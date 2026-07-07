IBM LinuxONE 5 Express est un système unique montable en rack de 19 pouces qui s’intègre dans les baies standard des centres de données, aux côtés de votre infrastructure x86 existante, sans nécessiter d’aménagements spécifiques au niveau de l’espace au sol, du refroidissement ou de l’alimentation électrique. Ce système préconfiguré est conçu pour permettre aux entreprises de démarrer rapidement avec IBM LinuxONE ; il s’appuie sur une configuration matérielle définie et un coût initial prévisible, tout en reposant sur l’architecture privilégiée par les plus grandes entreprises mondiales.

Il est conçu pour les entreprises qui souhaitent consolider un parc x86 modeste, évaluer LinuxONE pour la première fois ou déployer un workload spécifique, telle que la gestion d’actifs numériques, le traitement de transactions intégrant l’IA ou le confidential computing, sans s’engager sur l’encombrement des modèles de plus grande envergure.

Express ne fait aucun compromis en matière de sécurité, de conformité ou de mise à niveau. Il prend en charge l’intégralité du modèle de sécurité IBM LinuxONE 5, exécute les mêmes distributions RHEL, SLES et Ubuntu, et peut évoluer au sein de la génération LinuxONE 5 à mesure que les exigences de workload augmentent. Vos équipes, votre chaîne d’outils et vos compétences restent pleinement exploitables.