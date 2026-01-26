Netezza NCOS est arrivé : l’économie du cloud rencontre la puissance analytique

Native Cloud Object Storage (NCOS) étend la hiérarchie hybride de stockage de Netezza en vous permettant de créer des tables directement sur Cloud Object Storage, ce qui vous permet d’exploiter une capacité virtuellement illimitée tout en respectant les attentes de vos workloads analytiques en matière de prix/performance.

Les données peu utilisées ou moins importantes peuvent être stockées sur un système d’object Storage économique, tandis que les workloads sensibles aux performances continuent de bénéficier d’un block storage hautement performant, tout en conservant l’expérience Netezza habituelle. Les applications existantes conçues pour le block Storage peuvent fonctionner avec l’object storage sans aucun changement de code ou de configuration.

NCOS est conçu pour être invisible, gérant toute la complexité sous le capot afin que vos professionnels des données puissent se concentrer sur l’analyse, pas sur l’infrastructure.