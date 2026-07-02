Plan de contrôle agentique dans IBM Watsonx Orchestrate : un espace unique pour contrôler tous les agents d’IA

Les agents IA n’apportent de la valeur que lorsque vous pouvez voir ce qu’ils font, contrôler leur comportement et mettre à l’échelle ce qui fonctionne. Pour la plupart des entreprises, c’est là que la dynamique stagne, en termes d’écart entre la création d’agents et leur exécution fiable en production.

En juin 2026, IBM watsonx Orchestrate introduira sur AWS et IBM Cloud le Plan de contrôle agentique, une expérience centralisée pour exploiter, gouverner et faire évoluer vos agents IA à travers l’ensemble de votre environnement d’entreprise. Le plan de contrôle vous offre une visibilité de bout en bout sur ce que font vos agents, des contrôles intégrés pour régir leur comportement, un catalogue partagé pour dimensionner la réutilisation dans votre entreprise et une planification native pour automatiser les tâches récurrentes, tout-en-un.

Le plan de contrôle agentique est conçu pour être ouvert, il fonctionne donc avec les agents, les outils et les systèmes que vous utilisez déjà. Il est intégré à vos flux de travail, données et applications. Et il est fiable grâce à des contrôles de sécurité, de gouvernance et de conformité intégrés qui vous permettent de gérer l’IA en toute confiance dans des environnements cloud et sur site.