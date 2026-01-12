Intelligence artificielle Automatisation informatique

Voici l’évaluation rapide de la sécurité de l’IA : Sécurisez votre innovation en IA avec IBM et Palo Alto Networks

Cette évaluation de deux semaines fournit une approche structurée pour découvrir, évaluer et hiérarchiser les risques de sécurité de l’IA dans les environnements cloud.

Publié le 12 janvier 2026
Illustration numérique avec des points colorés sur la moitié gauche de la page, le symbole de verrouillage au milieu et des points noirs et blancs à droite

IBM Consulting Cybersecurity Services, en collaboration avec Palo Alto Networks Prisma AIRS, lance l'évaluation rapide de la sécurité de l'IA : un engagement ciblé dirigé par des experts visant à découvrir les risques de sécurité liés à l'IA en deux semaines seulement.

Qu’est-ce que l’évaluation rapide de la sécurité basée sur l’IA ?

Avec l’adoption rapide de l’IA viennent de nouveaux risques : des rôles IAM mal configurés, des déploiements d’IA fantôme et des outils de sécurité fragmentés peuvent exposer les entreprises à des failles, des lacunes de conformité et des perturbations opérationnelles. Selon le rapport d'IBM sur le coût d’une violation de données, 97 % des Entreprises ayant signalé des violations liées à l'IA ne disposaient pas de contrôles d'accès appropriés et les déploiements d'IA fantômes peuvent augmenter les coûts de violation de 670 000 USD.

Pour aider les entreprises à relever ces défis, cette évaluation de deux semaines propose une approche structurée pour découvrir, évaluer et prioriser les risques de sécurité de l'IA dans les environnements cloud. En s’appuyant sur la méthodologie éprouvée d’IBM et Prisma AIRS — la plateforme de sécurité IA la plus complète du secteur — l’évaluation offre :

  • Découverte et inventaire de l'infrastructure IA (IA-BOM) : Découverte complète de modèles IA, agents, applications et composants d'écosystème à travers des environnements ciblés.
  • Détection de l’IA fantôme : identifier rapidement les déploiements non autorisés et les cas de non-respect des politiques.
  • Évaluation de la posture de sécurité : évaluer les erreurs de configuration, les vulnérabilités et les lacunes en matière de conformité dans l’ensemble des workloads d’IA.
  • Feuille de route exploitable : recevoir des recommandations prioritaires alignées sur des cadres comme le NIST IA RMF, l’EU AI Act et la norme ISO/IEC 42001.

Principaux résultats de l’évaluation

À la fin de l’évaluation, vous recevrez :

  • Rapport de stock des actifs de l'IA (AI-BOM) : Un stock structuré des modèles IA, agents et applications.
  • Rapport détaillé sur les risques : identification des erreurs de configuration, des vulnérabilités et des lacunes en matière de conformité.
  • Texte exécutif : recommandations prioritaires et exploitables pour atténuer les risques et renforcer la gouvernance.

Pourquoi l’évaluation rapide de la sécurité assistée par l’IA est importante

L’évaluation rapide de la sécurité basée sur l’IA aide les entreprises à :

  • Gagnez en visibilité sur les actifs d’IA exposés et les déploiements d’IA fantômes.
  • Comprenez les principaux risques de sécurité et les lacunes de conformité.
  • Prendre des mesures immédiates pour réduire les risques et améliorer la gouvernance sans ralentir l’innovation.

Pourquoi IBM et Palo Alto Networks ?

Notre évaluation rapide de la sécurité par IA conjointe combine la méthodologie de livraison d’IBM avec Prisma AIRS en un seul engagement — simplifiant l’intégration, l’accès et le reporting afin que les clients obtiennent des informations plus rapides et plus claires sans avoir à assembler plusieurs outils ou équipes.

Le réseau mondial de livraison d’IBM est composé de professionnels titulaires de certifications Palo Alto Networks, apportant une qualité et une expertise constantes à chaque région tout en adaptant les recommandations aux réglementations locales et aux pratiques des entreprises.

Les capacités avancées de sécurité IA de Palo Alto Networks, associées à la portée opérationnelle et à la logistique d’IBM, aident leurs clients à obtenir une couverture de protection renforcée, une meilleure disponibilité des solutions et des performances fiables dans des environnements multi-cloud.

Commencer dès aujourd'hui

IBM et Palo Alto Networks réaliseront une évaluation rapide de la sécurité de l’IA de 2 semaines afin de vous aider à sécuriser vos déploiements d’IA et à construire une base solide pour une innovation responsable.

Planifiez votre évaluation

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM