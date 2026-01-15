Présentation d'IBM Sovereign Core : une nouvelle base logicielle pour la souveraineté

À partir de février, IBM Sovereign Core sera disponible en avant-première technique, la disponibilité générale étant prévue pour mi-2026.
IBM Sovereign Core est un logiciel spécialement conçu pour l'IA qui permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services de déployer et d'exploiter rapidement et à grande échelle des environnements prêts pour l'IA, en étendant les investissements existants en matière d'infrastructure et de plateformes, tout en conservant un contrôle total sur les données, les opérations et la gouvernance.
Pendant de nombreuses années, les discussions sur la souveraineté numérique se sont principalement concentrées sur la résidence des données. L’IA a fondamentalement changé ce modèle. Les systèmes d'IA modernes fonctionnent en continu pendant leur exécution, dépendent de données et de modèles sensibles et introduisent de nouvelles obligations réglementaires en matière de responsabilité, d'auditabilité et de gouvernance.
Par conséquent, la souveraineté s'étend aujourd'hui au-delà de l'emplacement des données pour inclure :
Un changement architectural fondamental est nécessaire : la souveraineté doit être une propriété inhérente à la plateforme elle-même, et non une promesse contractuelle ou une variante de déploiement. Elle doit garantir :
En adoptant une approche fondamentalement différente de la manière dont la souveraineté est mise en œuvre, gérée et prouvée, nous avons développé IBM Sovereign Core en nous concentrant sur trois principes fondamentaux qui façonnent le logiciel de bout en bout :
Avec IBM Sovereign Core, la souveraineté est appliquée de manière architecturale et non contractuelle. La gestion ne repose pas sur des superpositions de politiques ou des plans de contrôle gérés par le fournisseur, mais sur des contrôles automatisés toujours actifs et des plans de contrôle appartenant à l'utilisateur. Basé sur des technologies ouvertes et transparentes, Red Hat OpenShift, avec un logiciel isolé qui fonctionne comme un SaaS, mais qui est entièrement sous le contrôle de l'entreprise et des autorités locales. L'identité, les clés de chiffrement, les journaux, la télémétrie et les preuves d'audit restent entièrement confinés aux frontières souveraines. Des capacités de conformité continue sont directement intégrées au logiciel, ce qui permet aux entreprises de produire des preuves conformes aux exigences réglementaires à la demande, sans processus manuels axés sur l'audit.
Au sein des frontières souveraines, les entreprises peuvent déployer des clusters basés sur des processeurs et des cartes graphiques, intégrer des modèles ouverts ou propriétaires approuvés, et contrôler l'accès aux modèles, aux outils et aux sources de connaissances via des passerelles sécurisées. Les applications d'inférence d'IA et les applications basées sur des agents fonctionnent localement, sans exporter de données ou de télémétrie vers des fournisseurs externes. Tout aussi important, IBM Sovereign Core applique la souveraineté au moment de l'exécution, et pas seulement au moment de la configuration. L'identité, l'accès, l'utilisation du modèle et l'activité opérationnelle sont contrôlés et enregistrés en permanence, créant ainsi une piste d'audit claire pour les systèmes d'IA opérant dans des domaines à fort impact et réglementés.
IBM Sovereign Core fournit un plan de gestion exploité par le client qui peut être déployé rapidement et exploité de manière cohérente à grande échelle, permettant aux équipes centrales localisées de gérer des milliers de cœurs et des centaines de nœuds avec différentes exigences et contrôles souverains à partir d'un plan de gestion unique. La configuration automatisée de l'identité, de la sécurité et de la conformité est intégrée dès le départ, tandis que l'approvisionnement en libre-service pour les environnements CPU, GPU, VM et d'inférence IA permet un déploiement reproductible sur des modèles multi-locataires gérés par l'entreprise et exploités par des partenaires, sans sacrifier le contrôle.
Basé sur des technologies ouvertes de qualité professionnelle telles que Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core permet aux entreprises d'étendre leurs investissements existants à l'ensemble de leur infrastructure, de leurs plateformes et de leurs outils opérationnels, qu'ils soient sur site, dans le cloud régional ou dans des environnements gérés par des partenaires. La souveraineté est établie sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser la base technologique ou de procéder à une refonte complète.
La souveraineté est une propriété inhérente à l'architecture elle-même, qui offre une flexibilité en matière de matériel et d'infrastructure :
Grâce à l'architecture d'IBM Sovereign Core, les clients bénéficieront de l'expérience suivante :
IBM Sovereign Core transforme la souveraineté en capacité opérationnelle. En intégrant directement le contrôle, la vérifiabilité et la gouvernance de l'IA dans le logiciel, il permet aux organisations d'exploiter des environnements d'IA qui concilient progrès technologique et autorité vérifiable sur leurs systèmes.
Grâce à IBM Sovereign Core, les entreprises bénéficieront d'avantages réels :
À partir de février, IBM Sovereign Core sera disponible en avant-première technique, la disponibilité générale étant prévue pour mi-2026. Découvrez comment IBM Sovereign Core aide les organisations à atteindre une souveraineté et une gestion opérationnelle vérifiables lors de notre prochain IBM Technology Summit, le 27 janvier 2026.
Inscrivez-vous à la liste d’attente pour l’aperçu technique
1 Une frontière souveraine est un périmètre applicable où les données, l'IA et les opérations de la plateforme sont entièrement contrôlées, régies et vérifiables sous une seule juridiction, sans dépendre de plans de contrôle externes ou d'autorités juridiques étrangères.