Annonce d’IBM Bob Premium Package for i : accélérer le développement et la modernisation des applications IBM i

La modernisation des applications IBM i ne se limite pas au codage assisté par l’IA. Elle nécessite une IA capable de comprendre des décennies de logique métier, des langages spécialisés et les workflows sur lesquels s’appuient les équipes d’entreprise pour moderniser leurs systèmes stratégiques en toute confiance.

IBM annonce aujourd’hui la mise à disposition générale d’IBM Bob Premium Package for i, qui offre aux équipes IBM i des capacités de développement et de modernisation alimentées par l’IA. IBM Bob est un partenaire de développement axé sur l’IA destiné aux développeurs d’entreprise. Il facilite la planification, l’exécution, la validation et la gouvernance des tâches de modernisation tout au long du cycle de développement logiciel. Avec le Premium Package for i, IBM Bob enrichit cette expérience grâce à des capacités spécifiques à IBM i, conçues pour les parcs d’applications IBM i stratégiques, notamment RPG, COBOL, CL, Db2 for i et les workflows de développement natifs IBM i qui répondent aux besoins concrets de modernisation des équipes d’entreprise.

Conçu pour s’adapter aux méthodes de travail réelles des développeurs IBM i, le Premium Package for i facilite la compréhension des codes complexes, la génération et le remaniement d’applications, la création de documentation, la prise en charge des tests et la modernisation, le tout avec plus de rapidité et de confiance, tout en préservant la logique métier sur laquelle les entreprises s’appuient au quotidien.