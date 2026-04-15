Présentation du pack d’activation de l’IA agentique Sterling OMS d’IBM Expert Labs

Les entreprises de vente au détail et B2B sont aujourd’hui confrontées à des environnements omnicanaux de plus en plus complexes, à des attentes croissantes de la part des clients et à une pression accrue pour opérer efficacement. Pour rester compétitives, elles ont besoin de systèmes qui ne se contentent pas de fournir des informations, mais qui agissent.



Une étude de l’IBM Institute for Business Value montre que les entreprises adoptent un modèle opérationnel d’IA agentique, dans lequel des agents logiciels autonomes assistent les personnes dans la prise de décision, l’exécution et l’optimisation continue. Les dirigeants s’attendent à ce que ces agents d’IA commencent à exécuter des workflows transactionnels et à améliorer la vitesse opérationnelle à court terme. Grâce à ce pack d’activation, Sterling OMS est désormais en mesure de tirer pleinement parti de cette transformation.

