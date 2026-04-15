Présentation du pack d’activation de l’IA agentique Sterling OMS d’IBM Expert Labs

En activant des agents d’IA au sein de Sterling OMS, les entreprises jettent les bases d’une automatisation plus large à l’échelle de l’entreprise.
IBM Expert Labs présente le pack d’activation de l’IA agentique Sterling Order Management System (OMS), une offre de services à déploiement rapide qui intègre directement des agents d’IA prêts à l’emploi dans Sterling OMS. Ces agents peuvent répondre aux demandes, effectuer des opérations courantes liées aux commandes et automatiser des tâches routinières, aidant ainsi les entreprises à réduire le travail manuel, à améliorer la précision des délais de livraison et à offrir une meilleure expérience client.
Les entreprises de vente au détail et B2B sont aujourd’hui confrontées à des environnements omnicanaux de plus en plus complexes, à des attentes croissantes de la part des clients et à une pression accrue pour opérer efficacement. Pour rester compétitives, elles ont besoin de systèmes qui ne se contentent pas de fournir des informations, mais qui agissent.
Une étude de l’IBM Institute for Business Value montre que les entreprises adoptent un modèle opérationnel d’IA agentique, dans lequel des agents logiciels autonomes assistent les personnes dans la prise de décision, l’exécution et l’optimisation continue. Les dirigeants s’attendent à ce que ces agents d’IA commencent à exécuter des workflows transactionnels et à améliorer la vitesse opérationnelle à court terme. Grâce à ce pack d’activation, Sterling OMS est désormais en mesure de tirer pleinement parti de cette transformation.
La boîte à outils d’IA agentique OMS fournit un ensemble d’agents préconfigurés intégrés à Sterling OMS et à des services connexes tels que Sterling Intelligent Promising. Ces agents peuvent :
Les entreprises peuvent rapidement réduire les tâches manuelles tout en améliorant les performances orientées client et la fiabilité de l’exécution des commandes.
Voici quelques-uns des résultats obtenus :
Le pack d’activation permet le déploiement d’agents d’IA, configurés et connectés au sein de l’écosystème OMS et SIP du client. IBM Expert Labs s’assure que les agents sont correctement intégrés et adaptés aux besoins opérationnels, garantissant ainsi une exécution fiable et un retour sur investissement plus rapide.
En activant des agents d’IA au sein de Sterling OMS, les entreprises jettent les bases d’une automatisation plus large à l’échelle de l’entreprise. Grâce à la boîte à outils d’IA agentique et à watsonx Orchestrate, OMS devient un participant actif dans des workflows multi-systèmes qui améliorent le service client, la coordination de la chaîne d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle.
Ces services offrent des résultats plus rapides et plus prévisibles, fondés sur les bonnes pratiques, en alliant l’expertise approfondie de Sterling OMS et de l’IA à une base évolutive pour la croissance future. Les entreprises bénéficient d’une valeur immédiate tout en acquérant les connaissances et la confiance nécessaires pour faire évoluer l’IA agentique au fil du temps.