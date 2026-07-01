Faciliter l’intégration et la gestion des renseignements sur les données pilotées par l’IA avec IBM SQL Data Insights Pro

Plus tôt cette année, en mars 2026, nous avons lancé IBM SQL Data Insights Pro qui apporte directement l’IA à vos données, permettant aux organisations d’analyser des informations critiques sur place, en utilisant des interfaces SQL familières. Résultat : des informations plus rapides, une complexité réduite et la possibilité d’opérationnaliser l’IA dans les systèmes qui gèrent déjà votre entreprise.

Dans tous les secteurs, les entreprises sont assises sur d’énormes volumes de données de grande valeur qui sont souvent bloquées dans des systèmes centraux tels que Db2 for z/OS, IMS et VSAM. Ces données alimentent les opérations commerciales critiques, qu’il s’agisse de transactions financières, de chaînes d’approvisionnement, de dossiers clients ou de reporting réglementaire. Toutefois, les approches analytiques traditionnelles nécessitent de déplacer ces données vers de nouvelles plateformes, ce qui ajoute des problèmes de latence, de coût, de risque et de gouvernance.

SQL Data Insights Pro change ce modèle.

En intégrant l’analyse des similarités, la recherche sémantique et la détection de modèles alimentées par l’IA directement là où se trouvent les données, les entreprises peuvent :

Identifier les tendances comportementales des clients pour améliorer la personnalisation

Découvrir les inefficacités opérationnelles dans les chaînes d’approvisionnement et la logistique

Accélérer l’analyse des réglementations et de la conformité

Prendre des décisions plus intelligentes en utilisant des données fiables en temps réel

L’IA n’est pas exploitée à titre expérimental, mais en tant que partie intégrante des opérations métier quotidiennes. Bien que SQL Data Insights Pro ait été adopté pour l’analyse des données Db2 pour z/OS, les entreprises ont de plus en plus besoin d’une vue plus large de toutes leurs sources de données principales afin de faciliter l’intégration dans les workflows de l’entreprise et de simplifier l’administration et le dépannage pour les équipes dans les environnements de production.

En conjonction avec IBM Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro étend l’analyse pilotée par l’IA à un plus large éventail de sources de données d’entreprise comme IMS et VSAM. Ensemble, ces solutions permettent aux entreprises d’utiliser l’IA pour analyser de façon fluide diverses sources de données, éliminer les silos entre les données structurées et semi-structurées et obtenir des informations plus riches et plus complètes sur les opérations de l’entreprise.

Cela ouvre de nouvelles possibilités d’analyse inter-domaines, aidant les équipes à découvrir des relations qui étaient auparavant cachées dans les systèmes.