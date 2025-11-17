Introduction de la gestion des identités machines pour renforcer l’IAM pour les identités non humaines
La gestion des identités machines (MIM) est une évolution essentielle de la gestion traditionnelle des identités et des accès (IAM), conçue pour sécuriser et gouverner des entités non humaines telles que les API, conteneurs, appareils IdO, Workload et services automatisés.
Alors que l'IAM se concentrait traditionnellement sur les utilisateurs humains, le MIM étend la gouvernance des identités au nombre croissant d'interactions entre machines dans des environnements hybrides et multi-cloud. Cette nouvelle approche garantit que chaque entité numérique — humaine ou machine — est authentifiée, autorisée et validée en continu.
Les organisations connaissent aujourd’hui une croissance exponentielle des identités non humaines — telles que les appareils, les API et les services — qui dépassent désormais en nombre les identités humaines de plus de 40 pour 1.
En l'absence d'une gouvernance appropriée, ces identifiants non gérées peuvent rapidement devenir des vulnérabilités cachées, exposant l'Entreprise à des menaces de sécurité potentielles. La mise en œuvre de la MIM offre une solution globale pour relever ce défi. Il améliore la couverture de sécurité en protégeant les certificats, les clés et les tokens utilisés dans les systèmes numériques, ce qui réduit considérablement le risque de compromission ou d'utilisation abusive des identifiants.
La MIM améliore également l’efficacité opérationnelle grâce à l’automatisation, en rationalisant la découverte, l’émission, le renouvellement et la révocation des identifiants des machines afin de minimiser les erreurs manuelles et la charge administrative. Grâce à une visibilité centralisée sur toutes les identités des machines, les entreprises peuvent garantir la conformité et la préparation aux audits avec des cadres des exigences tels que la sécurité Zero Trust, NIST et ISO 27001.
En évitant les problèmes liés à des certificats expirés ou mal gérés, MIM aide à réduire les temps d’arrêt et les coupures, assurant ainsi des Opérations plus fluides. Enfin, la MIM renforce la position de sécurité Zero Trust d'une Entreprise en étendant ses principes aux communications entre machines, en renforçant le moindre privilège, la validation continue et l'utilisation d'identifiants à courte durée de vie afin de maintenir un environnement solide et sécurisé.
Le MIM se concentre sur la sécurisation des identifiants numériques utilisés par des entités non humaines pour s'authentifier et communiquer en toute sécurité.
Le cycle de vie de l'identité des machines comprend plusieurs étapes clés destinées à assurer une visibilité, un contrôle et une sécurité complets de tous les identifiants non humains dans l'écosystème d'une Entreprise.
Les principes clés qui guident une gestion efficace de l'identité des machines sont ancrés dans les notions de moindre privilège, de sécurité Zero Trust et d'automatisation.
La mise en œuvre d’une solution efficace de gestion de l’identité des machines (MIM) aide les entreprises à surmonter plusieurs défis critiques qui passent souvent inaperçus dans les cadres traditionnels en matière d’identité.
L'un des principaux problèmes est la présence d'identités de machines orphelines ou sur-privilégiées, qui peuvent s'accumuler au fil du temps et poser des risques de sécurité importants si elles ne sont pas correctement gérées. MIM aborde également les identifiants cachés « fantômes » — les identités de machines qui existent en dehors des systèmes formels de gestion des identités et des accès (IAM) et qui échappent donc à la visibilité et aux contrôles de gouvernance. Un autre défi courant est la prolifération des secrets, où les clés API codées en dur ou les tokens statiques sont dispersés dans les applications et les environnements, ce qui augmente le risque d'accès non autorisé ou de fuites de credentials.
Le MIM comble les lacunes dans la gestion du cycle de vie des entités non humaines, en garantissant que l'identité de chaque machine est correctement découverte, suivie et gérée depuis sa création jusqu'à sa mise hors service.
MIM joue un rôle critique dans un large éventail de cas d’utilisation, en renforçant la sécurité et la cohérence opérationnelle dans des environnements numériques complexes.
En sécurisant et en gérant les identités des machines via une approche structurée, automatisée et alignée sur le Zero Trust, les organisations peuvent renforcer leur posture globale de cybersécurité, réduire les risques opérationnels et garantir une confiance fluide à travers toutes les interactions numériques.
En savoir plus sur la sécurisation des identités des machines et le développement de votre Stratégie IAM avec IBM Security Verify - une plateforme unifiée qui vous aide à mettre en œuvre la sécurité Zero Trust, à automatiser la gouvernance des identités et à protéger à la fois les accès humains et non humains dans votre environnement cloud hybride.