Présentation du pilote de flux d’intégration IBM webMethods : naviguer dans le développement d’intégration à la vitesse de l’IA

Flow Pilot est une fonctionnalité de développement d'intégration assistée par l'IA qui aide les équipes à créer, améliorer, documenter et tester les services WebMethods Flow plus rapidement à l'aide d'assistants IA approuvés par l'entreprise.

Flow Pilot intègre l’assistance à l’IA dans les workflows existants des développeurs, aidant les développeurs d’Intégration à travailler selon l’intention du langage naturel tout en maintenant les normes, les Reviews et les modèles de gouvernance exigés par les équipes d’entreprise.

Il est conçu pour les équipes qui souhaitent moderniser la façon dont elles créent et gèrent les services WebMethods Flow sans remplacer la base d'exécution qui soutient déjà leur système d'Intégration essentiel.