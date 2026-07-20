Présentation du pilote de flux d’intégration IBM webMethods : naviguer dans le développement d’intégration à la vitesse de l’IA

IBM webMethods Intégration Flow Pilot aide les équipes d'Intégration à créer, moderniser, documenter et tester les Intégrations plus rapidement grâce au développement assisté par l'IA, tout en préservant la gouvernance, la cohérence et les investissements en exécution existants avec l'assistant IA de leur choix.
Flow Pilot est une fonctionnalité de développement d'intégration assistée par l'IA qui aide les équipes à créer, améliorer, documenter et tester les services WebMethods Flow plus rapidement à l'aide d'assistants IA approuvés par l'entreprise.
Flow Pilot intègre l’assistance à l’IA dans les workflows existants des développeurs, aidant les développeurs d’Intégration à travailler selon l’intention du langage naturel tout en maintenant les normes, les Reviews et les modèles de gouvernance exigés par les équipes d’entreprise.
Il est conçu pour les équipes qui souhaitent moderniser la façon dont elles créent et gèrent les services WebMethods Flow sans remplacer la base d'exécution qui soutient déjà leur système d'Intégration essentiel.
Le développement assisté par l’IA est rapidement intégré au mode de travail des équipes logicielles modernes. Gartner prévoit que d’ici 2028, 90 % des ingénieurs logiciels d’entreprise utiliseront des assistants de codage IA, contre moins de 14 % début 2024.
Pour les équipes d’intégration, ce changement crée une nouvelle opportunité. Les développeurs utilisent des prompts en langage naturel pour générer de la logique, expliquer le code, créer des tests et réduire les tâches répétitives. Mais l’intégration d’entreprise exige plus qu’une assistance IA générique. Les actifs d'Intégration relient applications, API, partenaires, fichiers, événements et workflows à travers des environnements hybrides, et doivent fonctionner de manière fiable au sein de modèles établis de gouvernance et d’exécution.
Sans les bonnes protections, la logique d’intégration générée par l’IA peut être difficile à valider, à examiner, à maintenir ou à gérer à l’échelle. Les équipes d'intégration ont besoin d'un moyen d'utiliser l'IA qui soit conforme aux normes de l'entreprise, aux pratiques de développement et aux investissements d'exécution sur lesquels elles comptent déjà.
Les équipes d'Intégration Enterprise sont invitées à fournir davantage et plus rapidement. Les nouvelles applications, les écosystèmes partenaires, les API, les flux de données et les initiatives d’automatisation continuent d’augmenter la demande, tandis que les équipes responsables de leur mise en service font face à des arriérés croissants, des contraintes de compétences spécialisées, une dette documentaire et des standards de développement incohérents.
Les outils de développement alimentés par l’IA offrent une voie vers une plus grande productivité, mais les actifs d’Intégration soutiennent souvent des processus critique, connectent les systèmes d’entreprise clés et restent en production pendant des années. La rapidité est importante, tout comme la gouvernance, la qualité, la maintenabilité et la continuité d'exécution.
Flow Pilot est conçu pour combler cet écart en aidant les équipes à moderniser leur manière de construire et de maintenir leurs intégrations avec l’IA, sans affaiblir les standards, créer de nouveaux silos de développement ni nécessiter un changement d’exécution perturbateur.
L'adoption d'Enterprise IA n'est pas universelle. Chaque Entreprise dispose de sa propre Stratégie d'IA, posture de sécurité, normes d'approvisionnement et politiques de gouvernance. Flow Pilot est conçu pour cette réalité, en donnant aux équipes d'intégration la flexibilité nécessaire pour utiliser des assistants d'IA qui s'alignent sur la manière dont leur entreprise choisit d'adopter l'IA.
En prenant en charge IBM Bob, Claude et d'autres assistants d'IA approuvés par l'entreprise, Flow Pilot aide les équipes à intégrer l'IA au développement de l'intégration sans être obligées de recourir à une expérience d'IA native propre à un seul fournisseur. Les équipes peuvent déplacer plus rapidement avec l'IA tout en restant alignées sur les contrôles, les normes et les choix de technologie que leur entreprise a déjà confiance.
Le pilote de flux aide les développeurs à déplacer plus rapidement de l'intention d'Intégration à la logique de service opérationnelle. Grâce à la création pilotée par le langage naturel, les équipes peuvent créer et améliorer les services de flux webMethods avec l'aide de l'IA tout en permettant aux développeurs de contrôler l'avis, l'affinement et la validation.
Cela permet de réduire les efforts de développement répétitifs et donne aux équipes d’intégration un moyen pratique de traiter les retards de livraison croissants.
Flow Pilot présente Flow Script, un format source lisible par l'homme et facile à contrôler pour WebMethods Flow Services. Contrairement aux artefacts traditionnels de Flow, qui peuvent être difficiles à inspecter et à comparer dans le contrôle de version, Flow Script offre une représentation textuelle claire de la logique d’intégration conçue à la fois pour la collaboration entre développeurs et l’interaction avec l’IA.
Flow Script crée un pont structuré entre les assistants IA et les services de flux webMethods, permettant à l’IA de comprendre, expliquer, documenter et améliorer la logique d’intégration tout en maintenant l’alignement avec les services de flux exécutables.
Cela facilite la lecture, l'avis, la comparaison et la maintenance des services de flux tout au long du cycle de développement. Les développeurs peuvent utiliser une logique d'intégration en utilisant des pratiques de contrôle des sources familières, tandis que les architectes et les réviseurs ont une meilleure visibilité sur la manière dont les services sont créés et modifiés au fil du temps.
Pour les environnements d’intégration qui évoluent au fil des ans, une meilleure capacité d’examen contribue à réduire les risques liés à la maintenance, favorise le partage des connaissances entre les équipes et facilite l’application de normes de développement cohérentes dans les centres d’excellence en intégration.
Dans de nombreuses entreprises, les normes d’intégration se trouvent dans la documentation, les listes de contrôle ou l’expérience des spécialistes seniors. Flow Pilot contribue à rapprocher ces normes du processus de développement.
Les directives au niveau du référentiel permettent de capturer les conventions de dénomination, de journalisation, de gestion des erreurs et les schémas réutilisables, afin d’aider la production assistée par l’IA à s’aligner sur les pratiques d’intégration de l’entreprise avant le début de la révision manuelle.
La documentation et les tests sont souvent retardés car les équipes sont sous pression. Avec le temps, cela peut accroître la dette technique et rendre les intégrations plus difficiles à comprendre, à modifier et à exploiter.
Flow Pilot permet de générer de la documentation, des descriptions de paramètres, des diagrammes de flux et des scénarios de tests unitaires à partir de la logique d'intégration elle-même. Cela aide les équipes à réduire l'effort de documentation manuelle et à garder les actifs plus proches du comportement réel du service.
Pour les clients existants de WebMethods, la modernisation doit être pratique. Les environnements d'Intégration Enterprise supportent des processus critiques et ne peuvent pas être perturbés simplement pour adopter un nouveau modèle de développement.
Flow Pilot est conçu pour moderniser l'expérience de développement tout en préservant la compatibilité avec les investissements existants dans le runtime d'IBM WebMethods Intégration. Les équipes peuvent intégrer le développement assisté par l’IA dans la façon dont elles créent et maintiennent les services de flux sans forcer un changement perturbateur dans l’exécution.
Flow Pilot est donc particulièrement pertinent pour les entreprises qui possèdent des domaines WebMethods de longue date, des équipes d'Intégration bien établies et des priorités de modernisation actives.
Flow Pilot est conçu pour les équipes qui ont besoin d'augmenter leur vitesse de livraison tout en gardant le contrôle. C'est particulièrement pertinent lorsque :
L'intégration d'entreprise entre dans une nouvelle phase. Les entreprises doivent construire plus vite, mais elles doivent aussi gouverner de manière plus cohérente, réduire la dette technique et protéger les systèmes qui assurent le fonctionnement de leurs activités.
Flow Pilot reflète la vision globale d'IBM en matière d'intégration hybride à l'ère de l'IA : aider les entreprises à accélérer l'innovation tout en gardant le contrôle. En combinant le développement assisté par l’IA, la flexibilité de l’IA en entreprise, les normes gouvernées, la documentation et les tests générés, ainsi que la continuité à l’exécution, Flow Pilot offre aux équipes d’intégration un moyen pratique de moderniser leur manière de construire et de maintenir des intégrations critiques pour l’entreprise.
Flow Pilot offre aux équipes d'Intégration un moyen pratique de réduire les efforts de développement, de adresse les retards croissants et d'améliorer la cohérence de la livraison des intégrations sans compromettre la gouvernance ni les investissements d'exécution existants.
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Pour les entreprises confrontées à des retards d'Intégration croissants, à des contraintes de compétences et à une pression croissante pour adopter l'IA de manière responsable, Flow Pilot propose une voie pratique : construire plus rapidement, mieux gouverner et préserver les investissements d'Intégration existants.
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