Présentation de la surveillance des systèmes d’IA agentique dans IBM Guardium pour combler le manque de visibilité

La plupart des workflows d’IA générative commencent simplement par une personne qui pose une question ou donne une instruction. Le prompt, les instructions système et tout contexte fourni sont transmis au modèle, puis le modèle renvoie une réponse à partir de ces éléments. L’IA agentique s’appuie sur ce schéma : au lieu de s’arrêter à une réponse, le modèle peut travailler avec un orchestrateur ou un environnement d’exécution d’agent qui planifie une tâche, choisit l’étape suivante, appelle un outil, vérifie le résultat, puis décide de la marche à suivre.

Pour effectuer ce travail, cependant, l’agent a besoin d’accéder au contexte et aux systèmes de l’entreprise. La RAG peut extraire des connaissances pertinentes à partir de documents, de bases de données vectorielles, d’e-mails, de tickets ou d’autres sources internes, afin que le modèle dispose du contexte approprié avant d’agir. Les serveurs MCP et autres connecteurs d’outils offrent à l’agent un moyen contrôlé d’accéder aux fichiers, aux applications SaaS, aux API, aux bases de données et aux workflows.

C’est à ce stade que le système d’IA cesse de simplement répondre à une question pour commencer à agir dans l’environnement de l’entreprise. Certains systèmes d’IA sont également affinés ou entraînés sur des données spécialisées. Cela peut améliorer la cohérence dans un domaine précis, mais cela ajoute aussi des exigences de gouvernance concernant les données d’entraînement, les versions de modèles, la dérive, l’évaluation et la restauration.

À des fins de surveillance, trois composantes du workflow agentique sont particulièrement importantes à suivre :

Les prompts capturent l’intention de l’utilisateur et les instructions réutilisables.

Les ressources fournissent le contexte sur lequel l’agent peut s’appuyer, comme des documents, des schémas, des calendriers ou des données applicatives.

Les outils correspondent aux actions que l’agent peut entreprendre, comme interroger une base de données, créer un ticket ou envoyer un message.

La boucle agentique relie ces composantes. Le système observe l’état actuel, planifie l’étape suivante, agit au moyen d’un outil ou d’un workflow, examine le résultat, puis poursuit jusqu’à ce que la tâche soit terminée ou qu’une approbation humaine soit requise. C’est pourquoi la surveillance de l’IA agentique nécessite plus qu’une journalisation au niveau du modèle. Les équipes de sécurité ont besoin d’une visibilité sur le prompt, le contexte utilisé, les outils sélectionnés, les approbations appliquées et les données consultées ou générées tout au long du processus.