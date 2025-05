Présentation d’OpenPages 9.1 : exploiter de nouvelles capacités intégrant l’IA pour la gestion des risques et de la conformité

IBM OpenPages est une plateforme intégrée de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) conçue pour aider les entreprises à gérer les risques et à relever tous les défis réglementaires. Elle fournit un ensemble complet de services et de composants fonctionnels couvrant divers domaines de risque et de conformité, notamment les risques opérationnels, la gestion des politiques, la gestion des contrôles financiers, la gouvernance informatique, l’audit interne, la gouvernance des risques liés aux modèles, la gestion de la conformité réglementaire, la gestion des risques tiers, la gestion de la continuité des activités, la gestion de la confidentialité des données et la gestion des risques ESG.