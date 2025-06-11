11 juin 2025
La gouvernance des données est traditionnellement une tâche rigoureuse, impliquant beaucoup de processus manuels et de coordination. Avec watsonx.data intelligence, une évolution révolutionnaire des capacités d’intelligence des données, IBM ouvre une nouvelle ère de gouvernance des données, de traçabilité des données, de qualité des données et de gestion des produits de données alimentées par l’IA générative.
Au cœur de l’intelligence watsonx.data se trouve le principe opérationnel permettant de créer des workflows pratiques et efficaces grâce à un ensemble d’accélérateurs alimentés par l’IA. Cette initiative intègre la vaste expertise d’IBM en matière de gouvernance des données, de traçabilité, de qualité et de produits de données, préparant ainsi le terrain pour la prochaine génération d’architectures de l’information. watsonx.data intelligence répond aux besoins changeants des entreprises en simplifiant l’organisation, la gestion et la livraison des données structurées et des données non structurées.
Avec watsonx.data intelligence, nous ne nous contentons pas de simplement ajouter des fonctionnalités d’IA ; nous développons en priorité les capacités qui correspondent aux besoins de nos clients. Cette approche rationalisée réduit l’implication des PME et améliore la performance, ce qui facilite le travail de gestion continue des entreprises et libère des ressources pour des activités plus stratégiques.
watsonx.data intelligence redéfinit la gouvernance des données grâce à la génération de glossaires alimentés par l’IA, l’enrichissement des métadonnées, la recherche intelligente et l’assistant d’intelligence des données. Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour booster la productivité, simplifier la conformité avec les réglementations du secteur et fournir des données pertinentes à l’entreprise :
La demande de données prêtes pour l’IA n’a jamais été aussi élevée. Selon IDC, 83 % des organisations ont réorganisé leurs stratégies de données en réponse à l’IA générative. Malgré ce changement, les piles de données fragmentées et les réglementations industrielles strictes continuent à freiner les leaders du marché des données. watsonx.data intelligence apporte une solution globale à ces défis, garantissant aux entreprises une gestion efficace des processus de gouvernance, de qualité, de traçabilité et de partage des données, favorisant ainsi une croissance durable et l’innovation.
La solution watsonx.data intelligence est bien plus qu’une simple suite d’outils. Son intégration à watsonx.data offre une intelligence des données de bout en bout sur des architectures hybrides, des types de données et des piles de données. Basée sur les services de plateforme partagée d’IBM avec une expérience utilisateur unifiée, elle assure une productivité sans précédent aux professionnels des données.
