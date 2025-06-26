Présentation des actions clés d'IBM Turbonomic : l'optimisation plus intelligente du cloud commence ici

Les équipes CloudOps sont sous pression constante pour optimiser les performances et réduire les coûts, sans se laisser submerger par un grand volume de recommandations. Les utilisateurs de Turbonomic nous ont dit que si la plateforme générait de puissantes informations d’optimisation, le volume d’actions pouvait être impressionnant. Sans moyen clair d'établir des priorités, on peut passer à côté d'améliorations essentielles des performances ou d'opportunités de réduction des coûts.

Top Actions s’attaque à ces défis en :

Mettant en évidence les actions « évidentes » qui peuvent être exécutées immédiatement avec un risque minimal

Catégorisant des actions par objectifs tels que la performance et les économies de coûts

Affichant un résumé rationalisé des cinq meilleures actions par catégorie, avec la possibilité d’approfondir

Cela signifie moins de temps passé à filtrer les recommandations et plus de temps à réaliser de la valeur.

Lors des premiers tests, les clients utilisant Top Actions ont fait état d’un délai d’exécution plus rapide pour les tâches d’optimisation, et bon nombre d’entre eux ont constaté une confiance accrue dans la prise de décision. En présentant d'abord les actions les plus pertinentes, les équipes peuvent agir de manière décisive et éviter la paralysie de l'analyse qui accompagne souvent les environnements cloud à grande échelle. Cette efficacité permet non seulement d'accélérer le ROI, mais aussi d'aider les équipes à rester agile dans les opérations cloud dynamique.