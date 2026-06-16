Présentation de la surveillance des systèmes d’IA agentique dans IBM Guardium pour combler le manque de visibilité

De nouvelles fonctionnalités d’IBM Guardium, actuellement en préversion privée, introduisent la surveillance des systèmes d’IA agentique, comme Claude via l’API Claude Compliance.
Les entreprises sont confrontées à un manque croissant de visibilité sur les données liées à l’IA, dans un contexte où les systèmes d’IA peuvent agir sur des données sensibles plus rapidement que les équipes de sécurité et de conformité ne peuvent les suivre.
Pour combler cette lacune, de nouvelles fonctionnalités d’IBM Guardium, actuellement en préversion privée, introduisent la surveillance des systèmes d’IA agentique, comme Claude via l’API Claude Compliance. Cette fonctionnalité collecte une télémétrie détaillée de l’activité de l’IA, couvrant les prompts, les utilisateurs, les projets, les fichiers, les actions des agents, l’activité du MCP et des outils, ainsi que l’accès aux données en aval.
Alors que l’IA agentique s’intègre davantage aux workflows, les entreprises doivent pouvoir comprendre comment les agents interagissent avec leurs données, afin de s’assurer que ces interactions sont alignées avec leurs politiques internes de sécurité et de gouvernance. Un manque de visibilité sur les données peut entraîner une exposition potentielle des données ou des violations de conformité.
La plupart des workflows d’IA générative commencent simplement par une personne qui pose une question ou donne une instruction. Le prompt, les instructions système et tout contexte fourni sont transmis au modèle, puis le modèle renvoie une réponse à partir de ces éléments. L’IA agentique s’appuie sur ce schéma : au lieu de s’arrêter à une réponse, le modèle peut travailler avec un orchestrateur ou un environnement d’exécution d’agent qui planifie une tâche, choisit l’étape suivante, appelle un outil, vérifie le résultat, puis décide de la marche à suivre.
Pour effectuer ce travail, cependant, l’agent a besoin d’accéder au contexte et aux systèmes de l’entreprise. La RAG peut extraire des connaissances pertinentes à partir de documents, de bases de données vectorielles, d’e-mails, de tickets ou d’autres sources internes, afin que le modèle dispose du contexte approprié avant d’agir. Les serveurs MCP et autres connecteurs d’outils offrent à l’agent un moyen contrôlé d’accéder aux fichiers, aux applications SaaS, aux API, aux bases de données et aux workflows.
C’est à ce stade que le système d’IA cesse de simplement répondre à une question pour commencer à agir dans l’environnement de l’entreprise. Certains systèmes d’IA sont également affinés ou entraînés sur des données spécialisées. Cela peut améliorer la cohérence dans un domaine précis, mais cela ajoute aussi des exigences de gouvernance concernant les données d’entraînement, les versions de modèles, la dérive, l’évaluation et la restauration.
À des fins de surveillance, trois composantes du workflow agentique sont particulièrement importantes à suivre :
La boucle agentique relie ces composantes. Le système observe l’état actuel, planifie l’étape suivante, agit au moyen d’un outil ou d’un workflow, examine le résultat, puis poursuit jusqu’à ce que la tâche soit terminée ou qu’une approbation humaine soit requise. C’est pourquoi la surveillance de l’IA agentique nécessite plus qu’une journalisation au niveau du modèle. Les équipes de sécurité ont besoin d’une visibilité sur le prompt, le contexte utilisé, les outils sélectionnés, les approbations appliquées et les données consultées ou générées tout au long du processus.
En raison de la complexité des systèmes et workflows d’IA agentique, des failles de sécurité peuvent apparaître à plusieurs niveaux. Ces lacunes peuvent empêcher le passage en production, car les équipes ne sont pas en mesure de prouver ce qui s’est passé, qui l’a autorisé ou si l’action est restée conforme aux politiques établies. Par exemple :
Sans réponses aux questions ci-dessus, les équipes de sécurité doivent approuver l’IA agentique sans disposer d’un historique clair indiquant où le risque s’est déplacé à travers les prompts, les outils, les applications et les référentiels de données.
Le problème, c’est que les éléments de preuve se trouvent généralement à différents endroits. Si ces enregistrements ne peuvent pas être reliés entre eux, les équipes doivent reconstituer manuellement le déroulement des faits après un incident ou une demande d’audit. Pour répondre aux réglementations de conformité, comme le règlement européen sur l’IA, il est essentiel que toutes ces interactions et preuves soient collectées et reliées afin de montrer le lignage complet de l’activité, du début à la fin.
La nouvelle fonctionnalité de Guardium commence par intégrer l’activité Claude dans la vue de surveillance via l’API Claude Compliance. Cette activité peut indiquer quel utilisateur était impliqué, dans quel projet ou espace de travail il intervenait, quels fichiers ou conversations faisaient partie de l’interaction, ainsi que les changements administratifs ou de configuration effectués. Cela établit le point d’entrée du workflow d’IA avant que l’agent n’atteigne les outils ou les données.
Guardium peut ensuite relier cette activité Claude à la couche d’exécution. Les environnements d’exécution d’agents, les serveurs MCP, les passerelles API et les journaux d’audit des outils permettent de montrer quel outil l’agent a appelé, quel système il a tenté d’atteindre, si une étape d’approbation a été déclenchée et si l’action a bien été menée à terme.
Guardium relie également le workflow à la surveillance de l’activité des données. C’est là que les équipes peuvent voir la base de données, la table, la colonne, la requête ou l’événement d’accès concerné, ainsi que la classification des données sensibles, le résultat de la politique appliquée et le contexte de l’alerte. Autrement dit, Guardium montre quelles données le workflow agentique a réellement touchées.
Guardium rassemble ces couches en faisant correspondre les détails qui les relient, comme l’identité de l’utilisateur, l’horodatage, le projet, l’identifiant d’exécution ou de session, le nom de l’outil, l’objet de données ciblé, la classification et le résultat de la politique. Cette corrélation transforme des journaux séparés en une chronologie unique montrant ce que l’utilisateur a demandé, comment l’agent a agi, quelles données ont été consultées et quels contrôles se sont appliqués. Pour des obligations telles que le règlement européen sur l’IA, cette chronologie devient la piste de preuves dont les équipes ont besoin pour démontrer la supervision de l’utilisation des données pilotée par l’IA.
En réunissant l’activité Claude, l’exécution des agents et des outils, ainsi que la surveillance des données Guardium dans une seule vue, les organisations peuvent dépasser les journaux dispersés pour évoluer vers un modèle de contrôle d’entreprise pour l’IA agentique.
Avec Claude comme première source d’activité IA et Guardium comme couche globale de visibilité et de conformité, les équipes peuvent démontrer la supervision de l’activité autonome de l’IA à travers les périmètres de sécurité, les politiques, les workflows d’audit et les rapports réglementaires. Les entreprises peuvent également mieux prendre en charge les nouvelles exigences de conformité, comme le règlement européen sur l’IA, en retraçant la manière dont les données sont consultées, utilisées et générées par les systèmes d’IA agentique.
Le résultat est une chaîne de preuves auditable qui relie les prompts des utilisateurs aux actions de l’IA, à l’accès aux données en aval et aux résultats de conformité, aidant ainsi les entreprises à adopter l’IA agentique avec plus de confiance, de transparence et de contrôle.