24 juillet 2025
Alors que les entreprises s’efforcent d’offrir des expériences et des services résilients, les équipes d’opérations réseau (NetOps) se retrouvent sous une pression de plus en plus forte. Le défi n’est plus seulement le temps de fonctionnement. Il s’agit également de performance, de contexte, de réactivité et d’évolutivité dans un mélange de systèmes existants et d’architectures distribuées modernes. Et au cœur de cette transformation se trouve une question faussement simple : savez-vous ce qui se passe dans votre réseau ?
Avec le lancement d’IBM SevOne 8.0, nous répondons à cette question en toute confiance et par l’action. Cette version est une pierre angulaire pour les entreprises qui considèrent l’observabilité non seulement comme une nécessité informatique, mais aussi comme un outil commercial.
Au cours de la dernière décennie, les réseaux sont passés du statut d’actifs physiques à des écosystèmes intelligents définis par des logiciels. Les applications s’exécutent sur des clouds publics, traversent les SD-WAN et sont déployées grâce à des clusters de conteneurs qui se mettent à l’échelle en quelques millisecondes. L’ancien paradigme de surveillance (seuils statiques, données isolées, corrélation manuelle) n’est plus tenable.
Les réseaux d’aujourd’hui exigent de l’observabilité : une compréhension continue, contextuelle et exploitable de ce qui se passe dans l’ensemble de la chaîne de distribution numérique. Et pourtant, de nombreuses entreprises s’appuient encore sur des outils fragmentés et des savoirs non formalisés pour interpréter les problèmes de performance. Cela entraîne des pannes prolongées, le non-respect des accords de niveau de service et, en fin de compte, une perte de revenus.
L’entreprise de demain ne peut pas se permettre un tel risque. L’observabilité doit évoluer pour répondre aux besoins des architectures en temps réel, avec IA intégrée et fortement distribuées.
IBM SevOne 8.0 est conçu pour aider les équipes NetOps à reprendre le contrôle dans un environnement informatique chaotique. Cet outil offre la clarté, la rapidité et les informations nécessaires pour exploiter une infrastructure moderne en toute confiance.
Voici ce qui fait de SevOne 8.0 un bond en avant stratégique :
Ces capacités ne sont pas seulement des améliorations techniques, elles favorisent l’agilité métier. Dans un monde où chaque milliseconde compte, la capacité à voir, à comprendre et à agir sur le comportement du réseau peut faire la différence entre être en tête et être à la traîne.
SevOne 8.0 introduit un certain nombre de fonctionnalités révolutionnaires adaptées aux besoins des entreprises :
Collecte des journaux de flux AWS
Les journaux de flux sont une mine d’informations. Dans Private Preview, SevOne 8.0 ajoute la prise en charge de la collecte des journaux de flux AWS VPC et Transit Gateway (TGW), ce qui permet aux équipes de détecter les anomalies, d’analyser le comportement du trafic et d’enquêter sur les événements de sécurité avec une visibilité complète sur les services cloud, les zones de disponibilité et les workloads.
Fonctionnalités améliorées dans les informations issues des données
Grâce au filtrage intelligent des flux, les équipes peuvent désormais explorer les modèles de trafic spécifiques aux applications. Qu’il s’agisse d’isoler les applications gourmandes en bande passante, de suivre la dégradation au niveau du service ou d’analyser le comportement au niveau du protocole, SevOne fournit le contexte nécessaire pour résoudre les problèmes plus rapidement et plus intelligemment. De nouveaux ajouts tels que les pages Alert Policy Manager et Cluster Manager dans Data Insight (DI) améliorent encore le contrôle et la visibilité. Ces fonctionnalités sont désormais fournies sous la forme d’une nouvelle interface qui améliore la convivialité et rationalise l’expérience utilisateur.
Surveillance SD-WAN étendue
Avec la prise en charge de Palo Alto Prisma, de Cisco SD-WAN et d’HPE Aruba SD-WAN (anciennement SilverPeak), SevOne 8.0 élimine les angles morts dans le trafic acheminé via le SD-WAN. Les équipes NetOps peuvent désormais bénéficier d’une visibilité complète sur l’état de santé, la latence, les pertes, la gigue et l’expérience des applications sur l’ensemble du WAN. Cela permet une identification plus rapide de la cause racine, un meilleur respect des SLA et des expériences utilisateur fluides, même sur des réseaux géographiquement dispersés.
Workflows d’intégration rationalisés
SevOne 8.0 rationalise les workflows d’intégration en intégrant des widgets Wi-Fi dans les versions de base Data Insight, ce qui réduit les étapes manuelles et accélère le délai d’obtention d’informations pour la surveillance Wi-Fi. En outre, plusieurs améliorations ont été apportées à tous les plugins d’IBM afin de rationaliser le processus et de permettre à l’utilisateur de passer de l’intégration à des informations en quelques minutes. Alors que la création de rapports reste flexible, ces améliorations simplifient la configuration initiale et améliorent l’efficacité globale des workflows.
Surveillance étendue de Google Cloud Platform (GCP)
À mesure que les entreprises adoptent Google Cloud Platform (GCP) pour leurs workloads, l’observabilité devient critique. SevOne 8.0 introduit une observabilité approfondie pour les équilibreurs de charge GKE (Google Kubernetes Engine) et GCP. Les équipes bénéficient d’une visibilité unifiée sur l’état des clusters et d’informations sur leurs types d’équilibreurs de charge réseau : régionaux, globaux ou différents.
Il est tentant de considérer l’observabilité du réseau comme la préoccupation principale des équipes chargées des opérations. Mais en réalité, c’est un impératif à l’échelle de l’entreprise. Les temps d’arrêt, la latence et de mauvaises expériences peuvent avoir un impact direct sur la réputation de la marque, la rétention client et le chiffre d’affaires.
N’oubliez pas : le coût moyen d’une panne d’application critique est stupéfiant. Mais au-delà de la perte financière immédiate, il y a un dommage sur la réputation à long terme, une hausse de l’attrition et une perte de confiance du marché.
SevOne 8.0 permet aux entreprises d’atténuer ces risques de manière proactive, et non réactive. Il crée un modèle d’exploitation dynamique dans lequel les problèmes sont détectés avant que les utilisateurs ne soient affectés, les équipes collaborent grâce à des informations partagées et le réseau devient un levier d’innovation plutôt qu’un goulot d’étranglement.
Le Graal des opérations d’entreprise est l’autonomie : des systèmes qui peuvent s’autodiagnostiquer, s’autoréparer et s’auto-optimiser. Bien que cette vision reste un horizon à atteindre, SevOne 8.0 nous permet de nous en rapprocher de manière décisive.
Grâce à la définition intelligente des valeurs de référence, à la détection des anomalies et aux alertes en boucle fermée, les équipes peuvent s’affranchir des diagnostics répétitifs et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les API permettent d’automatiser les workflows de gestion des services informatiques (ITSM). La prise en charge intégrée des cartes de services et de LiveMaps permet une prise de décision visuelle en temps réel.
Ensemble, ces capacités permettent aux entreprises de dimensionner l’observabilité au fur et à mesure qu’elles dimensionnent l’infrastructure, sans augmenter les coûts ou la complexité.
SevOne met en œuvre l’intelligence réseau pour certaines des entreprises les plus importantes et les plus complexes au monde, notamment les banques d’envergure mondiale, les leaders des télécommunications et les fournisseurs de services de premier rang. Ces clients n’ont pas seulement besoin de tableaux de bord, ils ont besoin de solutions résilientes , extensibles et conçues pour des opérations en temps réel et à l’échelle.
SevOne 8.0 continue cet héritage avec une architecture qui prend en charge la collecte de hauts volumes de données, une intégration flexible des API et des performances renforcées en périphérie, au cœur et dans le cloud.
L’acquisition de Pliant par IBM renforce sa capacité à combiner observabilité et automatisation du low-code, ce qui crée ainsi une plateforme unifiée pour l’intelligence des infrastructures numériques.
Le 24 juillet 2025, IBM SevOne 8.0 sera lancé en disponibilité générale. Il ne s’agit pas seulement d’un lancement de produit, mais d’une étape importante sur la voie de l’infrastructure intelligente.
IBM invite les leaders d’entreprise, les architectes et les opérateurs à découvrir ce qui est possible avec l’observabilité proactive, contextuelle et automatisée.
