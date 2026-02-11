Netezza en 2026 : alimenter l’avenir de l’analytique d’entreprise

Ces dernières années ont profondément transformé la manière dont les clients déploient et utilisent Netezza.

Début 2024 a marqué l’expansion de nos offres NPSaaS entièrement gérées sur AWS et Azure, avec une mise à l’échelle élastique, une prise en charge IAM/SAML/OIDC, une observabilité plus riche et une tarification à la carte qui ont ouvert la porte à l’accélération de la création de valeur et à la réduction considérable de la charge opérationnelle.

Nous avons continué à élargir les choix de déploiement avec les options Bring Your Own Cloud (BYOC) — d’abord sur AWS, puis sur Azure — pour permettre aux clients d’exécuter Netezza directement dans leurs propres VPC en utilisant leurs dépenses cloud convenues, tout en préservant les limites de sécurité et de réseau de leur choix.

Dans le même temps, nous avons étendu l’encombrement de Netezza bien au-delà du SaaS. L’appliance sur site nouvelle génération Barracuda est disponible depuis 2025, offrant des performances supérieures, des parcours de migration fluides depuis Hammerhead et la possibilité de moderniser au rythme du client. Et avec le lancement de notre option avec logiciel uniquement, les entreprises peuvent désormais exécuter Netezza sur leur propre matériel x86 ou dans leurs environnements OpenShift, et même prendre en charge des déploiements totalement isolés si nécessaire.

Ensemble, ces avancées offrent aux clients une liberté totale pour choisir le modèle de déploiement le mieux adapté à leur architecture et à leurs besoins en matière de réglementations.