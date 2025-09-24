Présentation d’IBM Envizi Emissions API : simplifier le calcul des émissions

Intégrez de façon fluide les calculs d’émissions dans vos outils existants, en vous appuyant sur des facteurs d’émissions mondiaux et régionaux.
IBM est ravi de présenter IBM® Envizi Emissions API, un nouvel ajout à la suite Envizi ESG qui permet de calculer les gaz à effet de serre (GES) directement à partir des outils déjà utilisés par les entreprises.
Conçu comme un moteur léger piloté par une API, IBM Envizi Emissions API rend le calcul des émissions plus rapide, plus transparent et plus facile à intégrer. L’API permet aux utilisateurs de créer leurs propres calculateurs d’émissions.
Séduisante à la fois pour les entreprises qui souhaitent continuer à utiliser des feuilles de calcul pour quantifier leurs émissions et pour les éditeurs de logiciels qui créent leurs propres solutions, l’API offre un accès rapide et simple aux calculs d’émissions et une bibliothèque de facteurs gérée et alignée sur des normes qu’elles peuvent intégrer de façon fluide à leurs workflows.
Les entreprises et les éditeurs de logiciels sont aujourd’hui confrontés à des défis majeurs :
C’est là qu’intervient l’API Envizi Emissions : éliminer les obstacles pour les entreprises qui ont besoin d’un chemin plus simple et plus rapide vers le reporting des émissions à l’aide d’Excel, tout en fournissant aux éditeurs de logiciels un moteur prêt à l’emploi et aligné sur les normes qu’ils peuvent intégrer de façon fluide dans leurs plateformes.
Alimentée par une bibliothèque de plus de 140 000 jeux de données d’émissions reconnus dans le monde entier, l’API garantit que les bibliothèques de facteurs sont à jour et transparentes.
Pour les entreprises, cela signifie éliminer les erreurs humaines et les processus reposant sur de nombreux consultants grâce à des calculs instantanés des émissions de Scope 1, 2 et 3 basés sur Excel. Pour les éditeurs de logiciels, cela crée une base d’applications différenciées tenant compte des émissions de carbone, qui fournissent des informations opérationnelles en temps réel et soutiennent les initiatives de décarbonation à l’échelle.
L’API Envizi Emissions est conçue pour une expérience d’intégration fluide. Grâce à un guide de démarrage étape par étape, à des modèles Excel préconfigurés et à des points de terminaison d’API modulaires, les entreprises peuvent commencer à faire des calculs rapidement.
Les utilisateurs ont également la possibilité de sélectionner des jeux de données d’émissions provenant d’un large éventail de sources mondiales et régionales, ce qui permet des calculs transparents et conformes aux protocoles. Ce temps de création de valeur plus rapide permet aux équipes de rester concentrées sur les objectifs de durabilité plutôt que de lutter contre des obstacles d’ordre technique.
L’API Envizi Emissions d’IBM permet aux entreprises d’intégrer la durabilité dans leur prise de décision quotidienne. Il ne s’agit pas seulement de conformité, mais aussi de déverrouiller l’efficacité, d’accéder à la transparence et d’accélérer les progrès vers un avenir à faibles émissions de carbone.
Découvrez et commencez à utiliser IBM Envizi Emissions API pour améliorer votre stratégie de durabilité. Inscrivez-vous à la liste d’attente des aperçus dès aujourd’hui et faites le premier pas vers des calculs d’émissions transparents et évolutifs.