Aujourd’hui, IBM et Cobalt Iron sont ravis d’annoncer le lancement mondial de Secure Automated Backup with Compass pour les clients IBM Cloud, une nouvelle extension majeure de notre engagement commun à fournir une protection des données moderne, automatisée et hautement sécurisée dans les environnements hybrides et multicloud.

S’appuyant sur la forte adoption de Secure Automated Backup with Compass for IBM Power Virtual Server, cette nouvelle offre apporte la même protection éprouvée de niveau entreprise à un ensemble encore plus large de workloads exécutés sur IBM Cloud et sur site. Avec ce lancement, les clients bénéficient d’une expérience transparente et entièrement gérée de sauvegarde-as-a-service qui simplifie considérablement les opérations de sauvegarde et accélère l’adoption du cloud.