Simplifier la livraison de données significatives grâce à watsonx.data intelligence

Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

11 juin 2025

Auteur

Steven Eliuk

VP of Product Management and Development

IBM Data Intelligence

La gouvernance des données est traditionnellement une tâche rigoureuse, impliquant beaucoup de processus manuels et de coordination. Avec watsonx.data intelligence, une évolution révolutionnaire des capacités d’intelligence des données, IBM ouvre une nouvelle ère de gouvernance des données, de traçabilité des données, de qualité des données et de gestion des produits de données alimentées par l’IA générative.

Créer des workflows d’entreprise pratiques et efficaces 

Au cœur de l’intelligence watsonx.data se trouve le principe opérationnel permettant de créer des workflows pratiques et efficaces grâce à un ensemble d’accélérateurs alimentés par l’IA. Cette initiative intègre la vaste expertise d’IBM en matière de gouvernance des données, de traçabilité, de qualité et de produits de données, préparant ainsi le terrain pour la prochaine génération d’architectures de l’information. watsonx.data intelligence répond aux besoins changeants des entreprises en simplifiant l’organisation, la gestion et la livraison des données structurées et des données non structurées.

Avec watsonx.data intelligence, nous ne nous contentons pas de simplement ajouter des fonctionnalités d’IA ; nous développons en priorité les capacités qui correspondent aux besoins de nos clients. Cette approche rationalisée réduit l’implication des PME et améliore la performance, ce qui facilite le travail de gestion continue des entreprises et libère des ressources pour des activités plus stratégiques.

Redéfinir la gouvernance des données grâce à l’IA générative

watsonx.data intelligence redéfinit la gouvernance des données grâce à la génération de glossaires alimentés par l’IA, l’enrichissement des métadonnées, la recherche intelligente et l’assistant d’intelligence des données. Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour booster la productivité, simplifier la conformité avec les réglementations du secteur et fournir des données pertinentes à l’entreprise :

  • Génération de glossaire alimentée par l’IA : la création et la gestion manuelles de glossaires d’entreprise peuvent être laborieuses. Nos modèles IA réduisent considérablement le temps et les efforts nécessaires, rendant le processus jusqu’à 100 fois plus rapide, très précis et capable de gérer facilement des transformations multilingues.
  • Recherche intelligente alimentée par l’IA : la recherche intelligente alimentée par l’IA améliore la découverte de données en utilisant l’IA générative pour comprendre l’intention et le contexte de l’utilisateur. Elle élargit sémantiquement les requêtes de recherche pour inclure des termes connexes, des synonymes et un langage spécifique au domaine, ce qui permet d’obtenir des résultats plus pertinents dans l’ensemble du catalogue. Cette fonctionnalité rationalise l’accès aux données critiques et aide les utilisateurs à trouver rapidement ce dont ils ont besoin, même lorsque la terminologie varie.
  • Assistant d’intelligence des données : ce puissant assistant tire parti de l’IA générative pour automatiser l’enrichissement des métadonnées et la recherche sémantique. Il offre une expérience conversationnelle adaptée aux utilisateurs de tous niveaux, des ingénieurs de données aux utilisateurs professionnels, facilitant ainsi une interaction fluide avec les données.

Répondre à la demande avec des données prêtes pour l’IA

La demande de données prêtes pour l’IA n’a jamais été aussi élevée. Selon IDC, 83 % des organisations ont réorganisé leurs stratégies de données en réponse à l’IA générative. Malgré ce changement, les piles de données fragmentées et les réglementations industrielles strictes continuent à freiner les leaders du marché des données. watsonx.data intelligence apporte une solution globale à ces défis, garantissant aux entreprises une gestion efficace des processus de gouvernance, de qualité, de traçabilité et de partage des données, favorisant ainsi une croissance durable et l’innovation.

Une unification et une productivité inégalées

La solution watsonx.data intelligence est bien plus qu’une simple suite d’outils. Son intégration à watsonx.data offre une intelligence des données de bout en bout sur des architectures hybrides, des types de données et des piles de données. Basée sur les services de plateforme partagée d’IBM avec une expérience utilisateur unifiée, elle assure une productivité sans précédent aux professionnels des données.

La gestion des données a toujours été une tâche exigeante, impliquant beaucoup de processus manuels et de coordination. watsonx.data intelligence révolutionne cela grâce à la génération de glossaires alimentés par l’IA, l’enrichissement des métadonnées, la recherche intelligente et l’assistant d’intelligence des données. Ces fonctionnalités mettent l’accent sur la façon dont l’intelligence des données facilite la création de véritables workflows, conçus pour booster la productivité, simplifier la conformité avec les réglementations sectorielles et permettre aux organisations de capitaliser sur l’IA générative. La solution watsonx.data intelligence aide les entreprises à faire face à la complexité croissante des environnements de données modernes tout en utilisant les récentes avancées en matière de LLM, d’IA générative et d’IA pour booster l’innovation, accélérer la création de valeur et acquérir un avantage concurrentiel.

Participez à la révolution de l’intelligence des données

Découvrez par vous-même les capacités de transformation de watsonx.data intelligence. Contactez-nous pour obtenir plus d’informations, demander une démonstration ou prendre rendez-vous pour une consultation.

Découvrir watsonx.data

En savoir plus Découvrir watsonx.data intelligence