Intelligence artificielle

De l’orchestration aux résultats : nouveaux workflows agentiques et agents de domaine dans IBM watsonx Orchestrate

Publié 10/07/2025

Auteur

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Orchestrer la prochaine vague d’IA d’entreprise avec cinq nouvelles capacités dans IBM watsonx Orchestrate.

Les entreprises de tous les secteurs dépassent le stade de l’expérimentation et entrent dans l’ère de l’IA agentique, où les agents intelligents ne se contentent pas de répondre aux demandes, mais raisonnent, collaborent et agissent pour fournir des résultats concrets.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer de nouvelles capacités dans IBM watsonx Orchestrate qui font passer l’IA agentique au niveau supérieur :

  • Les workflows agentiques permettent aux développeurs de créer des workflows normalisés et réutilisables qui séquencent plusieurs agents et outils de manière cohérente et fiable, afin qu’ils n’aient plus à dépendre de scripts fragiles qui lâchent lorsqu’ils sont mis à l’échelle.
  • L’intégration de Langflow à watsonx Orchestrate permet aux développeurs de continuer à créer des agents et des workflows à l’aide d’un outil de création visuel par glisser-déposer.
  • La gouvernance et l’observabilité des agents transforment l’évaluation en une expérience d’observabilité complète, du pré-déploiement à la production.
  • Pour compléter notre catalogue existant d’agents prédéfinis dans les domaines des ressources humaines, des achats et des ventes, nous lançons de nouveaux agents prédéfinis pour la finance et la chaîne d’approvisionnement afin d’apporter une expertise sectorielle approfondie et des accélérateurs aux défis métier courants.
  • Les agents de service client prédéfinis aident les clients à résoudre leurs problèmes rapidement et avec précision par téléphone, chat ou SMS.

Ces innovations permettent aux entreprises d’avancer plus rapidement et en toute confiance, en orchestrant des agents intelligents à la fois adaptatifs et responsables.

Renforcer la confiance et les performances pour l’orchestration agentique

Orchestrate est indépendant des outils et s’adapte à tout environnement, ce qui permet un déploiement et une gouvernance évolutifs des agents d’IA. Les outils de surveillance traditionnels sont souvent insuffisants pour suivre les agents d’IA. Ces derniers nécessitent non seulement une surveillance, mais aussi une boucle de rétroaction pour apprendre et s’améliorer en permanence. La nature distribuée des systèmes d’IA modernes complique encore les choses, rendant le traçage distribué indispensable.

Les nouvelles capacités AgentOps de watsonx Orchestrate comprennent une couche d’observabilité et de gouvernance intégrée qui offre une transparence totale sur le cycle de vie. Grâce à une surveillance en temps réel et à des contrôles basés sur des politiques, AgentOps garantit que les agents se comportent de manière fiable et sécurisée.

  • Agent Observability apporte aux développeurs d’agents une vue d’ensemble de leur environnement. Ils peuvent facilement surveiller l’utilisation, les taux de réussite et les latences, le tout à partir d’un tableau de bord unifié.
  • Les capacités de gouvernance des agents dans watsonx Orchestrate fournissent un cadre robuste pour l’évaluation des agents avant leur déploiement. À l’aide du kit de développement d’agents (ADK) ou du créateur d’agents no-code, les développeurs peuvent évaluer leurs agents selon plusieurs critères, notamment l’achèvement du parcours, la pertinence des réponses et la précision des appels d’outils.
  • Orchestrate prendra également en charge la surveillance de la production des agents d’IA afin de garantir l’application automatique des garde-fous et des politiques prédéfinis, empêchant ainsi les problèmes tels que les attaques par injection de prompts et l’accès non autorisé aux données.

Des workflows plus intelligents grâce au contrôle des agents

Les agents d’IA sont conçus pour agir de manière autonome. Cependant, lorsque la précision, la conformité et la répétabilité sont essentielles, l’autonomie doit reposer sur une structure. C’est là qu’interviennent les workflows agentiques dans watsonx Orchestrate. Grâce à l’intégration de Langflow, les utilisateurs peuvent concevoir, visualiser et gérer des flux complexes qui combinent :

  • Des chaînes d’outils prédéfinies, garantissant que les bons systèmes sont utilisés dans le bon ordre
  • Une logique conditionnelle, qui guide les agents à travers des branches, de nouvelles tentatives et des points de contrôle
  • Une transparence dans le traitement des données, qui contrôle la manière dont les entrées et les sorties passent par chaque étape

Résultat : les entreprises obtiennent des workflows prévisibles, vérifiables et réutilisables, qui leur garantissent que les processus critiques s’exécuteront correctement à chaque fois.

Des approbations financières et des contrôles de conformité à la gestion des exceptions dans la chaîne d’approvisionnement, en passant par le routage des dossiers client, ces flux structurés garantissent que les agents d’IA offrent une fiabilité de niveau professionnel.

Agents de domaine : une IA conçue pour votre entreprise

Parallèlement aux workflows, nous introduisons la prochaine série d’agents de domaine watsonx, des systèmes multi-agents prédéfinis et conçus pour répondre à certaines des fonctions d’entreprise les plus complexes et les plus importantes.

Agents financiers

Optimisés par IBM Planning Analytics, les agents financiers accélèrent la planification, les prévisions et l’analyse de scénarios tout en automatisant les tâches répétitives telles que l’allocation budgétaire, les rapprochements et les évaluations de risques. Les directeurs financiers obtiennent des informations plus rapidement, accélèrent les cycles de planification et disposent de plus de temps pour se concentrer sur la stratégie.

Agents de chaîne d’approvisionnement

Conçus pour améliorer l’agilité et la résilience, les agents de chaîne d’approvisionnement contribuent à accélérer la réponse aux perturbations, à optimiser les stocks et à rationaliser la gestion des commandes. Grâce à des intégrations natives avec IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa et bien d’autres, ces agents offrent une efficacité et des économies mesurables.

Agents de service client

Les responsables du service client peuvent désormais déployer des agents d’IA afin de réduire les délais de résolution des dossiers, d’améliorer l’expérience client et d’étendre l’assistance sans augmenter les coûts. Les agents traitent les demandes courantes, fournissent des informations aux centres de contact humains et automatisent les workflows back-end, ce qui permet aux équipes humaines de se concentrer sur des interactions à plus forte valeur ajoutée.

Pourquoi est-ce important ?

  • Pour les responsables financiers : 79 % des directeurs financiers déclarent accélérer le passage à l’IA, mais la fiabilité et la gouvernance restent des obstacles. Orchestrate apporte une automatisation responsable et transparente à la fonction financière.
  • Pour les responsables de la chaîne d’approvisionnement : 62 % déclarent que l’IA agentique accélère la vitesse d’action et 76 % constatent une amélioration de l’efficacité des processus. Orchestrate offre résilience et agilité à l’échelle.
  • Pour les responsables du service client : les attentes des clients étant plus élevées que jamais, les agents de service pilotés par l’IA aident les entreprises à fournir un service plus rapide et plus personnalisé tout en réduisant les coûts opérationnels.

Prochaines étapes

Ce lancement s’inscrit dans la vision d’IBM qui consiste à mettre l’IA au service de l’ensemble de l’entreprise, en combinant le raisonnement, l’orchestration et l’exécution dans une plateforme unifiée.

Grâce aux workflows agentiques et aux agents de domaine désormais disponibles dans Orchestrate, les entreprises disposent des outils nécessaires pour :

  • Déployer l’IA plus rapidement, grâce à des agents et des flux prédéfinis
  • Personnaliser leur activité à l’aide d’outils no-code et pro-code
  • Gérer les systèmes agentiques avec une transparence et une sécurité d’entreprise

Regarder Watsonx Orchestrate en action

En savoir plus Regarder Watsonx Orchestrate en action