Voici l’évaluation rapide de la sécurité de l’IA : Sécurisez votre innovation en IA avec IBM et Palo Alto Networks

Cette évaluation de deux semaines fournit une approche structurée pour découvrir, évaluer et hiérarchiser les risques de sécurité de l’IA dans les environnements cloud.
IBM Consulting Cybersecurity Services, en collaboration avec Palo Alto Networks Prisma AIRS, lance l'évaluation rapide de la sécurité de l'IA : un engagement ciblé dirigé par des experts visant à découvrir les risques de sécurité liés à l'IA en deux semaines seulement.
Avec l’adoption rapide de l’IA viennent de nouveaux risques : des rôles IAM mal configurés, des déploiements d’IA fantôme et des outils de sécurité fragmentés peuvent exposer les entreprises à des failles, des lacunes de conformité et des perturbations opérationnelles. Selon le rapport d'IBM sur le coût d’une violation de données, 97 % des Entreprises ayant signalé des violations liées à l'IA ne disposaient pas de contrôles d'accès appropriés et les déploiements d'IA fantômes peuvent augmenter les coûts de violation de 670 000 USD.
Pour aider les entreprises à relever ces défis, cette évaluation de deux semaines propose une approche structurée pour découvrir, évaluer et prioriser les risques de sécurité de l'IA dans les environnements cloud. En s’appuyant sur la méthodologie éprouvée d’IBM et Prisma AIRS — la plateforme de sécurité IA la plus complète du secteur — l’évaluation offre :
À la fin de l’évaluation, vous recevrez :
L’évaluation rapide de la sécurité basée sur l’IA aide les entreprises à :
Notre évaluation rapide de la sécurité par IA conjointe combine la méthodologie de livraison d’IBM avec Prisma AIRS en un seul engagement — simplifiant l’intégration, l’accès et le reporting afin que les clients obtiennent des informations plus rapides et plus claires sans avoir à assembler plusieurs outils ou équipes.
Le réseau mondial de livraison d’IBM est composé de professionnels titulaires de certifications Palo Alto Networks, apportant une qualité et une expertise constantes à chaque région tout en adaptant les recommandations aux réglementations locales et aux pratiques des entreprises.
Les capacités avancées de sécurité IA de Palo Alto Networks, associées à la portée opérationnelle et à la logistique d’IBM, aident leurs clients à obtenir une couverture de protection renforcée, une meilleure disponibilité des solutions et des performances fiables dans des environnements multi-cloud.
IBM et Palo Alto Networks réaliseront une évaluation rapide de la sécurité de l’IA de 2 semaines afin de vous aider à sécuriser vos déploiements d’IA et à construire une base solide pour une innovation responsable.