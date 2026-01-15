Présentation d'IBM Sovereign Core : une nouvelle base logicielle pour la souveraineté

Pendant de nombreuses années, les discussions sur la souveraineté numérique se sont principalement concentrées sur la résidence des données. L’IA a fondamentalement changé ce modèle. Les systèmes d'IA modernes fonctionnent en continu pendant leur exécution, dépendent de données et de modèles sensibles et introduisent de nouvelles obligations réglementaires en matière de responsabilité, d'auditabilité et de gouvernance.

Par conséquent, la souveraineté s'étend aujourd'hui au-delà de l'emplacement des données pour inclure :

Qui gère la plateforme et sous quelle autorité

Où s’exécutent les modèles IA et comment l’inférence est gouvernée

Qui dispose d’un accès administratif et comment ces droits sont appliqués

Comment la conformité peut être démontrée en permanence, et pas seulement documentée

Un changement architectural fondamental est nécessaire : la souveraineté doit être une propriété inhérente à la plateforme elle-même, et non une promesse contractuelle ou une variante de déploiement. Elle doit garantir :