ci-dessous.

