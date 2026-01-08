Intelligence artificielle Automatisation informatique

Journaux longue durée, impact immédiat : nouveautés d’IBM Guardium Data Protection 12.2.1

La nouvelle passerelle edge et la rétention longue durée des journaux apportent des réponses concrètes à des défis quotidiens tels que la complexité des systèmes, la hausse des coûts et les enquêtes retardées.

Publié le 8 janvier 2026
Homme tenant un ordinateur portable ouvert, la main sur le clavier, dans un couloir de stockage sombre

Avec la version IBM Guardium Data Protection 12.2.1, deux fonctionnalités clés, la passerelle edge et la conservation longue durée des journaux, aident les équipes de sécurité à travailler plus intelligemment, à réduire les efforts et à mieux contrôler les données critiques.

Importance de cette fonctionnalité

Pendant longtemps, la conservation des données n’était qu’une contrainte : conserver les journaux, respecter les exigences réglementaires et stocker les données pendant des années. Mais cela impliquait des coûts élevés, des outils complexes et peu de valeur au quotidien. Aujourd’hui, les équipes de sécurité et de conformité subissent des pressions de toutes parts. Les réglementations se durcissent, les audits deviennent plus détaillés et les incidents exigent des réponses plus rapides.

La plupart des équipes savent déjà que leurs données sont dispersées, que les audits se compliquent et que répondre à une demande d’accès vieille de trois ans peut prendre des heures, voire des jours. C’est là que ces nouvelles fonctionnalités interviennent pour simplifier le travail et redonner un réel contrôle, sans ajouter de complexité ni de coûts.

Passerelle edge : des opérations plus simples, des informations plus rapides

La passerelle edge offre une visibilité en temps réel sur l’activité des données, au plus près de leur point d’origine. Conçue pour fonctionner dans des environnements Kubernetes, elle peut être déployée à proximité des sources de données, avec moins d’infrastructure et moins de réglages manuels.

Voici les trois principaux avantages des passerelles edge :

  • De meilleures performances grâce à une surveillance locale des données plutôt qu’un transfert réseau.
  • Moins de surcharge, grâce à une mise à l’échelle automatique et une configuration légère.
  • Une gestion simplifiée via un contrôle centralisé fonctionnant sur plusieurs environnements.

Pour les analystes, cela signifie des alertes et des journaux plus rapides et plus précis. Pour les architectes, un déploiement et une maintenance facilités. Et pour la direction, des opérations plus efficaces et un coût total de possession réduit.

Rétention longue durée des journaux : des données accessibles, même des années plus tard

Si la passerelle edge améliore la collecte des données, la rétention longue durée des journaux transforme leur exploitation. Au lieu de stocker des années de journaux dans des systèmes coûteux et difficiles d’accès, Guardium Data Protection permet désormais de les conserver dans un stockage objet à faible coût, tout en restant consultables et exploitables si nécessaire.

Trois avantages majeurs de la rétention des journaux longue durée :

  • Un stockage moins coûteux, tout en respectant des durées de conservation réglementaires de 7 ou 10 ans
  • Des rapports intégrés et une recherche simple via SQL ou des modèles, sans restauration préalable des données
  • Une réponse plus rapide lors des audits, enquêtes ou revues internes

Pour les utilisateurs, cela signifie retrouver rapidement l’information recherchée, même si elle date de plusieurs années. Aucun outil spécifique ni processus complexe n’est nécessaire. Pour la direction, cela démontre que les équipes peuvent répondre aux autorités de régulation rapidement et sans stress.

Sécurisez vos bases de données dès le premier jour

Pour les équipes qui gèrent des centaines, voire des milliers de magasins de données, sécuriser manuellement chaque environnement peut ralentir les livraisons et accroître les risques.

Grâce à l’automatisation Terraform de Guardium, l’audit, l’analyse des vulnérabilités et l’intégration des sources de données sont intégrés directement au processus de provisionnement. Cela signifie que chaque base de données, qu’elle soit dans le cloud ou sur site, est surveillée et protégée dès le départ. Cela fait gagner du temps, réduit les erreurs et permet de faire évoluer la sécurité sans ralentir les équipes.

De vraies solutions aux défis du quotidien

Cette mise à jour ne concerne pas uniquement des améliorations en arrière-plan. Guardium intègre désormais un tableau de bord exécutif mis à jour qui fournit des informations en temps réel sur les performances du système, l’état de la conformité et le temps économisé grâce à l’automatisation. Que vous pilotiez le programme ou utilisiez les outils au quotidien, cette visibilité favorise de meilleures décisions et entraîne moins de mauvaises surprises.

Conçues pour le travail réel des équipes, la nouvelle passerelle edge et la rétention longue durée des journaux ne sont pas de simples fonctionnalités supplémentaires. Ce sont de véritables réponses à des défis quotidiens tels que la complexité des systèmes, la hausse des coûts et les enquêtes retardées.

Elles aident les équipes à se concentrer sur la protection des données plutôt que sur la gestion des outils. Et elles soutiennent à la fois les personnes qui réalisent le travail et les responsables qui en portent la responsabilité.

Découvrir

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium