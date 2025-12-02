Mistral Large 3 est désormais disponible sur IBM watsonx
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Mistral Large 3, le tout dernier modèle de fondation multimodal de pointe de Mistral AI, est désormais disponible sur IBM watsonx.ai. En tant que partenaire de lancement, IBM propose ce modèle open-weight nouvelle génération à ses clients dès sa sortie, poursuivant ainsi son engagement à développer une IA sûre, ouverte et prête à l’emploi dans l’ensemble de l’écosystème.
Mistral Large 3 est un modèle polyvalent sous licence Apache 2.0, doté d’une architecture granulaire Mixture-of-Experts avec 41 milliards de paramètres actifs et 675 milliards de paramètres au total. Il offre des performances de pointe dans un contexte long pouvant atteindre 256 000 tokens, un suivi fiable des instructions, un raisonnement multimodal sur le texte et les images, et un comportement interdomaines cohérent adapté aux workloads exigeantes des entreprises.
Grâce à son échelle, son efficacité et sa solide compréhension des contextes longs, Mistral Large 3 permet une large gamme d’applications à forte valeur ajoutée, notamment :
Pour les clients opérant en périphérie ou nécessitant des déploiements locaux légers, IBM proposera également la série Ministral 3 (modèles 3B, 8B et 14B) dans les variantes de base, d’instruction et de raisonnement, toutes multimodales et sous licence Apache 2.0.
Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) sera disponible dans une configuration multi-locataires dans notre centre de données de Dallas, avec des déploiements à la demande disponibles sur les sites mondiaux d’IBM à Dallas, Francfort, Sydney et Toronto.
Récemment nommé leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant 2205 pour les plateformes de science des données et de machine learning, IBM a continuellement démontré sa force dans la fourniture d’une IA flexible et prête à l’emploi pour les entreprises. Grâce à watsonx.ai basé sur Red Hat OpenShift, les organisations bénéficient d’un ensemble unifié de cadres, de modèles, d’outils et d’options de déploiement open source et propriétaires, permettant aux équipes de travailler là où se trouvent leurs données sans enfermement propriétaire.
Cette approche ouverte et modulaire offre aux entreprises la liberté et l’évolutivité dont elles ont besoin pour choisir le modèle qui optimise le mieux les coûts et les performances afin de répondre à leurs besoins métier, passer sans difficulté de l’expérimentation à la production et accélérer les résultats concrets de l’IA.
Cette annonce s’appuie sur la collaboration croissante entre IBM et Mistral et souligne notre conviction commune que les modèles ouverts accélèrent l’innovation dans les entreprises. IBM étend encore sa stratégie ouverte et multimodèle avec Mistral, permettant aux clients du monde entier, et en particulier en Europe, de bénéficier des atouts combinés d’IBM, de Mistral AI et de la plateforme watsonx pour créer, déployer et faire évoluer l’IA générative de manière efficace, flexible et responsable.
Notre partenariat avec Mistral et la disponibilité de leurs modèles hautement performants dans le portefeuille watsonx renforcent notre stratégie en matière de modèles en combinant l’innovation développée par IBM avec des collaborations stratégiques qui accélèrent les résultats des clients et améliorent la différenciation des produits. Cette approche permet à IBM de rester à la pointe de l’IA d’entreprise, en tirant parti du meilleur de l’open source et de l’innovation de ses partenaires, tout en offrant aux clients la flexibilité de choisir parmi un large catalogue de modèles de fondation afin de maximiser leur productivité.
