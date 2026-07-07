LinuxONE 5 réunit IA, sécurité et efficacité au sein d’une même plateforme, conçue pour donner aux entreprises une voie claire à suivre, quelle que soit leur situation actuelle.
Lorsque nous avons lancé IBM LinuxONE Emperor 5 l’année dernière, nous avons entrepris de relever un défi croissant : les entreprises ont besoin d’une infrastructure capable d’exécuter des workloads Linux à l’échelle et de prendre en charge l’IA là où résident les données, le tout de manière sécurisée et efficace, dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et de tensions sur la chaîne d’approvisionnement. La réaction du marché a confirmé ce dont nous étions déjà convaincus. La combinaison sécurité, capacités d’IA et efficacité offerte par IBM LinuxONE répond aux besoins des entreprises qui exploitent Linux, quelle que soit l’échelle de leurs opérations.
C’est pourquoi nous élargissons aujourd’hui la famille IBM LinuxONE 5 avec deux nouveaux systèmes conçus pour répondre à ce besoin : IBM LinuxONE Rockhopper 5 et IBM LinuxONE 5 Express.
Depuis des années, les discussions à propos d’IBM LinuxOne commencent souvent par la question de l’échelle : « C’est pour les plus grandes banques, les plus grands opérateurs de télécommunications. » Pourtant, toute entreprise mérite une solution performante, quelle que soit sa taille, son envergure ou son volume de traitement. IBM LinuxONE est conçu pour exécuter Linux de manière sécurisée, efficace et rentable. Cette solution est tout aussi pertinente pour une institution financière de taille intermédiaire exploitant 200 serveurs x86 que pour une banque internationale en gérant 2 000.
Tout ce qui définit IBM LinuxONE Emperor 5, le processeur Telum II avec son accélérateur d’IA intégré, la cryptographie quantique sécurisée intégrée au matériel, IBM Secure Execution pour le confidential computing et la même chaîne d’outils ouverte que vos équipes utilisent déjà, constitue le fondement des deux nouveaux modèles. Nous n’avons pas construit une version réduite de LinuxONE. Nous avons développé le point d’entrée adapté aux entreprises à différentes étapes de leur parcours avec la plateforme.
IBM LinuxONE 5 Express est un système unique montable en rack de 19 pouces qui s’intègre dans les baies standard des centres de données, aux côtés de votre infrastructure x86 existante, sans nécessiter d’aménagements spécifiques au niveau de l’espace au sol, du refroidissement ou de l’alimentation électrique. Ce système préconfiguré est conçu pour permettre aux entreprises de démarrer rapidement avec IBM LinuxONE ; il s’appuie sur une configuration matérielle définie et un coût initial prévisible, tout en reposant sur l’architecture privilégiée par les plus grandes entreprises mondiales.
Il est conçu pour les entreprises qui souhaitent consolider un parc x86 modeste, évaluer LinuxONE pour la première fois ou déployer un workload spécifique, telle que la gestion d’actifs numériques, le traitement de transactions intégrant l’IA ou le confidential computing, sans s’engager sur l’encombrement des modèles de plus grande envergure.
Express ne fait aucun compromis en matière de sécurité, de conformité ou de mise à niveau. Il prend en charge l’intégralité du modèle de sécurité IBM LinuxONE 5, exécute les mêmes distributions RHEL, SLES et Ubuntu, et peut évoluer au sein de la génération LinuxONE 5 à mesure que les exigences de workload augmentent. Vos équipes, votre chaîne d’outils et vos compétences restent pleinement exploitables.
IBM LinuxONE Rockhopper 5 est destiné aux entreprises qui ont dépassé la question de l’évaluation et sont prêtes à consolider une partie importante de leur parc x86. Rockhopper 5 est conçu avec un encombrement réduit et utilise un modèle de licence logicielle basé sur les workloads réels exécutés, plutôt que sur le nombre de serveurs physiques déployés. Il repose sur la même architecture IBM LinuxONE Emperor 5, qui peut économiser jusqu’à 65 % de la consommation d’énergie, 94 % sur les coûts logiciels et 44 % sur le coût total de possession sur 5 ans en déplaçant les workloads conteneurisés cloud natifs à partir d’une solution x86 comparable exécutant les mêmes produits logiciels.1
Il prend également en charge l’IBM Spyre Accelerator, ce qui permet d’exécuter l’IA générative et l’inférence multimodèle aux côtés de workloads transactionnels, le tout sur des données réglementées colocalisées et au sein du périmètre de sécurité, sans nécessiter de couche GPU distincte. Pour les entreprises des secteurs de la finance, de la santé et d’autres domaines réglementés, les workloads d’IA peuvent s’exécuter directement sur des données sensibles, éliminant ainsi le besoin de les transférer hors d’un environnement de confiance. Résultat : une performance d’IA optimisée et une efficacité IT accrue à l’échelle pour les entreprises de toutes tailles.
Lorsque nous discutons avec les DSI et les directeurs techniques, nous constatons que le débat a considérablement évolué au cours des deux dernières années. Si la question était autrefois : « Comment puis-je moderniser mon infrastructure ? », elle est aujourd’hui : « Comment exécuter l’IA sur mes données les plus sensibles sans compromettre la sécurité ni créer un autre niveau d’infrastructure à gérer ? »
Et derrière cette question se cachent des pressions encore plus immédiates :
Il ne s’agit pas de défis isolés, mais convergents. Et la réponse n’est pas une nouvelle version de la même architecture x86, mais une plateforme conçue pour tous les relever simultanément. C’est précisément ce qu’offre la gamme IBM LinuxONE 5 : trois solutions adaptées à vos besoins actuels et conçues pour évoluer avec vous.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5 et IBM LinuxONE Emperor 5 sont conçus pour fournir aux entreprises une feuille de route claire et évolutive, de l’évaluation jusqu’à la consolidation à grande échelle, sur la même architecture, la même chaîne d’outils et le même modèle de sécurité.
Découvrez la famille IBM LinuxONE
Découvrez le calculateur de TCO en ligne
1 Réduisez la consommation d’énergie jusqu’à 65 %, les coûts logiciels de 94 % et le coût total de possession de 44 % sur 5 ans en transférant les workloads conteneurisés et cloud natifs d’une solution x86 comparable vers un système IBM LinuxONE Emperor 5 exécutant les mêmes produits logiciels.
Clause de non-responsabilité : les tests de performances internes d’IBM pour l’étude sur la consolidation des cœurs visaient à comparer les serveurs suivants. Système IBM Machine Type 9175 MAX 136 composé de trois tiroirs CPC contenant 136 unités de processeur configurables et six tiroirs d’E/S pour prendre en charge à la fois le réseau et le stockage externe. La solution x86 utilisait un serveur d’entreprise disponible dans le commerce avec deux processeurs Intel® Xeon® Platinum 8592+ de cinquième génération, 64 cœurs par CPU. Les deux solutions avaient accès au même stockage. Les workloads comprenaient une application WebSphere Liberty v25 de traitement des transactions en ligne (OLTP) conteneurisée, exécutée sur Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17, et un EDB Postgres pour Kubernetes v1.25 sur le même cluster OCP simulant les fonctions bancaires en ligne de base. Les deux solutions utilisaient Red Hat Enterprise Linux v9.5 et KVM. Les résultats peuvent varier. Les résultats des tests ont été extrapolés à une solution informatique client complète et typique, comprenant des environnements informatiques de production et de non-production isolés les uns des autres. Le coût total de possession comprenait les coûts liés aux logiciels, au matériel, à l’énergie, au réseau, à l’espace du centre de données et à la main-d’œuvre. Du côté IBM z17, la solution complète nécessite un IBM z17 Type 9175 MAX 136, et du côté x86, la solution informatique complète nécessite 23 serveurs comparés.