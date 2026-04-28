Maximo Application Suite obtient l’autorisation FedRAMP

Pour les entreprises responsables de portefeuilles complexes comprenant des installations, des infrastructures et des équipements, les plateformes de gestion sécurisée des actifs jouent un rôle essentiel dans le soutien à la préservation des installations et à la préparation aux missions.

1. Réduire les risques liés à la maintenance différée

La maintenance différée reste en augmentation dans les installations et les systèmes opérationnels fédéraux. La General Services Administration (GSA) a signalé un arriéré de maintenance différée dépassant 17 milliards de dollars en mars 2025. Le vieillissement des infrastructures accroît le risque de pannes d’équipement, d’incidents de sécurité et d’interruptions de service. Maximo Application Suite offre une visibilité sur l’état des actifs et les besoins de maintenance, aidant ainsi les agences à détecter les problèmes plus tôt et à y remédier avant que des pannes ne surviennent.

2. Démontrer la responsabilité dans la gestion des investissements fédéraux

Les programmes de financement fédéraux exigent des agences qu’elles présentent des résultats mesurables et qu’elles gèrent les ressources publiques de manière responsable. La gestion des actifs fondée sur les données permet aux entreprises de suivre les performances des actifs, de hiérarchiser les activités de maintenance et d’aligner les stratégies de préservation sur les mandats de financement et les exigences de contrôle.

3. Améliorer la fiabilité des opérations stratégiques

La préparation opérationnelle dépend d’une infrastructure fiable. Des systèmes de santé aux équipements opérationnels, les pannes peuvent perturber le déroulement des missions et les services publics. Une meilleure visibilité sur les performances des actifs et les calendriers de maintenance permet aux agences d’augmenter le temps de fonctionnement des installations et des équipements stratégiques.

4. Réduire les coûts liés au cycle de vie tout en respectant les exigences de sécurité

Traiter rapidement les retards de maintenance permet aux agences d’éviter une escalade des coûts de réparation et de réduire les inefficacités opérationnelles. Les plateformes cloud sécurisées simplifient également la conformité en intégrant des contrôles de sécurité alignés sur les exigences fédérales en matière de cybersécurité.