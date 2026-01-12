Voici l’évaluation rapide de la sécurité de l’IA : Sécurisez votre innovation en IA avec IBM et Palo Alto Networks

Avec l’adoption rapide de l’IA viennent de nouveaux risques : des rôles IAM mal configurés, des déploiements d’IA fantôme et des outils de sécurité fragmentés peuvent exposer les entreprises à des failles, des lacunes de conformité et des perturbations opérationnelles. Selon le rapport d'IBM sur le coût d’une violation de données, 97 % des Entreprises ayant signalé des violations liées à l'IA ne disposaient pas de contrôles d'accès appropriés et les déploiements d'IA fantômes peuvent augmenter les coûts de violation de 670 000 USD.

Pour aider les entreprises à relever ces défis, cette évaluation de deux semaines propose une approche structurée pour découvrir, évaluer et prioriser les risques de sécurité de l'IA dans les environnements cloud. En s’appuyant sur la méthodologie éprouvée d’IBM et Prisma AIRS — la plateforme de sécurité IA la plus complète du secteur — l’évaluation offre :