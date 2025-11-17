Les organisations connaissent aujourd’hui une croissance exponentielle des identités non humaines — telles que les appareils, les API et les services — qui dépassent désormais en nombre les identités humaines de plus de 40 pour 1.

En l'absence d'une gouvernance appropriée, ces identifiants non gérées peuvent rapidement devenir des vulnérabilités cachées, exposant l'Entreprise à des menaces de sécurité potentielles. La mise en œuvre de la MIM offre une solution globale pour relever ce défi. Il améliore la couverture de sécurité en protégeant les certificats, les clés et les tokens utilisés dans les systèmes numériques, ce qui réduit considérablement le risque de compromission ou d'utilisation abusive des identifiants.

La MIM améliore également l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation, en rationalisant la découverte, l’émission, le renouvellement et la révocation des identifiants des machines afin de minimiser les erreurs manuelles et la charge administrative. Grâce à une visibilité centralisée sur toutes les identités des machines, les entreprises peuvent garantir la conformité et la préparation aux audits avec des cadres des exigences tels que la sécurité Zero Trust, NIST et ISO 27001.

En évitant les problèmes liés à des certificats expirés ou mal gérés, MIM aide à réduire les temps d’arrêt et les coupures, assurant ainsi des Opérations plus fluides. Enfin, la MIM renforce la position de sécurité Zero Trust d'une Entreprise en étendant ses principes aux communications entre machines, en renforçant le moindre privilège, la validation continue et l'utilisation d'identifiants à courte durée de vie afin de maintenir un environnement solide et sécurisé.