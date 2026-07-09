Annonce d’IBM Bob Premium Package for i : accélérer le développement et la modernisation des applications IBM i

IBM annonce aujourd’hui la mise à disposition générale d’IBM Bob Premium Package for i, qui offre aux équipes IBM i des capacités de développement et de modernisation alimentées par l’IA.
La modernisation des applications IBM i ne se limite pas au codage assisté par l’IA. Elle nécessite une IA capable de comprendre des décennies de logique métier, des langages spécialisés et les workflows sur lesquels s’appuient les équipes d’entreprise pour moderniser leurs systèmes stratégiques en toute confiance.
IBM annonce aujourd’hui la mise à disposition générale d’IBM Bob Premium Package for i, qui offre aux équipes IBM i des capacités de développement et de modernisation alimentées par l’IA. IBM Bob est un partenaire de développement axé sur l’IA destiné aux développeurs d’entreprise. Il facilite la planification, l’exécution, la validation et la gouvernance des tâches de modernisation tout au long du cycle de développement logiciel. Avec le Premium Package for i, IBM Bob enrichit cette expérience grâce à des capacités spécifiques à IBM i, conçues pour les parcs d’applications IBM i stratégiques, notamment RPG, COBOL, CL, Db2 for i et les workflows de développement natifs IBM i qui répondent aux besoins concrets de modernisation des équipes d’entreprise.
Conçu pour s’adapter aux méthodes de travail réelles des développeurs IBM i, le Premium Package for i facilite la compréhension des codes complexes, la génération et le remaniement d’applications, la création de documentation, la prise en charge des tests et la modernisation, le tout avec plus de rapidité et de confiance, tout en préservant la logique métier sur laquelle les entreprises s’appuient au quotidien.
IBM Bob Premium Package for i fonctionne directement avec les environnements IBM i en production, les éléments de code source et le contexte des applications. Les développeurs peuvent lire, écrire et compiler du code directement dans le workflow, ce qui réduit la nécessité de copier le code source dans des outils déconnectés ou de basculer entre des environnements de développement fragmentés. Comme Bob se connecte de manière native à IBM i, l’assistant d’IA s’appuie sur la structure réelle de l’application et le contexte de la plateforme. Les développeurs bénéficient ainsi d’explications plus précises, de résultats plus clairs et de conseils de modernisation conformes aux pratiques de développement IBM i. En intégrant directement l’IA au workflow IBM i, les équipes gagnent en rapidité tout en conservant le contrôle, la fiabilité et la confiance que requièrent les applications stratégiques.
Ce contexte direct peut se traduire par un gain de temps significatif lorsque les développeurs doivent analyser et documenter le comportement d’une application. Jasmine Kaczmarek, vice-présidente de la technologie chez M.R. Williams, un distributeur pour commerces de proximité, a déclaré : « Grâce à cet outil, j’ai pu, en seulement 20 minutes, analyser un rapport, retracer la logique des champs, comprendre le calcul et documenter le problème. Ce qui avait pris six heures à un développeur expérimenté la veille, j’ai pu l’accomplir 18 fois plus vite. »
Premium Pack for i propose des compétences spécialisées et des workflows agentiques optimisés pour les tâches courantes de développement et de modernisation IBM i. Ces capacités permettent aux développeurs d’expliquer des programmes RPG et COBOL complexes, de convertir du RPG à format fixe en RPG moderne à format libre, de remanier des applications monolithiques en structures modulaires, de générer du code RPG, CL, COBOL et DDS, de créer de la documentation technique et de produire des tests unitaires pour faciliter la validation.
Plutôt que de s’appuyer sur des prompts génériques et des résultats incohérents, les équipes IBM i disposent de compétences mises au point par des experts qui garantissent des résultats plus prévisibles, reproductibles et de meilleure qualité. Les workflows agentiques permettent de guider les tâches de développement en plusieurs étapes, depuis la compréhension et la planification jusqu’à la mise en œuvre et la validation, ce qui permet aux développeurs de moderniser leurs systèmes de manière progressive sans perdre le contrôle.
Grâce à ses compétences et à ses workflows agentiques, le mode de base de données permet à Bob d’aider l’équipe de développement IBM i à analyser, à optimiser et à dépanner les requêtes, tout en apportant une connaissance approfondie du langage SQL et du DDS hérité. Il comble ainsi le déficit de compétences dont souffrent actuellement les équipes de développement IBM i en matière d’ingénierie de bases de données.
Cette solution offre également aux équipes un soutien accru en matière de planification. Bob Richardson, analyste support ERP chez Wynne Systems, déclare : « Ce que j’ai remarqué presque tout de suite chez IBM Bob, c’est le niveau de détail fourni par rapport à d’autres IA. J’apprécie d’utiliser l’IA pour élaborer et exécuter des plans destinés à des projets particuliers. À partir d’un prompt identique, la planification de Bob était toujours dix fois plus détaillée que celle des autres IA. Elle comportait davantage de précisions et de détails, et permettait de mieux comprendre les différentes étapes du projet, du début à la fin. »
IBM Bob facilite également la préservation des connaissances contenues dans des bases de code volumineuses et non documentées. Marina Schwenk, programmeuse senior chez Innovative Software Solutions, témoigne : « Dès que nous avons eu accès à Bob, nous avons immédiatement commencé à documenter des programmes de plus de 90 000 lignes. Bob a pu répertorier et étiqueter toutes les entrées/sorties et les structures de fichiers, ainsi que leurs utilisations et les logiques importantes. Mais surtout, Bob a généré une documentation que nous avons pu transmettre à de tout nouveaux développeurs qui faisaient leurs premiers pas sur IBM i. »
Ensemble, la connectivité native à IBM i, les compétences spécialisées et les workflows agentiques font d’IBM Bob Premium Package for i bien plus qu’un simple assistant de codage. Plutôt que d’introduire des capacités isolées, ce Premium Package enrichit IBM Bob en y intégrant les décennies d’expertise d’IBM concernant IBM i, grâce à des workflows et des compétences spécialisés ainsi qu’à une connaissance approfondie de la plateforme. Les équipes peuvent alors mener à bien cette modernisation en toute confiance tout en continuant à produire des applications fiables.
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