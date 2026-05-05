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Présentation d’IBM zSecure Secret Manager : rationaliser la gestion du cycle de vie des certificats sur IBM z/OS

IBM présente IBM zSecure Secret Manager, une nouvelle fonctionnalité conçue pour rationaliser la gestion du cycle de vie des certificats sur IBM Z, avec une intégration aux plateformes de secrets d’entreprise telles qu’IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE.

Publié le 5 mai 2026

Disponible à partir du 19 juin 2026, IBM zSecure Secret Manager permet aux entreprises de passer de processus de gestion des certificats manuels et fragmentés à une automatisation du renouvellement des certificats basée sur des politiques, afin de réduire les coûts opérationnels.

Pourquoi la gestion des certificats et des secrets doit évoluer

Les certificats sont essentiels pour sécuriser les systèmes et garantir la confiance. Sans processus de renouvellement fiable, les entreprises sont confrontées à un risque accru d’interruptions de service et à une charge opérationnelle croissante liée à la gestion manuelle des certificats.

À l’échelle de l’entreprise, les organisations s’orientent vers des plateformes centralisées de gestion des secrets pour gérer les identifiants, les clés et les certificats. Les plateformes de gestion des secrets d’entreprise telles qu’IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE fournissent un système d’enregistrement des secrets permettant une émission, un stockage et un contrôle du cycle de vie sécurisés à travers les applications et les environnements.

Cependant, la gestion du cycle de vie des certificats dans de nombreux environnements IBM z/OS repose encore sur des processus manuels et spécifiques à chaque application :

  • Les certificats sont suivis indépendamment d’un système à l’autre et d’une équipe à l’autre.
  • Les workflows de renouvellement nécessitent une coordination entre les propriétaires d’applications et les autorités de certification.
  • Les identifiants et les secrets sont souvent dupliqués d’un environnement à l’autre, ce qui accroît les risques et la complexité.

Dans le même temps, la durée de vie des certificats diminue rapidement, ce qui augmente la fréquence des renouvellements.

Il en résulte un décalage : alors que les entreprises modernisent la gestion centralisée des secrets, l’exécution du cycle de vie des certificats n’a pas suivi le rythme.

Étendre la gestion des certificats à IBM z/OS

IBM zSecure Secret Manager vise à combler ce décalage en étendant les stratégies de gestion des certificats directement aux environnements IBM z/OS.

En association avec IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE, la solution permet :

  • une authentification sécurisée et une intégration avec IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE pour le renouvellement des certificats ;
  • un renouvellement automatisé des certificats, basé sur des règles, via le moteur de secrets PKI d’IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE ;
  • un alignement centralisé sur les stratégies PKI de l’entreprise.

IBM Vault Self Managed for Z and LinuxONE sert d’autorité centrale pour la gestion des certificats et des secrets, tandis qu’IBM zSecure Secret Manager garantit que les certificats sont automatiquement renouvelés et appliqués au sein d’IBM z/OS, éliminant ainsi tout besoin d’intervention manuelle.

Principaux avantages d’IBM zSecure Secret Manager

En combinant la gestion des certificats basée sur IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE avec l’exécution automatisée du cycle de vie sur IBM Z, les entreprises peuvent :

  • Éliminer les processus manuels de renouvellement des certificats : remplacez les workflows fragmentés par une gestion automatisée du cycle de vie, guidée par des politiques.
  • S’adapter à la réduction de la durée de vie des certificats : prenez en charge la transition vers des certificats à courte durée de vie sans alourdir votre charge opérationnelle.
  • Étendre les stratégies de gestion des certificats d’entreprise à IBM Z : intégrez IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE en tant qu’autorité de certification (CA).
  • Résoudre les pannes liées aux certificats : renouvelez automatiquement les certificats avant leur expiration afin de remédier à une cause fréquente de temps d’arrêt.

Perspectives

Les projets futurs comprennent la conception et la mise à disposition de plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour IBM zSecure Secret Manager, telles que :

  • La prise en charge du protocole ACME pour les autorités de certification (CA) externes
  • La découverte des certificats sur z/OS dans plusieurs magasins de clés
  • Une fonctionnalité de déploiement automatisé des certificats
  • La gestion centralisée des secrets avec Vault Self-Managed on Z and LinuxONE

Ces fonctionnalités visent à simplifier davantage la gestion globale des secrets sur z/OS, notamment dans le cadre de la transition à venir vers le renouvellement des certificats TLS (Transport Layer Security) tous les 47 jours.1

Démarrage et disponibilité

IBM zSecure Secret Manager intègre IBM z/OS dans l’architecture moderne de gestion des secrets, en le connectant à IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE et en permettant le renouvellement automatisé des certificats.

IBM zSecure Secret Manager sera disponible au grand public à partir du 19 juin 2026.

Alors que les entreprises s’orientent vers des stratégies de gestion centralisée des secrets et des cycles de vie des certificats plus courts, cette intégration permet aux environnements z/OS de favoriser une plus grande efficacité.  

Lire le communiqué

Bryan Childs

Principal Product Manager, z/OS Security

IBM

Notes de bas de page et clause de non-responsabilité

1 CA/Browser Forum. (2026). Exigences de base pour l’émission et la gestion des certificats de confiance publique.

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