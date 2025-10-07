De l’orchestration aux résultats : nouveaux workflows agentiques et agents de domaine dans IBM watsonx Orchestrate

Orchestrer la prochaine vague d’IA d’entreprise avec cinq nouvelles capacités dans IBM watsonx Orchestrate.
Les entreprises de tous les secteurs dépassent le stade de l’expérimentation et entrent dans l’ère de l’IA agentique, où les agents intelligents ne se contentent pas de répondre aux demandes, mais raisonnent, collaborent et agissent pour fournir des résultats concrets.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer de nouvelles capacités dans IBM watsonx Orchestrate qui font passer l’IA agentique au niveau supérieur :
Ces innovations permettent aux entreprises d’avancer plus rapidement et en toute confiance, en orchestrant des agents intelligents à la fois adaptatifs et responsables.
Orchestrate est indépendant des outils et s’adapte à tout environnement, ce qui permet un déploiement et une gouvernance évolutifs des agents d’IA. Les outils de surveillance traditionnels sont souvent insuffisants pour suivre les agents d’IA. Ces derniers nécessitent non seulement une surveillance, mais aussi une boucle de rétroaction pour apprendre et s’améliorer en permanence. La nature distribuée des systèmes d’IA modernes complique encore les choses, rendant le traçage distribué indispensable.
Les nouvelles capacités AgentOps de watsonx Orchestrate comprennent une couche d’observabilité et de gouvernance intégrée qui offre une transparence totale sur le cycle de vie. Grâce à une surveillance en temps réel et à des contrôles basés sur des politiques, AgentOps garantit que les agents se comportent de manière fiable et sécurisée.
Les agents d’IA sont conçus pour agir de manière autonome. Cependant, lorsque la précision, la conformité et la répétabilité sont essentielles, l’autonomie doit reposer sur une structure. C’est là qu’interviennent les workflows agentiques dans watsonx Orchestrate. Grâce à l’intégration de Langflow, les utilisateurs peuvent concevoir, visualiser et gérer des flux complexes qui combinent :
Résultat : les entreprises obtiennent des workflows prévisibles, vérifiables et réutilisables, qui leur garantissent que les processus critiques s’exécuteront correctement à chaque fois.
Des approbations financières et des contrôles de conformité à la gestion des exceptions dans la chaîne d’approvisionnement, en passant par le routage des dossiers client, ces flux structurés garantissent que les agents d’IA offrent une fiabilité de niveau professionnel.
Parallèlement aux workflows, nous introduisons la prochaine série d’agents de domaine watsonx, des systèmes multi-agents prédéfinis et conçus pour répondre à certaines des fonctions d’entreprise les plus complexes et les plus importantes.
Optimisés par IBM Planning Analytics, les agents financiers accélèrent la planification, les prévisions et l’analyse de scénarios tout en automatisant les tâches répétitives telles que l’allocation budgétaire, les rapprochements et les évaluations de risques. Les directeurs financiers obtiennent des informations plus rapidement, accélèrent les cycles de planification et disposent de plus de temps pour se concentrer sur la stratégie.
Conçus pour améliorer l’agilité et la résilience, les agents de chaîne d’approvisionnement contribuent à accélérer la réponse aux perturbations, à optimiser les stocks et à rationaliser la gestion des commandes. Grâce à des intégrations natives avec IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa et bien d’autres, ces agents offrent une efficacité et des économies mesurables.
Les responsables du service client peuvent désormais déployer des agents d’IA afin de réduire les délais de résolution des dossiers, d’améliorer l’expérience client et d’étendre l’assistance sans augmenter les coûts. Les agents traitent les demandes courantes, fournissent des informations aux centres de contact humains et automatisent les workflows back-end, ce qui permet aux équipes humaines de se concentrer sur des interactions à plus forte valeur ajoutée.
Ce lancement s’inscrit dans la vision d’IBM qui consiste à mettre l’IA au service de l’ensemble de l’entreprise, en combinant le raisonnement, l’orchestration et l’exécution dans une plateforme unifiée.
Grâce aux workflows agentiques et aux agents de domaine désormais disponibles dans Orchestrate, les entreprises disposent des outils nécessaires pour :