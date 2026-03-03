Un homme se tient debout, un ordinateur portable à la main, devant des piles de données
Intelligence artificielle Automatisation informatique

Sauvegardes automatisées sécurisées avec Compass

Une protection des données dédiée aux entreprises, désormais encore plus accessible.

Publié le 3 mars 2026

Aujourd’hui, IBM et Cobalt Iron sont ravis d’annoncer le lancement mondial de Secure Automated Backup with Compass pour les clients IBM Cloud, une nouvelle extension majeure de notre engagement commun à fournir une protection des données moderne, automatisée et hautement sécurisée dans les environnements hybrides et multicloud.

S’appuyant sur la forte adoption de Secure Automated Backup with Compass for IBM Power Virtual Server, cette nouvelle offre apporte la même protection éprouvée de niveau entreprise à un ensemble encore plus large de workloads exécutés sur IBM Cloud et sur site. Avec ce lancement, les clients bénéficient d’une expérience transparente et entièrement gérée de sauvegarde-as-a-service qui simplifie considérablement les opérations de sauvegarde et accélère l’adoption du cloud.

Un moyen plus rapide et plus simple de protéger les workloads dans IBM Cloud

La solution Secure Automated Backup with Compass élimine la complexité traditionnellement associée à l’infrastructure de sauvegarde. Grâce au catalogue IBM Cloud, les clients peuvent désormais :

  • Procéder à des déploiements en quelques minutes grâce à une expérience en libre-service fluide
  • Éliminer l’infrastructure de sauvegarde grâce à un modèle BaaS entièrement géré
  • Automatiser les politiques de protection des workloads et des environnements
  • Obtenir une visibilité instantanée grâce à l’interface de gestion intuitive de Compass

Sans matériel à gérer ni configuration manuelle obligatoire, les entreprises peuvent commencer rapidement à protéger leurs workloads et évoluer de façon fluide à mesure que leur environnement se développe.

Une protection qui va bien au-delà du VPC

Cette nouvelle offre IBM Cloud BaaS offre une expérience unifiée de protection des données sur un large éventail de plateformes, notamment :

  • Windows, Linux x86, macOS, AIX, IBM i et Linux on Power
  • IBM Power, x86, et VMware
  • Db2, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB et bien d’autres

Comme l’outil Compass est conçu pour les environnements hybrides et multicloud, les clients peuvent protéger leurs données non seulement dans IBM Cloud, mais aussi dans l’infrastructure sur site et les principaux clouds publics, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform et Alibaba Cloud, le tout, géré de façon fluide depuis une interface de gestion unique.

Sécurité intégrée dédiée aux entreprises

La sécurité est au cœur de cette nouvelle offre. Secure Automated Backup with Compass associe les fonctionnalités avancées de Cobalt Iron à la résilience de pointe d’IBM Cloud Object Storage (COS), en tirant parti de nombreux éléments :

  • Chiffrement en transit et au repos
  • Immuabilité pour se défendre contre les ransomwares
  • Codage par effacement pour la durabilité
  • Contrôles d’accès sécurisés et intégration IAM
  • Architecture Zero Access pour les opérations protégées
  • Pistes de conformité, de rétention et d’audit automatisées

Vous profitez ainsi d’un environnement entièrement protégé, conçu pour protéger les workloads critiques contre les ransomwares, la falsification et les erreurs opérationnelles.

Pourquoi les clients sont enthousiastes

À mesure que les architectures hybrides et multicloud deviennent la norme, les entreprises recherchent des stratégies de continuité unifiées et automatisées qui fonctionnent partout, qu’importent la plateforme ou le cloud. Secure Automated Backup with Compass répond à ce besoin en fournissant :

  • Une protection constante partout où les workloads s’exécutent
  • Une réduction des efforts opérationnels grâce à l’automatisation
  • Une cyber résilience et une conformité améliorées
  • Une intégration cloud plus rapide sans infrastructure à gérer

Il ne s’agit pas seulement d’une sauvegarde entre cloud, mais d’une plateforme de protection des données unique et unifiée pour l’ensemble de l’entreprise.

Comme l’explique Greg Tevis, vice-président de la stratégie chez Cobalt Iron : « Grâce à ce lancement, les clients peuvent désormais protéger leurs workloads sur IBM Cloud, sur d’autres clouds publics et sur des centres de données sur site dans le monde entier, le tout, depuis une expérience unique et simplifiée. »

Désormais disponible dans le monde entier

Secure Automated Backup with Compass est désormais disponible instantanément dans les centres de données IBM Cloud du monde entier, y compris des emplacements tels que Dallas, Washington DC, Toronto, Montréal, São Paulo, Francfort, Londres, Madrid, Sydney, Tokyo, Osaka, Chennai et plus encore. Où que se trouvent vos workloads, vous pouvez compter sur un accès à faible latence et une protection globale et cohérente dédiée aux entreprises.

Un écosystème d’innovation en pleine croissance

Rejoignant plus de 400 solutions d’entreprise sur la marketplace IBM Cloud, utilisée par 95 % des entreprises du Fortune 500 et plus de 600 000 utilisateurs actifs mensuels, cette nouvelle offre élargit le choix des clients, simplifie l’approvisionnement et renforce IBM Cloud comme destination de premier plan pour le SaaS dédié aux entreprises.

Secure Automated Backup with Compass est désormais disponible directement via le catalogue IBM Cloud. Commencez à protéger vos workloads grâce à une solution de sauvegarde moderne, automatisée et dédiée aux entreprises, conçue pour les environnements hybrides et multicloud.

En savoir plus sur Secure Automated Backup with Compass

Découvrir Compass sur IBM Cloud

Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

IBM

Mary Spurlock

VP of Marketing