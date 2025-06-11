Présentation d’IBM Software Hub et Software Hub Premium

11 juin 2025
IBM Software Hub est une plateforme cloud native qui simplifie l’installation, la gestion et la surveillance d’un ensemble personnalisé de produits logiciels d’IBM sur Red Hat OpenShift, le tout via une interface unifiée. Conçu pour prendre en charge une grande variété de produits IBM Data et d’IA, IBM Software Hub offre une expérience centralisée et harmonisée pour une grande diversité de workloads.
IBM Software Hub est la plateforme découplée de l’architecture IBM Cloud Pak for Data. Bien qu’elle fonctionne désormais indépendamment, elle reste étroitement alignée sur IBM Cloud Pak for Data et étend sa prise en charge à un plus grand nombre de produits logiciels d’IBM, y compris watsonx, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l’ensemble du portefeuille de données et d’IA. Déjà utilisée et approuvée par des entreprises dans plus de 4000 déploiements, elle prend en charge l’ensemble du processus, de l’installation initiale à la gestion quotidienne. Elle s’occupe des tâches complexes afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur la création, l’innovation et la production de valeur.
En utilisant le catalogue de services d’IBM Software Hub, les utilisateurs peuvent découvrir les fonctionnalités logicielles d’IBM soigneusement organisées pour répondre à leurs besoins en matière de données, de gouvernance, d’analytique et d’IA.
Bien qu’IBM Software Hub offre des fonctionnalités de base immédiatement opérationnelles, il existe des modules complémentaires qui offrent des améliorations supplémentaires pour gérer et administrer les déploiements. Ces améliorations font partie d’IBM Software Hub Premium. IBM Software Hub Premium vient enrichir les fonctionnalités de base pour aider les équipes à gérer plus facilement des environnements complexes, à grande échelle et distribués grâce à une orchestration avancée et à une prise en charge du déploiement hybride.
Software Hub Premium comprend Deployment Suite et Intelligence Suite. Dans Deployment Suite, nous avons deux fonctionnalités. La première est un centre de contrôle avec prise en charge multi-clusters et instances multiples qui permet aux clients de gérer facilement leurs déploiements dans une console centrale. La deuxième fonctionnalité comprend le plan de données à distance, qui va au-delà du cluster OpenShift traditionnel pour couvrir plusieurs clusters physiques sur site et dans le cloud sous la forme d’une instance pour une expérience hybride. Cette capacité à couvrir différents environnements offre une valeur ajoutée significative en permettant un contrôle centralisé, une meilleure évolutivité, une résilience accrue et une réduction de la complexité opérationnelle. L’achat se fait en unités de ressources (UR), pour une consommation flexible et évolutive en fonction des besoins des clients.
À mesure que les environnements de données deviennent plus dynamiques, il peut être très difficile de garder le contrôle sur les opérations de la plateforme. C’est là que l’assistant IA d’IBM Software Hub fait toute la différence. Bien plus qu’un simple outil de support, il permet aux administrateurs de toujours avoir une longueur d’avance grâce à des informations en temps réel et des recommandations pertinentes et concrètes.
L’assistant IA offre une aide intelligente et personnalisée dans les tâches quotidiennes, ce qui facilite le bon déroulement des opérations. Il s’occupe des tâches de routine pour permettre à votre équipe de se concentrer sur des tâches plus importantes et plus stratégiques. Que ce soit pour gérer l’environnement ou pour d’améliorer les performances, l’assistant est là pour garantir la sécurité et l’efficacité de la plateforme.
Avec la dernière version d’IBM Software Hub et les puissantes fonctionnalités de Software Hub Premium, la gestion de vos opérations devient beaucoup plus facile. Vous pouvez booster la productivité et accélérer l’innovation grâce à l’automatisation intelligente, à l’administration assistée par l’IA et à une gestion multi-cluster fluide, le tout au sein d’une seule et même plateforme facile à utiliser.