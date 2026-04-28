Maximo Application Suite obtient l’autorisation FedRAMP

IBM continue d’étendre ses capacités de gestion du cycle de vie des actifs pour les agences fédérales et propose une solution sécurisée destinée au marché fédéral américain.
IBM Maximo Application Suite as a Service for Government a obtenu l’autorisation FedRAMP de niveau modéré, permettant aux agences fédérales de gérer leurs actifs et installations stratégiques dans le cloud en toute sécurité.
Cette étape importante élargit le portefeuille de solutions gouvernementales éprouvées d’IBM et étend les capacités cloud sécurisées à l’ensemble de Maximo Application Suite.
Les agences fédérales sont chargées de gérer des portefeuilles complexes comprenant des installations, des systèmes d’infrastructure et des équipements opérationnels. Parallèlement, de nombreuses organisations s’efforcent de résorber un arriéré croissant de travaux de maintenance différés tout en garantissant la conformité à des exigences rigoureuses en matière de cybersécurité.
Alors que les agences s’efforcent de maintenir ces actifs, les investissements fédéraux récents soulignent à la fois l’urgence du défi et l’ampleur de l’opportunité. La loi intitulée Military Construction, Veterans Affairs (VA), and Related Agencies Appropriations Act pour l’exercice 2026 prévoit plus de 133 milliards de dollars de crédits discrétionnaires, destinés à soutenir les programmes de construction ainsi que de maintenance et de préservation des installations.
Les détails des investissements supplémentaires sont les suivants :
Alors que les agences font face à des pressions convergentes, les actifs continuent de vieillir, les retards de maintenance s’accumulent et les attentes en matière de cybersécurité augmentent. Relever ces défis nécessite non seulement des financements, mais aussi des technologies sécurisées qui permettent aux agences de gérer leurs actifs plus efficacement.
IBM continue d’étendre ses capacités de gestion du cycle de vie des actifs pour les agences fédérales. Ces investissements s’appuient sur les offres existantes compatibles FedRAMP, notamment Maximo EAM et TRIRIGA (désormais Maximo Real Estate and Facilities).
Cette autorisation FedRAMP de niveau modéré offre une base sécurisée pour l’adoption par l’administration fédérale. Les agences peuvent commencer à utiliser immédiatement les fonctionnalités Maximo approuvées et ajouter des applications supplémentaires à mesure que l’autorisation progresse. Parallèlement, nous continuons à viser des niveaux d’autorisation FedRAMP plus élevés au fil du temps.
Maximo Application Suite as a Service for Government offre une expérience utilisateur améliorée afin d’optimiser l’utilisabilité pour les équipes d’exploitation et de maintenance, et permet une gestion plus proactive des actifs et des installations.
La solution comprend :
Conformité fédérale – FIPS, FISMA, FedRAMP – Des projets de préparation pour Monitor, Health, Predict, Visual Inspection et d’autres modules complémentaires au sein de Maximo Application Suite sont en cours.
Alors que les agences s’appuient de plus en plus sur les technologies cloud pour améliorer la visibilité opérationnelle et la prise de décision, la sécurité devient un enjeu essentiel. FedRAMP fournit un cadre normalisé pour l’évaluation et l’autorisation des services cloud utilisés par les agences fédérales.
En établissant des exigences de sécurité cohérentes à l’échelle de l’administration, FedRAMP réduit les doublons dans les évaluations de sécurité tout en garantissant que les solutions cloud respectent les normes fédérales en matière de cybersécurité.
Les principales capacités de sécurité comprennent :
Pour les entreprises responsables de portefeuilles complexes comprenant des installations, des infrastructures et des équipements, les plateformes de gestion sécurisée des actifs jouent un rôle essentiel dans le soutien à la préservation des installations et à la préparation aux missions.
1. Réduire les risques liés à la maintenance différée
La maintenance différée reste en augmentation dans les installations et les systèmes opérationnels fédéraux. La General Services Administration (GSA) a signalé un arriéré de maintenance différée dépassant 17 milliards de dollars en mars 2025. Le vieillissement des infrastructures accroît le risque de pannes d’équipement, d’incidents de sécurité et d’interruptions de service. Maximo Application Suite offre une visibilité sur l’état des actifs et les besoins de maintenance, aidant ainsi les agences à détecter les problèmes plus tôt et à y remédier avant que des pannes ne surviennent.
2. Démontrer la responsabilité dans la gestion des investissements fédéraux
Les programmes de financement fédéraux exigent des agences qu’elles présentent des résultats mesurables et qu’elles gèrent les ressources publiques de manière responsable. La gestion des actifs fondée sur les données permet aux entreprises de suivre les performances des actifs, de hiérarchiser les activités de maintenance et d’aligner les stratégies de préservation sur les mandats de financement et les exigences de contrôle.
3. Améliorer la fiabilité des opérations stratégiques
La préparation opérationnelle dépend d’une infrastructure fiable. Des systèmes de santé aux équipements opérationnels, les pannes peuvent perturber le déroulement des missions et les services publics. Une meilleure visibilité sur les performances des actifs et les calendriers de maintenance permet aux agences d’augmenter le temps de fonctionnement des installations et des équipements stratégiques.
4. Réduire les coûts liés au cycle de vie tout en respectant les exigences de sécurité
Traiter rapidement les retards de maintenance permet aux agences d’éviter une escalade des coûts de réparation et de réduire les inefficacités opérationnelles. Les plateformes cloud sécurisées simplifient également la conformité en intégrant des contrôles de sécurité alignés sur les exigences fédérales en matière de cybersécurité.
Grâce à l’autorisation FedRAMP de niveau modéré, les agences peuvent utiliser Maximo Application Suite SaaS auprès d’un fournisseur de services fédéral de confiance. Cette solution permet aux organisations de dépasser la gestion traditionnelle des actifs d’entreprise en combinant gestion du cycle de vie des actifs, analyse prédictive et informations opérationnelles. En intégrant les données issues des systèmes des installations, des équipements opérationnels et des environnements informatiques, les agences bénéficient d’une vue unifiée sur les performances des actifs.
Les analyses avancées permettent aux équipes d’anticiper davantage les pannes, de hiérarchiser les investissements de maintenance et d’améliorer la fiabilité des actifs stratégiques.
Les agences fédérales entrent dans une nouvelle phase de gestion des installations, de la maintenance à long terme et du cycle de vie des actifs : une phase qui combine l’intelligence opérationnelle, des plateformes cloud sécurisées et une prise de décision fondée sur les données. Alors qu’elles continuent de s’attaquer à la maintenance différée, de préserver des installations vieillissantes et de renforcer leur résilience opérationnelle, des plateformes de confiance joueront un rôle essentiel pour les aider à gérer les actifs stratégiques et à fournir des services fiables au public.
Découvrir la gestion des actifs pour l’administration