Netezza en 2026 : alimenter l’avenir de l’analytique d’entreprise

Nos investissements continus dans l’ingénierie, l’innovation en matière de feuille de route et l’intégration de l’écosystème hybride reflètent notre volonté de fournir un moteur d’analyse puissant et prêt pour l’avenir.
Netezza apporte simplicité, rapidité et fiabilité à l’ensemble des modèles de déploiement — du cloud entièrement géré au BYOC, en passant par les appliances locales et aux logiciels seuls — afin que les entreprises puissent exécuter des analyses là où cela est le plus pertinent pour leur activité. Ces dernières années, cet engagement a été à l’origine de l’un des cycles d’innovation les plus importants de l’histoire de Netezza.
À l’approche de 2026, notre investissement dans le produit ne se contente pas de continuer ; il s’accélère dans les workloads cloud, sur site, hybrides, de gouvernance, de sécurité et pilotés par l’IA.
Ces dernières années ont profondément transformé la manière dont les clients déploient et utilisent Netezza.
Début 2024 a marqué l’expansion de nos offres NPSaaS entièrement gérées sur AWS et Azure, avec une mise à l’échelle élastique, une prise en charge IAM/SAML/OIDC, une observabilité plus riche et une tarification à la carte qui ont ouvert la porte à l’accélération de la création de valeur et à la réduction considérable de la charge opérationnelle.
Nous avons continué à élargir les choix de déploiement avec les options Bring Your Own Cloud (BYOC) — d’abord sur AWS, puis sur Azure — pour permettre aux clients d’exécuter Netezza directement dans leurs propres VPC en utilisant leurs dépenses cloud convenues, tout en préservant les limites de sécurité et de réseau de leur choix.
Dans le même temps, nous avons étendu l’encombrement de Netezza bien au-delà du SaaS. L’appliance sur site nouvelle génération Barracuda est disponible depuis 2025, offrant des performances supérieures, des parcours de migration fluides depuis Hammerhead et la possibilité de moderniser au rythme du client. Et avec le lancement de notre option avec logiciel uniquement, les entreprises peuvent désormais exécuter Netezza sur leur propre matériel x86 ou dans leurs environnements OpenShift, et même prendre en charge des déploiements totalement isolés si nécessaire.
Ensemble, ces avancées offrent aux clients une liberté totale pour choisir le modèle de déploiement le mieux adapté à leur architecture et à leurs besoins en matière de réglementations.
Au-delà du choix de déploiement, nous avons continué à améliorer le moteur de base de Netezza.
Nous avons introduit des capacités natives de stockage d’objets cloud qui séparent le calcul et le stockage pour les encombrements cloud, déverrouillant ainsi de nouveaux niveaux d’efficacité de stockage à l’échelle. Nous avons approfondi l’intégration avec les formats de tables ouverts grâce à la prise en charge d’Apache Iceberg, ajouté Time Travel pour la gestion des versions historiques et proposé une gestion unifiée des métadonnées qui simplifie les architectures de lakehouse hybrides. Les améliorations apportées à nos intégrations watsonx.data ont davantage étendu la connectivité de l’écosystème, notamment la prise en charge de Hadoop/Hive avec Kerberos et des optimisations de performance plus riches.
Nous avons également introduit des innovations qui simplifient les opérations et les rendent plus intelligentes, comme Netezza Database Assistant alimenté par l’IA. Grâce à la résolution des problèmes en langage naturel, à la récupération des indicateurs et aux informations sur la configuration, les administrateurs de bases de données peuvent résoudre les problèmes plus rapidement sans avoir à parcourir les journaux ou la documentation.
Les améliorations apportées à la surveillance, aux alertes et à la réplication, ainsi que les étapes importantes en matière de sécurité, telles que les certifications HIPAA-Ready et SOC 2 Type 2, soulignent l’importance que nous accordons à la fiabilité et à la confiance.
Nos plans pour 2026 s’appuient sur l’élan de ces dernières années avec des investissements ciblés pour les déploiements sur le cloud, sur site et hybrides. Nous prévoyons d’étendre la couverture multicloud de Netezza avec la prise en charge BYOC de la plateforme cloud de Google, offrant ainsi aux clients une autre option pour exécuter Netezza dans leurs propres environnements cloud.
Sur site, le dispositif Barracuda devrait être doté d’un stockage d’objets natif avec un stockage hiérarchisé pour une conservation à moindre coût, ainsi que de mises à niveau modulaires et d’une expansion des nœuds en place pour simplifier la mise à l’échelle et la maintenance. Dans le cloud, le NPSaaS et le BYOC sur AWS devraient évoluer vers une architecture de stockage d’objets pur, conçue pour améliorer le TCO et soutenir l’analytique à plus grande échelle. Ces mises à jour devraient être complétées par une meilleure reprise après sinistre, une plus grande disponibilité et une plus grande évolutivité.
Nous prévoyons également d’élargir l’interopérabilité de Netezza grâce à des intégrations telles que le catalogue Iceberg REST sur Azure, le catalogue Unity, ainsi que la connectivité avec AWS Glue et Azure Purview, unifiant davantage la gouvernance hybride et la gestion des métadonnées. D’autres mises à jour d’extensibilité sont prévues pour prendre en charge le traitement des textes non structurés et les modèles ML personnalisés dans le moteur.
Parmi les modèles de déploiement, nous prévoyons également d’améliorer la plateforme vers RHEL 9 et d’étendre la couverture SOC 2 Type 2, renforçant ainsi notre engagement en matière de sécurité et d’excellence opérationnelle.
L’évolution de Netezza reflète les besoins de nos clients : architectures hybrides, flexibilité multi-cloud, formats ouverts, collaboration gouvernée, automatisation plus intelligente et workloads adaptés à l’IA. Les investissements que nous avons réalisés — et que nous continuons de réaliser — sont conçus pour garantir que Netezza reste un moteur de simplicité, de performance et de fiabilité pour les années à venir.
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