Lancement d’IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud)’

24 juin 2025
IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) est une avancée majeure pour les solutions de données et d’analytique cloud.
Cette offre innovante est désormais disponible et permet aux entreprises de déployer Netezza directement dans leur propre cloud privé virtuel (VPC), ce qui renforce la sécurité des données et offre une plus grande flexibilité dans la gestion de leur infrastructure. Le modèle de déploiement BYOC est adapté aux besoins spécifiques de nos clients, quel que soit leur secteur d’activité ou la région du monde. Il apporte de la flexibilité dans le choix de l’environnement cloud. En utilisant la puissance de Netezza et en déployant dans leur propre environnement cloud, les entreprises peuvent transformer leur stratégie de données et d’analyse cloud.
Cette solution est particulièrement avantageuse pour les entreprises qui préfèrent garder le contrôle de leur infrastructure tout en exploitant la puissance de Netezza. Le modèle de déploiement BYOC, ainsi que l’offre SaaS existante, offrent un véritable choix à nos clients. Qu’il s’agisse de souveraineté des données, de conformité réglementaire ou de préférence pour la gestion de leur propre environnement cloud, le BYOC propose une solution convaincante.
Cette offre s’intègre parfaitement à l’environnement cloud existant du client. Elle propose un cadre d’intégration robuste qui garantit une transition en douceur et un minimum d’interruptions des opérations en cours.
L’offre BYOC pour Netezza SaaS apporte plusieurs fonctionnalités et capacités majeures :
Dans le domaine des données et de l’analytique, la capacité à prendre rapidement des décisions éclairées est primordiale. IBM Netezza as a Service BYOC répond à ce besoin en fournissant des capacités analytiques haute performance. En adoptant cette solution innovante, les entreprises peuvent renforcer la sécurité des données, améliorer la conformité, optimiser les coûts et garder le contrôle de leur infrastructure. Cela permet de tirer parti des capacités analytiques avancées dans un environnement cloud sécurisé et flexible.
Alors que les entreprises continuent à générer et à s’appuyer sur de grandes quantités de données, IBM Netezza as a Service BYOC jouera un rôle essentiel en les aidant à gérer les complexités de la gestion et de l’analytique des données.
Franchissez une nouvelle étape pour transformer votre stratégie de données et d’analytique cloud dès aujourd’hui !