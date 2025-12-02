Mistral Large 3 est désormais disponible sur IBM watsonx

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Mistral Large 3, le tout dernier modèle de fondation multimodal de pointe de Mistral AI, est désormais disponible sur IBM watsonx.ai. En tant que partenaire de lancement, IBM propose ce modèle open-weight nouvelle génération à ses clients dès sa sortie, poursuivant ainsi son engagement à développer une IA sûre, ouverte et prête à l’emploi dans l’ensemble de l’écosystème.

Mistral Large 3 est un modèle polyvalent sous licence Apache 2.0, doté d’une architecture granulaire Mixture-of-Experts avec 41 milliards de paramètres actifs et 675 milliards de paramètres au total. Il offre des performances de pointe dans un contexte long pouvant atteindre 256 000 tokens, un suivi fiable des instructions, un raisonnement multimodal sur le texte et les images, et un comportement interdomaines cohérent adapté aux workloads exigeantes des entreprises.