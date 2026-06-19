Les entreprises ont passé des décennies à renforcer les mesures de sécurité préventives au sein de leur environnement informatique hybride. La gestion des identités, les contrôles d’accès, le chiffrement et les programmes de conformité restent des composants essentiels d’une stratégie de sécurité solide. Mais la situation a aujourd’hui changé.

Les cybermenaces évoluent à un rythme qui dépasse celui des modèles de sécurité traditionnels. Les attaquants ne s’appuient plus uniquement sur la découverte manuelle ou sur des exploits isolés. Les outils basés sur l’IA peuvent désormais analyser les environnements, identifier les erreurs de configuration et découvrir les vulnérabilités à la vitesse d’une machine, ce qui réduit considérablement le délai entre l’exposition et l’exploitation.



Dans le même temps, le logiciel malveillant de type infostealer a modifié le problème d’accès initial. Plutôt que de « s’introduire », de nombreuses attaques commencent désormais par se connecter à l’aide d’identifiants valides récupérés sur les points de terminaison, les navigateurs ou les outils de développement. Cela rend la frontière entre l’activité légitime des utilisateurs et les comportements malveillants de plus en plus floue, ce qui rend insuffisantes, à elles seules, les défenses périmétriques et celles basées sur les signatures.

Le défi ne consiste pas simplement à empêcher l’accès ; il consiste à comprendre quand un accès légitime commence à paraître suspect.

Les équipes de sécurité ont besoin de visibilité sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les données sensibles et sur le comportement des workloads au fil du temps. Par exemple, lorsque des opérations cryptographiques accélérées sont utilisées, lorsque les privilèges des utilisateurs sont élevés pour effectuer des opérations critiques ou lorsque des programmes et configurations essentiels sont mis à jour. Elles doivent être capables de distinguer les comportements attendus des activités pouvant signaler une cyberattaque potentielle. De plus, ce défi de renseignement sur les menaces doit être hautement personnalisé en fonction du système d’exploitation et de la pile de solutions logicielles pour être efficace.

C’est là qu’intervient IBM zSecure Detection.