Présentation des actions clés d'IBM Turbonomic : l'optimisation plus intelligente du cloud commence ici

26 juin 2025
Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de Top Actions, une nouvelle fonctionnalité d’IBM Turbonomic conçue pour simplifier et accélérer votre parcours d’optimisation.
Top Actions est une fonctionnalité intelligente et intuitive qui aide les utilisateurs à identifier rapidement et à hiérarchiser les actions les plus importantes et non perturbatrices dans leurs environnements cloud. En s'appuyant sur un classement intelligent des actions et sur des catégories prédéfinies, Top Actions fait apparaître les recommandations les plus pertinentes, clairement regroupées et classées, pour vous permettre de prendre plus rapidement des décisions en toute confiance.
Les équipes CloudOps sont sous pression constante pour optimiser les performances et réduire les coûts, sans se laisser submerger par un grand volume de recommandations. Les utilisateurs de Turbonomic nous ont dit que si la plateforme générait de puissantes informations d’optimisation, le volume d’actions pouvait être impressionnant. Sans moyen clair d'établir des priorités, on peut passer à côté d'améliorations essentielles des performances ou d'opportunités de réduction des coûts.
Top Actions s’attaque à ces défis en :
Cela signifie moins de temps passé à filtrer les recommandations et plus de temps à réaliser de la valeur.
Lors des premiers tests, les clients utilisant Top Actions ont fait état d’un délai d’exécution plus rapide pour les tâches d’optimisation, et bon nombre d’entre eux ont constaté une confiance accrue dans la prise de décision. En présentant d'abord les actions les plus pertinentes, les équipes peuvent agir de manière décisive et éviter la paralysie de l'analyse qui accompagne souvent les environnements cloud à grande échelle. Cette efficacité permet non seulement d'accélérer le ROI, mais aussi d'aider les équipes à rester agile dans les opérations cloud dynamique.
Top Actions est spécialement conçue pour les professionnels CloudOps responsables de l’exécution des actions Turbonomic et de l’obtention de résultats mesurables. Que votre objectif soit de réduire les dépenses liées au cloud ou de prévenir les interruptions de service, Top Actions vous aide à vous concentrer sur ce qui compte le plus.
Un responsable CloudOps a déclaré : « Avant Top Actions, nous passions trop de temps à essayer de déterminer les recommandations à suivre en premier. Désormais, les actions les plus déterminantes, que ce soit en termes de performances ou d'économies, sont devant nous, clairement hiérarchisées et faciles à exécuter. »
Top Actions est désormais disponible sur la page d’accueil cloud dans Turbonomic. Il vous suffit de vous connecter pour voir le nouveau widget en action. Vous pouvez également consulter la documentation Turbonomic pour en savoir plus sur la prise en main.
La version initiale se concentre sur les actions cloud, mais nous travaillons déjà à l’extension de la prise en charge à d’autres environnements.