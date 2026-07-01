Faciliter l’intégration et la gestion des renseignements sur les données pilotées par l’IA avec IBM SQL Data Insights Pro

La dernière mise à jour d’IBM SQL Data Insights Pro aide les entreprises à découvrir des modèles, des similitudes et des relations cachés dans les données d’entreprise grâce à l’IA, directement sur IBM Z.
Plus tôt cette année, en mars 2026, nous avons lancé IBM SQL Data Insights Pro qui apporte directement l’IA à vos données, permettant aux organisations d’analyser des informations critiques sur place, en utilisant des interfaces SQL familières. Résultat : des informations plus rapides, une complexité réduite et la possibilité d’opérationnaliser l’IA dans les systèmes qui gèrent déjà votre entreprise.
Dans tous les secteurs, les entreprises sont assises sur d’énormes volumes de données de grande valeur qui sont souvent bloquées dans des systèmes centraux tels que Db2 for z/OS, IMS et VSAM. Ces données alimentent les opérations commerciales critiques, qu’il s’agisse de transactions financières, de chaînes d’approvisionnement, de dossiers clients ou de reporting réglementaire. Toutefois, les approches analytiques traditionnelles nécessitent de déplacer ces données vers de nouvelles plateformes, ce qui ajoute des problèmes de latence, de coût, de risque et de gouvernance.
SQL Data Insights Pro change ce modèle.
En intégrant l’analyse des similarités, la recherche sémantique et la détection de modèles alimentées par l’IA directement là où se trouvent les données, les entreprises peuvent :
L’IA n’est pas exploitée à titre expérimental, mais en tant que partie intégrante des opérations métier quotidiennes. Bien que SQL Data Insights Pro ait été adopté pour l’analyse des données Db2 pour z/OS, les entreprises ont de plus en plus besoin d’une vue plus large de toutes leurs sources de données principales afin de faciliter l’intégration dans les workflows de l’entreprise et de simplifier l’administration et le dépannage pour les équipes dans les environnements de production.
En conjonction avec IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro étend l’analyse pilotée par l’IA à un plus large éventail de sources de données d’entreprise comme IMS et VSAM. Ensemble, ces solutions permettent aux entreprises d’utiliser l’IA pour analyser de façon fluide diverses sources de données, éliminer les silos entre les données structurées et semi-structurées et obtenir des informations plus riches et plus complètes sur les opérations de l’entreprise.
Cela ouvre de nouvelles possibilités d’analyse inter-domaines, aidant les équipes à découvrir des relations qui étaient auparavant cachées dans les systèmes.
SQL Data Insights Pro s’étend désormais au-delà de Db2 for z/OS afin d’analyser les informations d’entreprise accessibles via Data Virtualization Manager, incluant IMS et VSAM. Cela signifie que les entreprises peuvent appliquer la détection de modèles et l’analyse de similarité pilotées par l’IA à un ensemble plus vaste de données essentielles, sans les déplacer ni les transformer.
Les entreprises peuvent ainsi obtenir des informations plus complètes, réduire les silos de données et valoriser les investissements existants dans les données.
SQL Data Insights Pro prend désormais en charge les API REST étendues et les opérations basées sur des interfaces de ligne de commande (CLI), permettant aux entreprises d’intégrer des informations pilotés par l’IA dans les applications, les opérations et les cadres d’automatisation.
Cela permet d’accélérer l’adoption de SQL Data Insights pro, facilitant l’automatisation des opérations administratives, simplifiant l’intégration avec les applications et les workflows et offrant une plus grande flexibilité aux équipes d’ingénierie.
L’exploitation de solutions d’IA dans des environnements de production nécessite un accès efficace aux informations de diagnostic et à l’état opérationnel. SQL Data Insights Pro introduit un nouveau visualiseur de journaux intégré qui permet un accès direct aux journaux d’entraînement des opérations et des modèles via l’interface utilisateur.
Cela simplifie la surveillance et la résolution des problèmes, ce qui permet de diagnostiquer les problèmes plus rapidement et donc de les résoudre, offrant ainsi une transparence opérationnelle et une expérience utilisateur améliorée aux administrateurs et aux équipes d’ingénierie.
Avec cette mise à jour, SQL Data Insights Pro renforce son rôle en tant qu’analyse alimentée par l’IA des environnements essentiels sur IBM Z. En combinant le traitement IA sur site avec une intégration et une visibilité opérationnelle améliorées, les entreprises peuvent déployer et exploiter plus facilement et plus efficacement SQL Data Insights Pro tout en rapprochant les informations pilotées par l’IA des applications et des processus métier qui en dépendent. Ces fonctionnalités seront disponibles à partir du 26 juin 2026.
Vous souhaitez savoir comment SQL Data Insights Pro peut vous aider à découvrir des informations cachées dans vos données d’entreprise et à les intégrer dans vos workflows ?