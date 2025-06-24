Lancement d’IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud)’

IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) est une avancée majeure pour les solutions de données et d’analytique cloud.

Cette offre innovante est désormais disponible et permet aux entreprises de déployer Netezza directement dans leur propre cloud privé virtuel (VPC), ce qui renforce la sécurité des données et offre une plus grande flexibilité dans la gestion de leur infrastructure. Le modèle de déploiement BYOC est adapté aux besoins spécifiques de nos clients, quel que soit leur secteur d’activité ou la région du monde. Il apporte de la flexibilité dans le choix de l’environnement cloud. En utilisant la puissance de Netezza et en déployant dans leur propre environnement cloud, les entreprises peuvent transformer leur stratégie de données et d’analyse cloud.

Cette solution est particulièrement avantageuse pour les entreprises qui préfèrent garder le contrôle de leur infrastructure tout en exploitant la puissance de Netezza. Le modèle de déploiement BYOC, ainsi que l’offre SaaS existante, offrent un véritable choix à nos clients. Qu’il s’agisse de souveraineté des données, de conformité réglementaire ou de préférence pour la gestion de leur propre environnement cloud, le BYOC propose une solution convaincante.

Cette offre s’intègre parfaitement à l’environnement cloud existant du client. Elle propose un cadre d’intégration robuste qui garantit une transition en douceur et un minimum d’interruptions des opérations en cours.