IBM présente IBM zSecure Detection, une nouvelle solution robuste de gestion des menaces conçue pour aider les entreprises à identifier les activités suspectes sur IBM z/OS, à enquêter à leur sujet et à y répondre.
IBM zSecure Detection est conçu pour aider les équipes de sécurité à détecter plus tôt les menaces, à accélérer les enquêtes, à réduire la charge opérationnelle liée à la réponse aux menaces potentielles et à prendre des mesures en analysant le comportement du système, l’escalade des privilèges sur les jeux de données et toute activité cryptographique inattendue.
IBM zSecure Detection associe la surveillance des menaces, les informations réseau, la détection des anomalies d’accès pilotée par l’IA et des capacités de réponse automatisées afin de fournir une meilleure visibilité sur l’activité sur z/OS.
Les entreprises ont passé des décennies à renforcer les mesures de sécurité préventives au sein de leur environnement informatique hybride. La gestion des identités, les contrôles d’accès, le chiffrement et les programmes de conformité restent des composants essentiels d’une stratégie de sécurité solide. Mais la situation a aujourd’hui changé.
Les cybermenaces évoluent à un rythme qui dépasse celui des modèles de sécurité traditionnels. Les attaquants ne s’appuient plus uniquement sur la découverte manuelle ou sur des exploits isolés. Les outils basés sur l’IA peuvent désormais analyser les environnements, identifier les erreurs de configuration et découvrir les vulnérabilités à la vitesse d’une machine, ce qui réduit considérablement le délai entre l’exposition et l’exploitation.
Dans le même temps, le logiciel malveillant de type infostealer a modifié le problème d’accès initial. Plutôt que de « s’introduire », de nombreuses attaques commencent désormais par se connecter à l’aide d’identifiants valides récupérés sur les points de terminaison, les navigateurs ou les outils de développement. Cela rend la frontière entre l’activité légitime des utilisateurs et les comportements malveillants de plus en plus floue, ce qui rend insuffisantes, à elles seules, les défenses périmétriques et celles basées sur les signatures.
Le défi ne consiste pas simplement à empêcher l’accès ; il consiste à comprendre quand un accès légitime commence à paraître suspect.
Les équipes de sécurité ont besoin de visibilité sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les données sensibles et sur le comportement des workloads au fil du temps. Par exemple, lorsque des opérations cryptographiques accélérées sont utilisées, lorsque les privilèges des utilisateurs sont élevés pour effectuer des opérations critiques ou lorsque des programmes et configurations essentiels sont mis à jour. Elles doivent être capables de distinguer les comportements attendus des activités pouvant signaler une cyberattaque potentielle. De plus, ce défi de renseignement sur les menaces doit être hautement personnalisé en fonction du système d’exploitation et de la pile de solutions logicielles pour être efficace.
C’est là qu’intervient IBM zSecure Detection.
IBM zSecure Detection est conçu pour aider les entreprises à dépasser les approches traditionnelles de surveillance en fournissant des informations plus larges sur les activités se déroulant dans leur environnement IBM Z.
La solution analyse en continu l’activité du système afin d’identifier les comportements associés à l’escalade de privilèges, à l’exécution de commandes suspectes, aux schémas d’accès inhabituels aux jeux de données et aux opérations cryptographiques anormales. Combiné à la détection d’anomalies d’accès aux données pilotée par l’IA, IBM zSecure Detection aide les équipes de sécurité à se concentrer sur des activités à risque élevé, à prioriser les enquêtes et à obtenir des informations exploitables plutôt que de simplement traiter davantage d’alertes.
Dans le même temps, IBM zSecure Detection fournit des alertes et des informations de sécurité en temps quasi réel à des programmes de sécurité d’entreprise plus larges en s’appuyant sur des adaptateurs d’intégration SIEM (Security Information and Event Management) qui peuvent être intégrés aux workflows existants des opérations de sécurité, aidant ainsi les entreprises à intégrer les informations de sécurité IBM Z dans leurs programmes de sécurité d’entreprise plus larges.
L’activité liée aux menaces est rarement isolée. Il est souvent aussi important de comprendre comment les applications, les utilisateurs et les systèmes communiquent que de comprendre ce qui se passe sur un système individuel. IBM zSecure Detection étend la visibilité au-delà de l’activité de l’hôte en fournissant des informations sur les communications réseau et les modèles de connectivité dans les environnements z/OS.
La solution introduit également des capacités de micro-segmentation réseau automatisées qui génèrent des politiques de segmentation personnalisées basées sur le comportement de communication observé. Cela aide les entreprises à réduire la connectivité inutile, à limiter les possibilités de mouvement latéral et à renforcer les contrôles de sécurité dans des environnements critiques.
En combinant la détection des menaces, les informations réseau et les capacités de réponse dans une solution unifiée, les entreprises peuvent :
Les équipes de sécurité peuvent identifier des comportements inhabituels des utilisateurs, des accès suspects à un jeu de données ou des activités privilégiées inattendues pouvant indiquer un compte compromis ou une menace interne avant que des dommages importants ne surviennent.
En surveillant l’activité du système z/OS pour détecter un accès anormal aux données, une escalade de privilèges inattendue, une cryptographie accélérée et d’autres facteurs, les entreprises disposent de multiples indicateurs d’activité potentiellement malveillante et de la capacité d’y répondre.
Lorsque des accès inhabituels à un jeu de données, des activités privilégiées inattendues ou des indicateurs associés à des identifiants compromis sont détectés, les équipes de sécurité peuvent enquêter sur l’activité, en comprendre l’impact potentiel et prendre des mesures de confinement ciblées. En combinant la visibilité sur les utilisateurs, les workloads, les données et les réseaux, IBM zSecure Detection aide les équipes à passer plus rapidement de la détection à l’investigation et à la réponse.
IBM zSecure Detection représente la prochaine évolution de la gestion des menaces pour IBM z/OS, aidant les entreprises à réduire le temps de présence des menaces, à accélérer les enquêtes, à renforcer la cyberrésilience et à améliorer la visibilité dans des environnements critiques. En combinant la détection des anomalies d’accès alimentée par l’IA, les informations réseau et les capacités de réponse dans une solution unifiée, les entreprises peuvent dépasser la surveillance réactive et adopter une approche plus proactive pour gérer les cyberrisques.
IBM zSecure Detection est désormais disponible de manière générale.