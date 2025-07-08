Optimiser IBM Power11 avec IBM Technology Lifecycle Services

8 juillet 2025
L’introduction d’IBM Power11 marque un bond en avant en matière de productivité et d’agilité métier, qui accélère l’innovation à l’ère de l’IA. Annoncée aujourd’hui par IBM, la nouvelle génération d’IBM Power a été repensée pour l’innovation au niveau de ses processeurs, de son architecture matérielle et de sa pile logicielle de virtualisation, offrant ainsi la disponibilité, la résilience, les performances et l’évolutivité que les entreprises exigent, avec un déploiement hybride transparent sur site ou dans IBM Cloud.
Le Power11 d’IBM peut atteindre une disponibilité et des performances maximales lorsqu’il est pris en charge et géré par IBM Technology Lifecycle Services (TLS), le fournisseur mondial de support d’infrastructure d’IBM, réputé pour son expertise approfondie d’IBM Power. IBM TLS s’engage à aider les clients en proposant une suite complète de services qui couvre le cycle de vie des systèmes IBM Power, du déploiement initial à l’assistance premium 24 heures sur 24, en intégrant l’IA et l’automatisation pour fournir des informations et renforcer la résilience.
Les modèles standard de correctifs ne tiennent pas toujours compte des complexités des environnements hautes performances dans lesquels IBM Power11 est présent. Avec des milliards de workflows traités quotidiennement, un fonctionnement fluide et une intégration efficace à une pile technologique moderne et multifournisseur sont primordiaux pour une optimisation efficace, une cybersécurité robuste et des améliorations continues.
C’est là que le portefeuille moderne Expert Care de TLS excelle. Composé d’offres basées sur l’IA pour IBM Power11, il fournit un support accéléré, proactif et multiforme, bien au-delà des garanties standard. Le nouveau portefeuille de services Expert Care TLS pour IBM Power11 offre un support système et logiciel optimisé pour :
Optimiser la disponibilité du système avec Expert Care Premium :
IBM TLS Expert Care Premium, le niveau de service le plus élevé d’IBM conçu pour les workloads essentiels, permet une réponse accélérée avec une expérience de support personnalisée grâce à l’intégration d’analyses prédictives, de recommandations proactives et exploitables, d’une réponse de service prioritaire et de l’accès à des ingénieurs IBM hautement qualifiés, notamment un Technical Account Manager (TAM), afin de maintenir la disponibilité et l’optimisation des performances de l’infrastructure Power.
Simplifier les opérations d’infrastructure grâce aux services TLS :
À chaque étape du cycle de vie d’IBM Power11, TLS fournit des services à valeur ajoutée pour simplifier les opérations, tels qu’une assistance experte sur site pour l’installation, la configuration et les mises à jour d’IBM Power, une protection des données renforcée pour aider à protéger les actifs critiques et des engagements de délais de réparation garantis pour assurer des opérations métier ininterrompues
Intégrer l’IA dans IBM Power11 en toute confiance :
IBM TLS permettra la configuration et le réglage des services pour ses capacités d’IA intégrées telles qu’IBM Spyre Accelerator pour IBM Power. IBM Spyre Accelerator devrait être disponible au quatrième trimestre 2025.
Accélérer la réponse et la résolution des erreurs de manière autonome :
IBM recommande vivement à ses clients d’activer IBM Call Home, 90 % des demandes via Call Home ayant été résolues avec l’automatisation en 20241. Call Home est une fonctionnalité intégrée d’IBM Power qui alerte automatiquement TLS lorsque des erreurs sont détectées, permettant à IBM TLS d’ouvrir proactivement des dossiers d’assistance, de recevoir des journaux techniques et de lancer la résolution des problèmes, souvent avant même que les clients ne les signalent. En outre, la prise en charge d’IBM Power11 a été améliorée grâce à une interface unifiée combinant la création de tickets d’assistance avec la collecte automatique des journaux, leur transmission fluide via Call Home et l’accélération de l’analyse et de la résolution des causes racines grâce à un support assisté par l’IA.
IBM Technology Lifecycle Services est dédié à la réussite de chaque client. Investir dans les services de support premium d’IBM permet de réduire considérablement les temps d’arrêt non planifiés, d’améliorer la productivité des équipes internes et d’améliorer la disponibilité des systèmes. Dans le monde d’aujourd’hui où tout va très vite et où les données sont centrées sur l’IA, ces services sont plus essentiels que jamais. Fort de son expérience en matière de service technique, de sa portée mondiale et de ses capacités basées sur l’IA, IBM TLS peut fournir des conseils efficaces et une résolution rapide des problèmes, tout en maintenant le bon fonctionnement des systèmes critiques et en aidant les clients à accélérer leur parcours d’IA avec IBM Power11.
En savoir plus sur IBM Power11
Maximisez IBM Power11 avec IBM TLS (PDF)
1 Sur la base de l’évaluation interne d’IBM dans les données des systèmes Call Home de 2024.