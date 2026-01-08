Journaux longue durée, impact immédiat : nouveautés d’IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Pendant longtemps, la conservation des données n’était qu’une contrainte : conserver les journaux, respecter les exigences réglementaires et stocker les données pendant des années. Mais cela impliquait des coûts élevés, des outils complexes et peu de valeur au quotidien. Aujourd’hui, les équipes de sécurité et de conformité subissent des pressions de toutes parts. Les réglementations se durcissent, les audits deviennent plus détaillés et les incidents exigent des réponses plus rapides.

La plupart des équipes savent déjà que leurs données sont dispersées, que les audits se compliquent et que répondre à une demande d’accès vieille de trois ans peut prendre des heures, voire des jours. C’est là que ces nouvelles fonctionnalités interviennent pour simplifier le travail et redonner un réel contrôle, sans ajouter de complexité ni de coûts.