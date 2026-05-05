Les certificats sont essentiels pour sécuriser les systèmes et garantir la confiance. Sans processus de renouvellement fiable, les entreprises sont confrontées à un risque accru d’interruptions de service et à une charge opérationnelle croissante liée à la gestion manuelle des certificats.

À l’échelle de l’entreprise, les organisations s’orientent vers des plateformes centralisées de gestion des secrets pour gérer les identifiants, les clés et les certificats. Les plateformes de gestion des secrets d’entreprise telles qu’IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE fournissent un système d’enregistrement des secrets permettant une émission, un stockage et un contrôle du cycle de vie sécurisés à travers les applications et les environnements.

Cependant, la gestion du cycle de vie des certificats dans de nombreux environnements IBM z/OS repose encore sur des processus manuels et spécifiques à chaque application :

Les certificats sont suivis indépendamment d’un système à l’autre et d’une équipe à l’autre.

Les workflows de renouvellement nécessitent une coordination entre les propriétaires d’applications et les autorités de certification.

Les identifiants et les secrets sont souvent dupliqués d’un environnement à l’autre, ce qui accroît les risques et la complexité.

Dans le même temps, la durée de vie des certificats diminue rapidement, ce qui augmente la fréquence des renouvellements.

Il en résulte un décalage : alors que les entreprises modernisent la gestion centralisée des secrets, l’exécution du cycle de vie des certificats n’a pas suivi le rythme.