Lancement d’IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud)’

24 juin 2025

Auteurs

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service (Bring Your Own Cloud) est une avancée majeure pour les solutions de données et d’analytique cloud.

Cette offre innovante est désormais disponible et permet aux entreprises de déployer Netezza directement dans leur propre cloud privé virtuel (VPC), ce qui renforce la sécurité des données et offre une plus grande flexibilité dans la gestion de leur infrastructure. Le modèle de déploiement BYOC est adapté aux besoins spécifiques de nos clients, quel que soit leur secteur d’activité ou la région du monde. Il apporte de la flexibilité dans le choix de l’environnement cloud. En utilisant la puissance de Netezza et en déployant dans leur propre environnement cloud, les entreprises peuvent transformer leur stratégie de données et d’analyse cloud.

Cette solution est particulièrement avantageuse pour les entreprises qui préfèrent garder le contrôle de leur infrastructure tout en exploitant la puissance de Netezza. Le modèle de déploiement BYOC, ainsi que l’offre SaaS existante, offrent un véritable choix à nos clients. Qu’il s’agisse de souveraineté des données, de conformité réglementaire ou de préférence pour la gestion de leur propre environnement cloud, le BYOC propose une solution convaincante.

Cette offre s’intègre parfaitement à l’environnement cloud existant du client. Elle propose un cadre d’intégration robuste qui garantit une transition en douceur et un minimum d’interruptions des opérations en cours.

Principales fonctionnalités et capacités

L’offre BYOC pour Netezza SaaS apporte plusieurs fonctionnalités et capacités majeures :

  • Conformité renforcée : la solution propulse la conformité des entreprises vers de nouveaux sommets. En la déployant dans leur propre environnement, les entreprises peuvent améliorer leur conformité et répondre aux exigences les plus strictes. Cela garantit que les besoins de conformité uniques sont entièrement satisfaits.
  • Sécurité, surveillance et audit : le BYOC offre aux clients une visibilité et un contrôle inégalés sur leur environnement. La surveillance et l’audit granulaires de l’ensemble de l’environnement, y compris les contrôles au niveau du réseau, leur permettent de suivre et d’analyser avec précision les indicateurs de performance et de sécurité. Ce niveau de détail est crucial pour maintenir des postures de sécurité robustes et assurer la conformité réglementaire.
  • Connectivité transparente aux sources de données : l’offre BYOC élimine le besoin de configurations réseau complexes ou lourdes. Les entreprises peuvent se connecter de façon fluide aux ressources au sein de leurs propres VPC ou comptes cloud, offrant ainsi un accès sans restriction aux sources de données. Cela réduit non seulement le temps et les efforts liés à la configuration, mais permet également aux entreprises d’établir leurs propres limites personnalisées et de définir des autorisations d’accès de manière granulaire, garantissant ainsi que leur réseau est entièrement isolé et sécurisé.
  • Optimisation des coûts et de l’infrastructure : IBM Netezza as a Service BYOC est conçu pour optimiser les coûts. Les entreprises ne paient que pour les abonnements aux services logiciels, tandis que le fournisseur de cloud prend en charge les coûts de calcul et d’infrastructure. Ce modèle permet aux entreprises d’appliquer les remises ou crédits dont elles bénéficient déjà auprès de leur fournisseur de cloud, ce qui peut se traduire par des économies significatives.

Transformez votre stratégie de données et d’analytique cloud

Dans le domaine des données et de l’analytique, la capacité à prendre rapidement des décisions éclairées est primordiale. IBM Netezza as a Service BYOC répond à ce besoin en fournissant des capacités analytiques haute performance. En adoptant cette solution innovante, les entreprises peuvent renforcer la sécurité des données, améliorer la conformité, optimiser les coûts et garder le contrôle de leur infrastructure. Cela permet de tirer parti des capacités analytiques avancées dans un environnement cloud sécurisé et flexible.

Alors que les entreprises continuent à générer et à s’appuyer sur de grandes quantités de données, IBM Netezza as a Service BYOC jouera un rôle essentiel en les aidant à gérer les complexités de la gestion et de l’analytique des données.

Franchissez une nouvelle étape pour transformer votre stratégie de données et d’analytique cloud dès aujourd’hui !

