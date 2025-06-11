Au cœur de l’intelligence watsonx.data se trouve le principe opérationnel permettant de créer des workflows pratiques et efficaces grâce à un ensemble d’accélérateurs alimentés par l’IA. Cette initiative intègre la vaste expertise d’IBM en matière de gouvernance des données, de traçabilité, de qualité et de produits de données, préparant ainsi le terrain pour la prochaine génération d’architectures de l’information. watsonx.data intelligence répond aux besoins changeants des entreprises en simplifiant l’organisation, la gestion et la livraison des données structurées et des données non structurées.

Avec watsonx.data intelligence, nous ne nous contentons pas de simplement ajouter des fonctionnalités d’IA ; nous développons en priorité les capacités qui correspondent aux besoins de nos clients. Cette approche rationalisée réduit l’implication des PME et améliore la performance, ce qui facilite le travail de gestion continue des entreprises et libère des ressources pour des activités plus stratégiques.