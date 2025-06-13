13 juin 2025
Avec l'introduction de nouveaux modules complémentaires pour IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition et IBM Db2 Enterprise Server Edition, IBM étend le modèle BYOL aux licences PVU pour ces éditions, ce qui permet aux clients qui achètent les modules complémentaires de déployer leurs licences PVU existantes sur Amazon RDS. Les modules complémentaires nouvellement introduits sont les suivants :
Depuis son introduction, le modèle BYOL (Bring Your Own License) pour Amazon RDS for Db2 a été limité à IBM Db2 Advanced Edition et IBM Db2 Standard Edition avec des licences basées sur VPC.
Pour compter les VPC pour les modules complémentaires, lors du déploiement de la capacité totale en vCPU de l'instance, IBM considérera 70 PVU = 1 VPC = 1 cœur physique = 2 vCPU pour toutes les instances EC2 qui ont publié leur nombre de cœurs physiques sur la page EC2 « Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type » (Cœurs physiques par type d'instance Amazon EC2), où le nombre de vCPU est le double des cœurs physiques (ce qui signifie que le degré d'hyperthreading/multithreading simultané (SMT) est fixé à (2)). Voir Cœurs de CPU et unités d’exécution par cœur de CPU et par type d’instance.
L'introduction de ces modules complémentaires reflète l'engagement continu d'IBM à fournir des options de licence flexibles, adaptées au cloud, qui protègent et étendent vos investissements existants dans Db2.
L'assistance technique du programme est basée sur la politique du cycle de soutien 5, telle qu'elle est détaillée sur la page des politiques du cycle de vie de l'assistance logicielle IBM. Des informations supplémentaires peuvent être disponibles sur les pages du cycle de vie du produit :
Les offres d'assistance IBM peuvent fournir des services supplémentaires et aider à prolonger la durée de vie de votre investissement logiciel. Pour plus d’informations, consultez les rubriques IBM Advanced Support et IBM Extended Support.
Les offres présentées dans ce communiqué peuvent ne pas être disponibles à l’achat dans tous les pays ou régions. La disponibilité d'achat peut être affectée par de multiples facteurs, notamment la disponibilité de l'assistance, la disponibilité des services et les réglementations gouvernementales. Contactez votre représentant IBM ou votre partenaire commercial IBM pour obtenir des informations sur la disponibilité.
Le statut du contrôle des exportations en vertu de la réglementation américaine sur les exportations est disponible pour une offre dans l'outil de recherche de la classification des logiciels IBM. Contactez votre représentant IBM ou votre partenaire commercial IBM pour obtenir des informations sur la disponibilité.
Pour en savoir plus sur l'exécution d'IBM Db2 en tant que service entièrement géré sur Amazon RDS, rendez-vous sur Amazon RDS for Db2.