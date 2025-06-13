Depuis son introduction, le modèle BYOL (Bring Your Own License) pour Amazon RDS for Db2 a été limité à IBM Db2 Advanced Edition et IBM Db2 Standard Edition avec des licences basées sur VPC.

Pour compter les VPC pour les modules complémentaires, lors du déploiement de la capacité totale en vCPU de l'instance, IBM considérera 70 PVU = 1 VPC = 1 cœur physique = 2 vCPU pour toutes les instances EC2 qui ont publié leur nombre de cœurs physiques sur la page EC2 « Physical Cores by Amazon EC2 Instance Type » (Cœurs physiques par type d'instance Amazon EC2), où le nombre de vCPU est le double des cœurs physiques (ce qui signifie que le degré d'hyperthreading/multithreading simultané (SMT) est fixé à (2)). Voir Cœurs de CPU et unités d’exécution par cœur de CPU et par type d’instance.

L'introduction de ces modules complémentaires reflète l'engagement continu d'IBM à fournir des options de licence flexibles, adaptées au cloud, qui protègent et étendent vos investissements existants dans Db2.