Présentation d’IBM Software Hub et Software Hub Premium

IBM Software Hub est une plateforme cloud native qui simplifie l’installation, la gestion et la surveillance d’un ensemble personnalisé de produits logiciels d’IBM sur Red Hat OpenShift, le tout via une interface unifiée. Conçu pour prendre en charge une grande variété de produits IBM Data et d’IA, IBM Software Hub offre une expérience centralisée et harmonisée pour une grande diversité de workloads.

IBM Software Hub est la plateforme découplée de l’architecture IBM Cloud Pak for Data. Bien qu’elle fonctionne désormais indépendamment, elle reste étroitement alignée sur IBM Cloud Pak for Data et étend sa prise en charge à un plus grand nombre de produits logiciels d’IBM, y compris watsonx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l’ensemble du portefeuille de données et d’IA. Déjà utilisée et approuvée par des entreprises dans plus de 4000 déploiements, elle prend en charge l’ensemble du processus, de l’installation initiale à la gestion quotidienne. Elle s’occupe des tâches complexes afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur la création, l’innovation et la production de valeur.

En utilisant le catalogue de services d’IBM Software Hub, les utilisateurs peuvent découvrir les fonctionnalités logicielles d’IBM soigneusement organisées pour répondre à leurs besoins en matière de données, de gouvernance, d’analytique et d’IA.