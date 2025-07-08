Optimiser IBM Power11 avec IBM Technology Lifecycle Services

Les modèles standard de correctifs ne tiennent pas toujours compte des complexités des environnements hautes performances dans lesquels IBM Power11 est présent. Avec des milliards de workflows traités quotidiennement, un fonctionnement fluide et une intégration efficace à une pile technologique moderne et multifournisseur sont primordiaux pour une optimisation efficace, une cybersécurité robuste et des améliorations continues.

C’est là que le portefeuille moderne Expert Care de TLS excelle. Composé d’offres basées sur l’IA pour IBM Power11, il fournit un support accéléré, proactif et multiforme, bien au-delà des garanties standard. Le nouveau portefeuille de services Expert Care TLS pour IBM Power11 offre un support système et logiciel optimisé pour :

Optimiser la disponibilité du système avec Expert Care Premium :

IBM TLS Expert Care Premium, le niveau de service le plus élevé d’IBM conçu pour les workloads essentiels, permet une réponse accélérée avec une expérience de support personnalisée grâce à l’intégration d’analyses prédictives, de recommandations proactives et exploitables, d’une réponse de service prioritaire et de l’accès à des ingénieurs IBM hautement qualifiés, notamment un Technical Account Manager (TAM), afin de maintenir la disponibilité et l’optimisation des performances de l’infrastructure Power.

Simplifier les opérations d’infrastructure grâce aux services TLS :

À chaque étape du cycle de vie d’IBM Power11, TLS fournit des services à valeur ajoutée pour simplifier les opérations, tels qu’une assistance experte sur site pour l’installation, la configuration et les mises à jour d’IBM Power, une protection des données renforcée pour aider à protéger les actifs critiques et des engagements de délais de réparation garantis pour assurer des opérations métier ininterrompues

Intégrer l’IA dans IBM Power11 en toute confiance :

IBM TLS permettra la configuration et le réglage des services pour ses capacités d’IA intégrées telles qu’IBM Spyre Accelerator pour IBM Power. IBM Spyre Accelerator devrait être disponible au quatrième trimestre 2025.

Accélérer la réponse et la résolution des erreurs de manière autonome :

IBM recommande vivement à ses clients d’activer IBM Call Home, 90 % des demandes via Call Home ayant été résolues avec l’automatisation en 20241. Call Home est une fonctionnalité intégrée d’IBM Power qui alerte automatiquement TLS lorsque des erreurs sont détectées, permettant à IBM TLS d’ouvrir proactivement des dossiers d’assistance, de recevoir des journaux techniques et de lancer la résolution des problèmes, souvent avant même que les clients ne les signalent. En outre, la prise en charge d’IBM Power11 a été améliorée grâce à une interface unifiée combinant la création de tickets d’assistance avec la collecte automatique des journaux, leur transmission fluide via Call Home et l’accélération de l’analyse et de la résolution des causes racines grâce à un support assisté par l’IA.