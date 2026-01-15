Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

Présentation d'IBM Sovereign Core : une nouvelle base logicielle pour la souveraineté

À partir de février, IBM Sovereign Core sera disponible en avant-première technique, la disponibilité générale étant prévue pour mi-2026.

Publié le 15 janvier 2026
Illustration numérique avec des cubes bleu foncé à bleu clair au centre de l’image

IBM Sovereign Core est un logiciel spécialement conçu pour l'IA qui permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services de déployer et d'exploiter rapidement et à grande échelle des environnements prêts pour l'IA, en étendant les investissements existants en matière d'infrastructure et de plateformes, tout en conservant un contrôle total sur les données, les opérations et la gouvernance.

Perspectives d'avenir : la souveraineté en tant que propriété du système

Pendant de nombreuses années, les discussions sur la souveraineté numérique se sont principalement concentrées sur la résidence des données. L’IA a fondamentalement changé ce modèle. Les systèmes d'IA modernes fonctionnent en continu pendant leur exécution, dépendent de données et de modèles sensibles et introduisent de nouvelles obligations réglementaires en matière de responsabilité, d'auditabilité et de gouvernance.

Par conséquent, la souveraineté s'étend aujourd'hui au-delà de l'emplacement des données pour inclure :

  • Qui gère la plateforme et sous quelle autorité
  • Où s’exécutent les modèles IA et comment l’inférence est gouvernée 
  • Qui dispose d’un accès administratif et comment ces droits sont appliqués
  • Comment la conformité peut être démontrée en permanence, et pas seulement documentée

Un changement architectural fondamental est nécessaire : la souveraineté doit être une propriété inhérente à la plateforme elle-même, et non une promesse contractuelle ou une variante de déploiement. Elle doit garantir :

  1. Des moyens de contrôle gérés par le client : les organisations conservent une autorité opérationnelle directe sur la gestion de la plateforme, les décisions de déploiement et les configurations du système, sans l'intervention d'un fournisseur.
  2. Une identité et des clés qui restent en interne : toutes les clés d'authentification, d'autorisation, de chiffrement et de gestion des accès restent sous le contrôle du client, dans les limites de sa juridiction.
  3. Des journaux locaux et la télémétrie : des données opérationnelles complètes, la télémétrie du système et les pistes d'audit sont générées, stockées et gérées entièrement à l'intérieur des frontières souveraines.1
  4. Une inference d'IA régulée : le déploiement du modèle d'IA, l'exécution de l'inference et les opérations de l'agent sont effectués sous une gouvernance locale avec une traçabilité et une supervision complètes.

Présentation d’IBM Sovereign Core : une approche fondamentalement différente

En adoptant une approche fondamentalement différente de la manière dont la souveraineté est mise en œuvre, gérée et prouvée, nous avons développé IBM Sovereign Core en nous concentrant sur trois principes fondamentaux qui façonnent le logiciel de bout en bout :

1. La souveraineté est une fonctionnalité de la plateforme et doit être démontrable.

Avec IBM Sovereign Core, la souveraineté est appliquée de manière architecturale et non contractuelle. La gestion ne repose pas sur des superpositions de politiques ou des plans de contrôle gérés par le fournisseur, mais sur des contrôles automatisés toujours actifs et des plans de contrôle appartenant à l'utilisateur. Basé sur des technologies ouvertes et transparentes, Red Hat OpenShift, avec un logiciel isolé qui fonctionne comme un SaaS, mais qui est entièrement sous le contrôle de l'entreprise et des autorités locales. L'identité, les clés de chiffrement, les journaux, la télémétrie et les preuves d'audit restent entièrement confinés aux frontières souveraines. Des capacités de conformité continue sont directement intégrées au logiciel, ce qui permet aux entreprises de produire des preuves conformes aux exigences réglementaires à la demande, sans processus manuels axés sur l'audit.

2. La souveraineté de l’IA est une propriété système de premier ordre

Au sein des frontières souveraines, les entreprises peuvent déployer des clusters basés sur des processeurs et des cartes graphiques, intégrer des modèles ouverts ou propriétaires approuvés, et contrôler l'accès aux modèles, aux outils et aux sources de connaissances via des passerelles sécurisées. Les applications d'inférence d'IA et les applications basées sur des agents fonctionnent localement, sans exporter de données ou de télémétrie vers des fournisseurs externes. Tout aussi important, IBM Sovereign Core applique la souveraineté au moment de l'exécution, et pas seulement au moment de la configuration. L'identité, l'accès, l'utilisation du modèle et l'activité opérationnelle sont contrôlés et enregistrés en permanence, créant ainsi une piste d'audit claire pour les systèmes d'IA opérant dans des domaines à fort impact et réglementés.

3. La souveraineté est opérationnalisée pour la vitesse et l’évolutivité

IBM Sovereign Core fournit un plan de gestion exploité par le client qui peut être déployé rapidement et exploité de manière cohérente à grande échelle, permettant aux équipes centrales localisées de gérer des milliers de cœurs et des centaines de nœuds avec différentes exigences et contrôles souverains à partir d'un plan de gestion unique. La configuration automatisée de l'identité, de la sécurité et de la conformité est intégrée dès le départ, tandis que l'approvisionnement en libre-service pour les environnements CPU, GPU, VM et d'inférence IA permet un déploiement reproductible sur des modèles multi-locataires gérés par l'entreprise et exploités par des partenaires, sans sacrifier le contrôle.

Basé sur des technologies ouvertes de qualité professionnelle telles que Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core permet aux entreprises d'étendre leurs investissements existants à l'ensemble de leur infrastructure, de leurs plateformes et de leurs outils opérationnels, qu'ils soient sur site, dans le cloud régional ou dans des environnements gérés par des partenaires. La souveraineté est établie sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser la base technologique ou de procéder à une refonte complète.

L’architecture d’IBM Sovereign Core

La souveraineté est une propriété inhérente à l'architecture elle-même, qui offre une flexibilité en matière de matériel et d'infrastructure :

Figure 1 : présentation de l'architecture IBM Sovereign Core Figure 1 : présentation de l'architecture IBM Sovereign Core

Grâce à l'architecture d'IBM Sovereign Core, les clients bénéficieront de l'expérience suivante :

  1. Portail: fournit l'expérience utilisateur du plan de gestion.
  2. Optionnalité matérielle: bstraction de l'infrastructure et flexibilité matérielle grâce à OpenShift et OpenShift Virtualization.
  3. Opérations et harmonisation : assure une coordination automatisée des workflows de la plateforme.
  4. Centre de conformité : fournit des fonctionnalités de gouvernance, de gestion des risques et de conformité pour la plateforme.
  5. Catalogue : une collection sélectionnée d'accélérateurs atomiques qui permettent aux propriétaires d'applications de déployer et d'exploiter des applications classiques et basées sur l'IA.
Figure 2 : IBM Sovereign Core : vue détaillée et entièrement subjective. Une solution logique à interface unique offrant flexibilité, cohérence et sécurité pour héberger et gérer des applications traditionnelles et basées sur l'intelligence artificielle. Figure 2 : IBM Sovereign Core : vue détaillée et entièrement subjective. Une solution logique à interface unique offrant flexibilité, cohérence et sécurité pour héberger et gérer des applications traditionnelles et basées sur l'intelligence artificielle.

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises ?

IBM Sovereign Core transforme la souveraineté en capacité opérationnelle. En intégrant directement le contrôle, la vérifiabilité et la gouvernance de l'IA dans le logiciel, il permet aux organisations d'exploiter des environnements d'IA qui concilient progrès technologique et autorité vérifiable sur leurs systèmes.

Grâce à IBM Sovereign Core, les entreprises bénéficieront d'avantages réels :

  • Opérer sous l’autorité souveraine : le contrôle opérationnel est transféré à l'organisation ou à l'opérateur souverain ; il n'est pas étendu au-delà de ses frontières.
  • Démontrer la conformité et la souveraineté par le biais d'opérations. Cela permet aux organisations de démontrer à la fois leur souveraineté et leur conformité à la demande, en utilisant des preuves opérationnelles plutôt qu'en s'appuyant sur des audits périodiques, des attestations statiques ou du reporting manuel.
  • Exécuter l'IA exclusivement dans les frontières, avec une gouvernance en temps réel. La souveraineté de l'IA est appliquée au moment de l'exécution, régissant où l'inférence se produit, qui contrôle les modèles et comment les décisions sont enregistrées, tracées et révisées.
  • Se déplacer avec une agilité comparable à celle du cloud, sans perdre le contrôle. En réduisant les coûts liés à l'ingénierie sur mesure et aux frais généraux opérationnels courants, IBM Sovereign Core permet aux entreprises d'exploiter des environnements souverains pour les workloads sensibles ou liés à l'IA.
  • Préserver l’indépendance à long terme. Conçu pour offrir une interchangeabilité et un fonctionnement hybride, IBM Sovereign Core établit la souveraineté comme fondement d'un choix à long terme, de la portabilité et de l'indépendance architecturale, permettant ainsi aux entreprises de continuer à tirer parti des investissements existants en matière d'infrastructure et de plateformes tout en conservant une autorité opérationnelle totale sur les environnements souverains.
  • Déployer avec flexibilité : exploitez la plateforme avec une autorité opérationnelle directe ou collaborez avec des prestataires de services locaux de confiance pour exploiter l'environnement. Les fournisseurs de services informatiques peuvent utiliser IBM Sovereign Core comme base standardisée pour fournir des services souverains de cloud et d'IA à grande échelle.
  • Prolonger les investissements existants : tirez parti des infrastructures, des plateformes et des outils opérationnels existants sur site, dans le cloud régional ou dans des environnements gérés par des partenaires.

Mettre en œuvre les opérations souveraines

À partir de février, IBM Sovereign Core sera disponible en avant-première technique, la disponibilité générale étant prévue pour mi-2026. Découvrez comment IBM Sovereign Core aide les organisations à atteindre une souveraineté et une gestion opérationnelle vérifiables lors de notre prochain IBM Technology Summit, le 27 janvier 2026.  

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

Notes de bas de page

1 Une frontière souveraine est un périmètre applicable où les données, l'IA et les opérations de la plateforme sont entièrement contrôlées, régies et vérifiables sous une seule juridiction, sans dépendre de plans de contrôle externes ou d'autorités juridiques étrangères.