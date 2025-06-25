Présentation de Maximo Assistant : une ressource d’IA pour les équipes

25 juin 2025
Chez IBM, nous intégrons l'IA dans la Maximo Application Suite grâce à de puissantes capacités d'IA qui automatisent les tâches, rationalisent les workflows et améliorent la prise de décision. Il ne s'agit pas seulement d'un assistant intelligent qui fournit des informations essentielles, mais d'une approche plus intelligente et plus efficace de la gestion des actifs de l'entreprise.
L’IA intégrée de Maximo n’est pas seulement pratique ; il s’agit de changer fondamentalement la façon dont vos équipes interagissent avec les données, les actifs et entre elles, pour les aider à prendre des décisions plus pertinentes, à réduire les temps d’arrêt et à obtenir des résultats métier mesurables.
IBM Maximo transforme la gestion des actifs :
1. Maintenance conditionnelle : plus intelligente et plus efficace
À l’avenir, dites adieu aux plannings de maintenance génériques et basés sur des calendriers. L’IA fournira des informations en temps réel sur l’état des actifs, permettant aux équipes d’entretenir les équipements précisément lorsque cela est nécessaire.Ce que vous y gagnez ? Un prolongement de la durée de vie des actifs, une réduction de la maintenance inutile et une meilleure productivité des techniciens.
2. Gestion intelligente des commandes de travail : des données plus propres et plus pertinentes
L'intelligence des ordres de travail de Maximo, basée sur l'IA, suggère automatiquement des codes de problème précis en fonction des descriptions, ce qui facilite la détection des tendances et la prise de décisions éclairées. Nous développons cette capacité pour faire apparaître des modèles à travers les types d'actifs, l'historique de maintenance et plus encore, sans que les utilisateurs n'aient besoin d'être des experts en données.
3. Analyse accélérée des modes de défaillance
Fini les semaines consacrées à la fiabilité des actifs et à l’analyse des défaillances. L’IA de Maximo accède à un vaste référentiel de données historiques et opérationnelles pour générer rapidement des informations exploitables, permettant ainsi des stratégies de maintenance proactives qui minimisent les temps d’arrêt et les risques opérationnels.
4. Inspections visuelles optimisées par l’IA
Grâce à Visual Prompting de Maximo, votre équipe peut facilement mettre en évidence des composants d’image spécifiques, comme un composant dans une ligne de production, et l’IA apprendra à l’isoler et à l’analyser. Vous y gagnez quoi ? La détection rapide et précise des failles sans étiquetage complexe des données ni entraînement poussé de l'IA.
Envisagez ce scénario : un superviseur sur une plateforme pétrolière offshore reçoit une alerte concernant un transformateur à haut risque. L’assistant IA de Maximo fournit instantanément un résumé concis de l’historique des travaux pertinents, des schémas de défaillance et des suggestions de réparation. Avec un simple clic, le superviseur confirme les étapes suivantes.
Lorsque le technicien chargé de l'inspection remarque des dommages physiques, il met rapidement à jour l'assistant IA, qui valide le problème, attribue les codes corrects et initie des actions de suivi. Cette interaction transparente se traduit par des réponses plus rapides, moins d'erreurs et un système plus intelligent qui apprend et s'améliore en permanence.
La gestion des actifs n’a pas besoin d’être réactive. Avec l’assistant IA de Maximo, votre équipe peut anticiper les problèmes, réagir de manière proactive et améliorer sa prise de décision stratégique, le tout sans perturber son fonctionnement habituel.
Il ne s’agit pas d’un simple outil. Il s'agit d'une véritable ressource, qui apporte de la clarté au milieu de la complexité et de l'impact là où cela importe.
L'avenir de la gestion des actifs est fait d'assistance, d'intégration et d'évolution permanente. L’assistant IA nouvelle génération de Maximo est conçu pour s’intégrer naturellement à votre workflow, pour comprendre vos opérations, anticiper vos besoins et améliorer la prise de décision sans nécessiter de requêtes complexes ni d’interfaces disruptives.
C’est plus qu’un outil ; c'est une ressource de confiance. En détectant de manière autonome les problèmes récurrents et en lançant des actions correctives, il permet à votre équipe de se concentrer sur ce qui compte le plus : le travail stratégique et à fort impact. Grâce à des interactions conversationnelles et des informations immédiates et exploitables, l'IA de Maximo fait clarifier la complexité et fournit des résultats concrets, là où vous en avez besoin.
Cet article de blog est adapté de la discussion de Christelle Nishimoto dans l’épisode 15 du podcast « Les nouveautés chez IBM ». Christelle Nishimoto est directrice des produits de gestion des actifs chez IBM.