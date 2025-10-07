De l’orchestration aux résultats : nouveaux workflows agentiques et agents de domaine dans IBM watsonx Orchestrate

Les entreprises de tous les secteurs dépassent le stade de l’expérimentation et entrent dans l’ère de l’IA agentique, où les agents intelligents ne se contentent pas de répondre aux demandes, mais raisonnent, collaborent et agissent pour fournir des résultats concrets.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer de nouvelles capacités dans IBM watsonx Orchestrate qui font passer l’IA agentique au niveau supérieur :

Les workflows agentiques permettent aux développeurs de créer des workflows normalisés et réutilisables qui séquencent plusieurs agents et outils de manière cohérente et fiable, afin qu’ils n’aient plus à dépendre de scripts fragiles qui lâchent lorsqu’ils sont mis à l’échelle.

L’intégration de Langflow à watsonx Orchestrate permet aux développeurs de continuer à créer des agents et des workflows à l’aide d’un outil de création visuel par glisser-déposer.

La gouvernance et l’observabilité des agents transforment l’évaluation en une expérience d’observabilité complète, du pré-déploiement à la production.

Pour compléter notre catalogue existant d’agents prédéfinis dans les domaines des ressources humaines, des achats et des ventes, nous lançons de nouveaux agents prédéfinis pour la finance et la chaîne d’approvisionnement afin d’apporter une expertise sectorielle approfondie et des accélérateurs aux défis métier courants.

Les agents de service client prédéfinis aident les clients à résoudre leurs problèmes rapidement et avec précision par téléphone, chat ou SMS.

Ces innovations permettent aux entreprises d’avancer plus rapidement et en toute confiance, en orchestrant des agents intelligents à la fois adaptatifs et responsables.