Présentation de Maximo Assistant : une ressource d’IA pour les équipes

IBM Maximo transforme la gestion des actifs :

1. Maintenance conditionnelle : plus intelligente et plus efficace

À l’avenir, dites adieu aux plannings de maintenance génériques et basés sur des calendriers. L’IA fournira des informations en temps réel sur l’état des actifs, permettant aux équipes d’entretenir les équipements précisément lorsque cela est nécessaire.Ce que vous y gagnez ? Un prolongement de la durée de vie des actifs, une réduction de la maintenance inutile et une meilleure productivité des techniciens.

2. Gestion intelligente des commandes de travail : des données plus propres et plus pertinentes

L'intelligence des ordres de travail de Maximo, basée sur l'IA, suggère automatiquement des codes de problème précis en fonction des descriptions, ce qui facilite la détection des tendances et la prise de décisions éclairées. Nous développons cette capacité pour faire apparaître des modèles à travers les types d'actifs, l'historique de maintenance et plus encore, sans que les utilisateurs n'aient besoin d'être des experts en données.