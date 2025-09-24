Présentation d’IBM Envizi Emissions API : simplifier le calcul des émissions

IBM est ravi de présenter IBM® Envizi Emissions API, un nouvel ajout à la suite Envizi ESG qui permet de calculer les gaz à effet de serre (GES) directement à partir des outils déjà utilisés par les entreprises.

Conçu comme un moteur léger piloté par une API, IBM Envizi Emissions API rend le calcul des émissions plus rapide, plus transparent et plus facile à intégrer. L’API permet aux utilisateurs de créer leurs propres calculateurs d’émissions.

Séduisante à la fois pour les entreprises qui souhaitent continuer à utiliser des feuilles de calcul pour quantifier leurs émissions et pour les éditeurs de logiciels qui créent leurs propres solutions, l’API offre un accès rapide et simple aux calculs d’émissions et une bibliothèque de facteurs gérée et alignée sur des normes qu’elles peuvent intégrer de façon fluide à leurs workflows.