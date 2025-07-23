SevOne 8.0 introduit un certain nombre de fonctionnalités révolutionnaires adaptées aux besoins des entreprises :

Collecte des journaux de flux AWS

Les journaux de flux sont une mine d’informations. Dans Private Preview, SevOne 8.0 ajoute la prise en charge de la collecte des journaux de flux AWS VPC et Transit Gateway (TGW), ce qui permet aux équipes de détecter les anomalies, d’analyser le comportement du trafic et d’enquêter sur les événements de sécurité avec une visibilité complète sur les services cloud, les zones de disponibilité et les workloads.

Fonctionnalités améliorées dans les informations issues des données

Grâce au filtrage intelligent des flux, les équipes peuvent désormais explorer les modèles de trafic spécifiques aux applications. Qu’il s’agisse d’isoler les applications gourmandes en bande passante, de suivre la dégradation au niveau du service ou d’analyser le comportement au niveau du protocole, SevOne fournit le contexte nécessaire pour résoudre les problèmes plus rapidement et plus intelligemment. De nouveaux ajouts tels que les pages Alert Policy Manager et Cluster Manager dans Data Insight (DI) améliorent encore le contrôle et la visibilité. Ces fonctionnalités sont désormais fournies sous la forme d’une nouvelle interface qui améliore la convivialité et rationalise l’expérience utilisateur.

Surveillance SD-WAN étendue

Avec la prise en charge de Palo Alto Prisma, de Cisco SD-WAN et d’HPE Aruba SD-WAN (anciennement SilverPeak), SevOne 8.0 élimine les angles morts dans le trafic acheminé via le SD-WAN. Les équipes NetOps peuvent désormais bénéficier d’une visibilité complète sur l’état de santé, la latence, les pertes, la gigue et l’expérience des applications sur l’ensemble du WAN. Cela permet une identification plus rapide de la cause racine, un meilleur respect des SLA et des expériences utilisateur fluides, même sur des réseaux géographiquement dispersés.

Workflows d’intégration rationalisés

SevOne 8.0 rationalise les workflows d’intégration en intégrant des widgets Wi-Fi dans les versions de base Data Insight, ce qui réduit les étapes manuelles et accélère le délai d’obtention d’informations pour la surveillance Wi-Fi. En outre, plusieurs améliorations ont été apportées à tous les plugins d’IBM afin de rationaliser le processus et de permettre à l’utilisateur de passer de l’intégration à des informations en quelques minutes. Alors que la création de rapports reste flexible, ces améliorations simplifient la configuration initiale et améliorent l’efficacité globale des workflows.

Surveillance étendue de Google Cloud Platform (GCP)

À mesure que les entreprises adoptent Google Cloud Platform (GCP) pour leurs workloads, l’observabilité devient critique. SevOne 8.0 introduit une observabilité approfondie pour les équilibreurs de charge GKE (Google Kubernetes Engine) et GCP. Les équipes bénéficient d’une visibilité unifiée sur l’état des clusters et d’informations sur leurs types d’équilibreurs de charge réseau : régionaux, globaux ou différents.