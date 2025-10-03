Présentation de la prise en charge de Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza a franchi une étape importante dans son processus de modernisation en introduisant la prise en charge de Native Cloud Object Storage directement dans le moteur.
Cette nouvelle fonctionnalité puissante permet aux utilisateurs de créer des tables au format de données Netezza sur un stockage objet compatible S3, offrant ainsi un nouveau niveau d’évolutivité, de flexibilité et de rentabilité.
Cette amélioration est plus qu’une simple mise à niveau technique ; il s’agit d’un changement stratégique qui permet à Netezza de tirer pleinement parti des avantages des architectures cloud natives. En intégrant nativement le stockage objet, Netezza offre les avantages suivants :
Cette nouvelle fonctionnalité complète la prise en charge existante du stockage bloc de Netezza, formant ainsi une hiérarchie de stockage hybride. Les utilisateurs peuvent désormais transférer leurs workloads du stockage bloc vers le stockage objet de manière transparente, ce qui facilite la migration vers des déploiements cloud natifs.
Ce modèle hybride change la donne pour les clients qui cherchent à optimiser leurs performances et leurs coûts tout en modernisant leur infrastructure de données.
Netezza est actuellement disponible sur les principales plateformes cloud telles qu’AWS et Azure sous forme d’offres SaaS et BYOC (Bring Your Own Cloud). Ces plateformes cloud publiques fournissent un stockage objet peu coûteux, évolutif et très performant. Par exemple, AWS S3 est un service de stockage objet très populaire qui peut être déployé via un compte cloud AWS et qui s’adapte extrêmement bien tout en maintenant des coûts minimes. Il est également possible de configurer les compartiments de stockage pour la gestion des versions, la redondance et le contrôle d’accès.
Avec l’approche de stockage hybride, les clients peuvent éventuellement spécifier le type de stockage pour une table lors de sa création. Si aucun type de stockage n’est défini dans le DDL, Netezza en sélectionne automatiquement un en fonction des paramètres par défaut de la base de données ou de la configuration système par défaut, qui sont modifiables.
Netezza continue de s’appuyer sur les concepts de l’informatique distribuée et de l’architecture MPP.
Le type de stockage est opaque pour le front-end NPS. Cela signifie que l’utilisateur doit pouvoir interroger les tables et les joindre sans se soucier du type de stockage sous-jacent.
Netezza offre le stockage d'objets tout en continuant à prendre en charge le stockage en blocs pour faciliter la transition des données et des workloads du stockage en blocs vers le stockage d'objets. Une fois le stockage d'objets configuré, le client peut choisir le type de stockage des nouveaux tableaux. Les données peuvent être copiées selon les besoins entre le stockage d'objets et stockage en blocs à l'aide d'un simple SQL.
Les utilisateurs doivent créer un compartiment distinct pour chaque instance NPS.
Chaque objet stocké dans le magasin d’objets suit un format de préfixe structuré :
“/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>”.
Le stockage objet contient des objets correspondant aux tables et aux métadonnées. Chaque tranche de données possède ses propres objets de métadonnées. Les métadonnées sont stockées dans un grand tampon afin d’améliorer la latence d’E/S.
Dans l'architecture de stockage d'objets de Netezza, les objets obsolètes, tels que ceux résultant de tableaux supprimés, tronqués ou modifiés, sont suivis à l'aide d'un objet de liste de suppression. Cette liste est générée au cours de ces opérations. Ensuite, un nettoyeur asynchrone est chargé d'effectuer la suppression réelle de ces objets du magasin d'objets.
Cela signifie que Netezza gère automatiquement le nettoyage en arrière-plan, garantissant une gestion efficace du stockage sans intervention manuelle.
Pour améliorer les performances et réduire les coûts opérationnels, le stockage objet de Netezza exploite la mise en cache locale. Cette couche de mise en cache offre une faible latence et un débit élevé. Une implémentation de mise en cache personnalisée a été développée spécifiquement pour le moteur de stockage Netezza, permettant une itération rapide et une intégration étroite avec l’architecture spécifique à Netezza.
L’intégration native du stockage objet de Netezza offre de puissants avantages aux utilisateurs, sans perturber les workflows ou les applications existants. Voici les principaux :
Afin d’évaluer l’efficacité et la fiabilité du stockage objet, divers types de workloads ont été exécutés, notamment des requêtes en lecture seule, des opérations analytiques mixtes, des tâches nécessitant de nombreuses écritures et des scénarios multi-utilisateurs simultanés.
Principaux points forts :
Pour prendre en charge le stockage objet natif, Netezza introduit le mot-clé storagetype, qui permet aux utilisateurs de spécifier le type de stockage souhaité à différents niveaux de configuration.
1. Hiérarchie de résolution du type de stockage : si le niveau de la table est spécifié dans l’instruction CREATE TABLE, la table utilise le type de stockage défini.
Exemple : CREATE TABLE t1 (c1 INT) storagetype ‘object’;
2. Au niveau de la session : si le type de stockage n’est pas spécifié au niveau de la table, il est hérité de la session. Exemple :
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. Niveau de la base de données : s'il n'est pas spécifié au niveau de la session, le type de stockage est hérité de la base de données. Exemple :
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. Paramètre global : s’il n’est pas spécifié au niveau de la base de données non plus, le système revient au type de stockage global par défaut défini dans la configuration du système. Exemple :
SET default_storage_type = ‘object’;
Cette hiérarchie garantit une flexibilité tout en maintenant la cohérence entre les déploiements.
Native Cloud Object Storage pour Netezza sur AWS est désormais disponible en préversion publique, avec une disponibilité générale prévue pour AWS et Azure au quatrième trimestre 2025.
Netezza prend désormais en charge le Native Cloud Object Storage (stockage objet cloud natif), ce qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des tables directement sur un stockage cloud compatible S3. Ce modèle hybride combinant le stockage bloc et le stockage objet offre une meilleure évolutivité, des coûts réduits et une compatibilité SQL transparente.
Grâce à la mise en cache, au nettoyage asynchrone et à la configuration flexible du stockage via le mot-clé storagetype, Netezza offre un meilleur rapport qualité-prix tout en conservant une expérience utilisateur cohérente. La préversion publique de Netezza NCOS constitue une base solide pour stimuler une vague de nouvelles fonctionnalités qui susciteront un vif intérêt chez nos utilisateurs.
Nous recommandons aux utilisateurs d’explorer le stockage objet en exécutant leurs workloads et de déterminer le meilleur équilibre pour leurs besoins en matière de données et de workloads.