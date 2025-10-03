Présentation de la prise en charge de Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza est actuellement disponible sur les principales plateformes cloud telles qu’AWS et Azure sous forme d’offres SaaS et BYOC (Bring Your Own Cloud). Ces plateformes cloud publiques fournissent un stockage objet peu coûteux, évolutif et très performant. Par exemple, AWS S3 est un service de stockage objet très populaire qui peut être déployé via un compte cloud AWS et qui s’adapte extrêmement bien tout en maintenant des coûts minimes. Il est également possible de configurer les compartiments de stockage pour la gestion des versions, la redondance et le contrôle d’accès.

Avec l’approche de stockage hybride, les clients peuvent éventuellement spécifier le type de stockage pour une table lors de sa création. Si aucun type de stockage n’est défini dans le DDL, Netezza en sélectionne automatiquement un en fonction des paramètres par défaut de la base de données ou de la configuration système par défaut, qui sont modifiables.

Netezza continue de s’appuyer sur les concepts de l’informatique distribuée et de l’architecture MPP.