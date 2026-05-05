IBM présente IBM zSecure Secret Manager, une nouvelle fonctionnalité conçue pour rationaliser la gestion du cycle de vie des certificats sur IBM Z, avec une intégration aux plateformes de secrets d’entreprise telles qu’IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE.
Disponible à partir du 19 juin 2026, IBM zSecure Secret Manager permet aux entreprises de passer de processus de gestion des certificats manuels et fragmentés à une automatisation du renouvellement des certificats basée sur des politiques, afin de réduire les coûts opérationnels.
Les certificats sont essentiels pour sécuriser les systèmes et garantir la confiance. Sans processus de renouvellement fiable, les entreprises sont confrontées à un risque accru d’interruptions de service et à une charge opérationnelle croissante liée à la gestion manuelle des certificats.
À l’échelle de l’entreprise, les organisations s’orientent vers des plateformes centralisées de gestion des secrets pour gérer les identifiants, les clés et les certificats. Les plateformes de gestion des secrets d’entreprise telles qu’IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE fournissent un système d’enregistrement des secrets permettant une émission, un stockage et un contrôle du cycle de vie sécurisés à travers les applications et les environnements.
Cependant, la gestion du cycle de vie des certificats dans de nombreux environnements IBM z/OS repose encore sur des processus manuels et spécifiques à chaque application :
Dans le même temps, la durée de vie des certificats diminue rapidement, ce qui augmente la fréquence des renouvellements.
Il en résulte un décalage : alors que les entreprises modernisent la gestion centralisée des secrets, l’exécution du cycle de vie des certificats n’a pas suivi le rythme.
IBM zSecure Secret Manager vise à combler ce décalage en étendant les stratégies de gestion des certificats directement aux environnements IBM z/OS.
En association avec IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE, la solution permet :
IBM Vault Self Managed for Z and LinuxONE sert d’autorité centrale pour la gestion des certificats et des secrets, tandis qu’IBM zSecure Secret Manager garantit que les certificats sont automatiquement renouvelés et appliqués au sein d’IBM z/OS, éliminant ainsi tout besoin d’intervention manuelle.
En combinant la gestion des certificats basée sur IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE avec l’exécution automatisée du cycle de vie sur IBM Z, les entreprises peuvent :
Les projets futurs comprennent la conception et la mise à disposition de plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour IBM zSecure Secret Manager, telles que :
Ces fonctionnalités visent à simplifier davantage la gestion globale des secrets sur z/OS, notamment dans le cadre de la transition à venir vers le renouvellement des certificats TLS (Transport Layer Security) tous les 47 jours.1
IBM zSecure Secret Manager intègre IBM z/OS dans l’architecture moderne de gestion des secrets, en le connectant à IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE et en permettant le renouvellement automatisé des certificats.
IBM zSecure Secret Manager sera disponible au grand public à partir du 19 juin 2026.
Alors que les entreprises s’orientent vers des stratégies de gestion centralisée des secrets et des cycles de vie des certificats plus courts, cette intégration permet aux environnements z/OS de favoriser une plus grande efficacité.
1 CA/Browser Forum. (2026). Exigences de base pour l’émission et la gestion des certificats de confiance publique.
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