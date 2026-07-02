Plan de contrôle agentique dans IBM Watsonx Orchestrate : un espace unique pour contrôler tous les agents d’IA

Le plan de contrôle agentique d’IBM watsonx Orchestrate regroupe les opérations, la gouvernance et l’évolutivité au même endroit, afin que les agents d’IA que vous avez créés puissent apporter une valeur réelle et mesurable à l’ensemble de votre entreprise
Les agents IA n’apportent de la valeur que lorsque vous pouvez voir ce qu’ils font, contrôler leur comportement et mettre à l’échelle ce qui fonctionne. Pour la plupart des entreprises, c’est là que la dynamique stagne, en termes d’écart entre la création d’agents et leur exécution fiable en production.
En juin 2026, IBM watsonx Orchestrate introduira sur AWS et IBM Cloud le Plan de contrôle agentique, une expérience centralisée pour exploiter, gouverner et faire évoluer vos agents IA à travers l’ensemble de votre environnement d’entreprise. Le plan de contrôle vous offre une visibilité de bout en bout sur ce que font vos agents, des contrôles intégrés pour régir leur comportement, un catalogue partagé pour dimensionner la réutilisation dans votre entreprise et une planification native pour automatiser les tâches récurrentes, tout-en-un.
Le plan de contrôle agentique est conçu pour être ouvert, il fonctionne donc avec les agents, les outils et les systèmes que vous utilisez déjà. Il est intégré à vos flux de travail, données et applications. Et il est fiable grâce à des contrôles de sécurité, de gouvernance et de conformité intégrés qui vous permettent de gérer l’IA en toute confiance dans des environnements cloud et sur site.
Une fois que les agents sont mis en production, la plupart des équipes n’ont pas une vision claire des défaillances, de leurs causes ni des risques encourus. Le nouveau plan de contrôle agentique vous offre cette visibilité et les contrôles nécessaires pour agir en conséquence.
Le tableau de bord opérationnel affiche des alertes classés par ordre de priorité pour les opérations, les incidents et les informations afin que vous puissiez voir ce qui nécessite une attention particulière sans avoir à fouiller dans les journaux. Les analyses des agents suivent l’utilisation, les performances et les tendances de fiabilité au fil du temps. Et lorsqu’un problème survient, l’agent d’opérations intégré vous permet d’enquêter en langage naturel, sans formuler de requête ou faire appel à un expert.
Les mécanismes de gouvernance sont intégrés à cette même expérience. La gestion des politiques applique les règles en cours d’exécution afin que le comportement des agents reste dans des limites définies. La surveillance de la santé des identifiants permet de détecter les connexions endommagées ou manquantes avant qu’elles ne provoquent des défaillances. L’aperçu de l’accès aux agents vous permet de savoir quels agents peuvent accéder à quelles intégrations et à quelles sources de données. Les filtres de contenu détectent et bloquent les productions non conformes avant qu’ils n’atteignent les utilisateurs.
Il en résulte une visibilité de bout en bout et une mise en conformité pour l’ensemble de votre flotte d’agents. Il ne s’agit pas d’une couche de gouvernance distincte, intégrée a posteriori, mais d’un élément intégré au fonctionnement des agents dès le premier jour.
Dans la plupart des entreprises, la même logique d’agent est reconstruite plusieurs fois par différentes équipes qui ne savent pas que l’autre version existe. Le catalogue d’agents résout ce problème en donnant aux créateurs un moyen de publier des agents éprouvés pour les réutiliser dans l’ensemble de votre locataire en prenant en compte la gestion des métadonnées, des versions et des dépendances qui rendent la réutilisation partagée pratique et non théorique.
Lorsque vous publiez un agent dans le catalogue, vous ajoutez des descriptions, des catégories et des icônes pour qu’il soit visible. Vous attribuez des versions avec la numérotation sémantique et tenez à jour un journal en fonction de son évolution. Lorsqu’un agent possède des dépendances, comme des agents collaborateurs ou des outils Python, celles-ci se déplacent automatiquement lorsque vous publiez dans le catalogue. La publication crée un instantané stable dans le catalogue, permettant aux autres équipes de s’appuyer sur une version connue de qualité pendant que vous continuez à itérer.
Étant donné que watsonx Orchestrate est conçu pour être ouvert, le catalogue fonctionne avec les agents, les outils et les systèmes que vos équipes ont déjà mis en place. Vous ne recommencez pas ou ne remplacez pas ce qui fonctionne, vous le mettez à la disposition du reste de l’entreprise.
À mesure que l’automatisation gagne en complexité, les workflows qui la sous-tendent doivent suivre le rythme. Trois améliorations apportées au générateur de workflows répondent à ce problème.
Les tables de décision remplacent la logique de branchement complexe par un format structuré et low-code que les équipes métier et techniques peuvent lire et maintenir. L’exécution parallèle permet à des étapes indépendantes, telles que les appels API et les processus en arrière-plan, de s’exécuter simultanément, réduisant ainsi le temps total d’exécution du workflow. Les traces d’observabilité vous offrent une visibilité sur les changements de contexte tout au long d’un workflow, ce qui facilite la recherche et la correction des problèmes lorsqu’ils surviennent.
Il en résulte des flux de travail plus rapides à créer, plus faciles à déboguer et plus simples à maintenir à mesure qu’ils évoluent.
Une grande partie du travail d’entreprise suit un rythme prévisible (rapports hebdomadaires, vérifications de surveillance quotidiennes, notifications récurrentes), mais il nécessite toujours une personne pour le lancement. Les agents et les workflows programmables éliminent cette dépendance en vous permettant de configurer l’exécution automatique directement dans la configuration de l’agent lui-même.
Vous contrôlez les actifs éligibles à la planification et définissez la cadence. Résultat : les tâches de routine, telles que les rapports périodiques, les rappels récurrents, les tâches de maintenance ou les cycles de surveillance, s’exécutent de manière cohérente, sans intervention manuelle. Les processus critiques n’échouent pas parce que quelqu’un a oublié de les déclencher.
Créer des agents est un début. Le défi le plus difficile et le plus important est de les exécuter à l’échelle, avec la visibilité, la gouvernance et la fiabilité opérationnelle qu’exigent les environnements de production des entreprises. Cette version renforce la position de watsonx Orchestrate en tant que plan de contrôle efficace pour faire évoluer et gérer l’IA dans l’ensemble de votre entreprise : il est suffisamment ouvert pour fonctionner avec ce que vous avez déjà créé, il s’intègre à vos données et à vos applications et il est doté des contrôles de sécurité et de conformité requis par votre organisation en toute confiance.
Ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui sur AWS et IBM Cloud, ce qui vous permet de les déployer là où votre entreprise est déjà présente.
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