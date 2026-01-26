Netezza NCOS est arrivé : l’économie du cloud rencontre la puissance analytique

IBM Netezza vient de lancer Native Cloud Object Storage (NCOS) généralement disponible sur AWS et Azure, et il permet aux équipes d’analyse des données de dimensionner de manière rentable tout en maintenant une haute performance et une gouvernance élevée.
Native Cloud Object Storage (NCOS) étend la hiérarchie hybride de stockage de Netezza en vous permettant de créer des tables directement sur Cloud Object Storage, ce qui vous permet d’exploiter une capacité virtuellement illimitée tout en respectant les attentes de vos workloads analytiques en matière de prix/performance.
Les données peu utilisées ou moins importantes peuvent être stockées sur un système d’object Storage économique, tandis que les workloads sensibles aux performances continuent de bénéficier d’un block storage hautement performant, tout en conservant l’expérience Netezza habituelle. Les applications existantes conçues pour le block Storage peuvent fonctionner avec l’object storage sans aucun changement de code ou de configuration.
NCOS est conçu pour être invisible, gérant toute la complexité sous le capot afin que vos professionnels des données puissent se concentrer sur l’analyse, pas sur l’infrastructure.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les coûts de stockage sont 5 à 15 fois moins chers que le block storage.1
Grâce à des techniques avancées telles que la mise en cache haute performance et l’optimisation des écritures par lots, Netezza réduit considérablement les coûts de l’API d’object storage, ce que les entrepôts de données traditionnels en cloud ne parviennent pas à faire. Vous pouvez comprendre les avantages du cloud object storage sans vous ruiner.
Des tests internes réalisés sur divers workloads (requêtes en lecture seule, analyses mixtes, opérations intensives en écriture et scénarios multi-utilisateurs simultanés) montrent que l’object storage offre des performances comparables au block storage tout en réduisant systématiquement votre coût total de possession.
En d’autres termes, vous n’échangez pas la vitesse contre des économies, vous obtenez les deux.
L’un des principaux problèmes liés à la tarification du stockage dans le cloud est l’imprévisibilité. NCOS résout ce problème grâce à une facturation transparente, basée sur l’utilisation et directement liée à ce que vous utilisez réellement : le volume de données et les appels à l’API. Pas de frais cachés. Pas de frais surprises. Des coûts clairs et prévisibles que vous pouvez prévoir et contrôler.
Les administrateurs de bases de données disposent également d’un contrôle granulaire. Utilisez le mot-clé new storagetype pour définir des stratégies de stockage au niveau de la table, de la base de données, de la session ou au niveau global. Vous souhaitez obtenir ce tableau sur le fast block storage ? Une commande. Prêt à archiver ces données anciennes dans un object storage ? Tout aussi simple. Au fur et à mesure que vos données se développent et que les schémas d’accès changent, votre stratégie de stockage peut évoluer.
L’outil de migration en un seul clic de Netezza, nz_migrate, permet de passer rapidement et facilement du block storage à l’object storage. Grâce à l’absence de modification du code et à la compatibilité totale avec SQL, l’adoption d’une stratégie de stockage hybride se fait en douceur et sans interruption.
NCOS est profondément intégré au moteur de stockage Netezza, offrant des performances qui semblent locales, même lorsque vos données se trouvent dans le cloud. Un cache local spécialement conçu maintient les données actives à proximité du calcul, tandis que la gestion automatisée du cycle de vie nettoie les objets obsolètes en arrière-plan.
Avec la croissance des données dépassant les budgets et les mandats cloud s’accélérant, les entreprises ont besoin d’un moyen de réduire les coûts de stockage et de moderniser sans sacrifier la performance ou obliger les équipes à réapprendre leur pile d’analytique, exactement ce que NCOS permet de faire.
NCOS est prêt pour la production sur les deux principales plateformes cloud. Que vous cherchiez à réduire les coûts de stockage, à permettre une mise à l’échelle quasi illimitée ou à construire une plateforme d’analytique plus flexible et prête pour l’avenir, le moment est venu d’agir.
Commencez petit : déposez des workloads sélectionnés sur l’object storage, raffinez votre stratégie de stockage avec storagetype, et déverrouillez les économies du cloud, tout en conservant la base de données Netezza et les outils que vos équipes connaissent déjà et font confiance.
Pour découvrir comment NCOS peut fonctionner avec votre environnement Netezza existant, contactez votre représentant commercial IBM ou votre IBM Business Partner pour lancer un projet pilote.
1 Ce chiffre est basé sur une analyse comparative interne.