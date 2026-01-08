Journaux longue durée, impact immédiat : nouveautés d’IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Si la passerelle edge améliore la collecte des données, la rétention longue durée des journaux transforme leur exploitation. Au lieu de stocker des années de journaux dans des systèmes coûteux et difficiles d’accès, Guardium Data Protection permet désormais de les conserver dans un stockage objet à faible coût, tout en restant consultables et exploitables si nécessaire.
Trois avantages majeurs de la rétention des journaux longue durée :
- Un stockage moins coûteux, tout en respectant des durées de conservation réglementaires de 7 ou 10 ans
- Des rapports intégrés et une recherche simple via SQL ou des modèles, sans restauration préalable des données
- Une réponse plus rapide lors des audits, enquêtes ou revues internes
Pour les utilisateurs, cela signifie retrouver rapidement l’information recherchée, même si elle date de plusieurs années. Aucun outil spécifique ni processus complexe n’est nécessaire. Pour la direction, cela démontre que les équipes peuvent répondre aux autorités de régulation rapidement et sans stress.