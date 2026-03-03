Une protection des données dédiée aux entreprises, désormais encore plus accessible.
Aujourd’hui, IBM et Cobalt Iron sont ravis d’annoncer le lancement mondial de Secure Automated Backup with Compass pour les clients IBM Cloud, une nouvelle extension majeure de notre engagement commun à fournir une protection des données moderne, automatisée et hautement sécurisée dans les environnements hybrides et multicloud.
S’appuyant sur la forte adoption de Secure Automated Backup with Compass for IBM Power Virtual Server, cette nouvelle offre apporte la même protection éprouvée de niveau entreprise à un ensemble encore plus large de workloads exécutés sur IBM Cloud et sur site. Avec ce lancement, les clients bénéficient d’une expérience transparente et entièrement gérée de sauvegarde-as-a-service qui simplifie considérablement les opérations de sauvegarde et accélère l’adoption du cloud.
La solution Secure Automated Backup with Compass élimine la complexité traditionnellement associée à l’infrastructure de sauvegarde. Grâce au catalogue IBM Cloud, les clients peuvent désormais :
Sans matériel à gérer ni configuration manuelle obligatoire, les entreprises peuvent commencer rapidement à protéger leurs workloads et évoluer de façon fluide à mesure que leur environnement se développe.
Cette nouvelle offre IBM Cloud BaaS offre une expérience unifiée de protection des données sur un large éventail de plateformes, notamment :
Comme l’outil Compass est conçu pour les environnements hybrides et multicloud, les clients peuvent protéger leurs données non seulement dans IBM Cloud, mais aussi dans l’infrastructure sur site et les principaux clouds publics, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform et Alibaba Cloud, le tout, géré de façon fluide depuis une interface de gestion unique.
La sécurité est au cœur de cette nouvelle offre. Secure Automated Backup with Compass associe les fonctionnalités avancées de Cobalt Iron à la résilience de pointe d’IBM Cloud Object Storage (COS), en tirant parti de nombreux éléments :
Vous profitez ainsi d’un environnement entièrement protégé, conçu pour protéger les workloads critiques contre les ransomwares, la falsification et les erreurs opérationnelles.
À mesure que les architectures hybrides et multicloud deviennent la norme, les entreprises recherchent des stratégies de continuité unifiées et automatisées qui fonctionnent partout, qu’importent la plateforme ou le cloud. Secure Automated Backup with Compass répond à ce besoin en fournissant :
Il ne s’agit pas seulement d’une sauvegarde entre cloud, mais d’une plateforme de protection des données unique et unifiée pour l’ensemble de l’entreprise.
Comme l’explique Greg Tevis, vice-président de la stratégie chez Cobalt Iron : « Grâce à ce lancement, les clients peuvent désormais protéger leurs workloads sur IBM Cloud, sur d’autres clouds publics et sur des centres de données sur site dans le monde entier, le tout, depuis une expérience unique et simplifiée. »
Secure Automated Backup with Compass est désormais disponible instantanément dans les centres de données IBM Cloud du monde entier, y compris des emplacements tels que Dallas, Washington DC, Toronto, Montréal, São Paulo, Francfort, Londres, Madrid, Sydney, Tokyo, Osaka, Chennai et plus encore. Où que se trouvent vos workloads, vous pouvez compter sur un accès à faible latence et une protection globale et cohérente dédiée aux entreprises.
Rejoignant plus de 400 solutions d’entreprise sur la marketplace IBM Cloud, utilisée par 95 % des entreprises du Fortune 500 et plus de 600 000 utilisateurs actifs mensuels, cette nouvelle offre élargit le choix des clients, simplifie l’approvisionnement et renforce IBM Cloud comme destination de premier plan pour le SaaS dédié aux entreprises.
Secure Automated Backup with Compass est désormais disponible directement via le catalogue IBM Cloud. Commencez à protéger vos workloads grâce à une solution de sauvegarde moderne, automatisée et dédiée aux entreprises, conçue pour les environnements hybrides et multicloud.
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