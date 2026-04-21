Annoncé officiellement le 21 avril 2026 et disponible en version finale à partir du 16 juin 2026 (19 juin 2026 pour MQ for z/OS), IBM MQ 10.0 Long Term Support (LTS) représente une évolution majeure de la plateforme de messagerie la plus fiable du secteur.
IBM MQ 10.0 est conçu pour aider les entreprises à moderniser leurs architectures d’intégration sans compromettre la fiabilité dont dépend leur activité. Elle associe des décennies de performances éprouvées en matière de messagerie à de nouvelles fonctionnalités qui prennent en charge le cloud hybride, les systèmes pilotés par les événements et les déploiements cloud-natifs. Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour incrémentielle, mais d’un changement radical dans la messagerie d’entreprise.
Alors que les organisations accélèrent vers le cloud hybride, les architectures événementielles et la prise de décision en temps réel, les attentes placées sur les systèmes de messagerie ont fondamentalement changé. Ce qui était autrefois considéré comme « suffisamment fiable » doit désormais être disponible en permanence, sécurisé dès la conception et parfaitement intégré aux écosystèmes.
Les attentes en matière de sécurité évoluent rapidement et la tolérance aux temps d’arrêt est proche de zéro. Ce changement soulève une question critique pour les dirigeants d’entreprise : votre plateforme de messagerie est-elle prête pour l’avenir ? Les défaillances des messageries peuvent entraîner des incohérences transactionnelles, des temps d’arrêt et des risques de non-conformité, en particulier dans les secteurs réglementés.
IBM MQ 10.0 relève ces défis grâce à des innovations s’articulant autour de quatre piliers stratégiques :
Les capacités natives de haute disponibilité et de réplication interrégionale contribuent à garantir la continuité d’activité dans les environnements distribués. Les systèmes restent opérationnels, même en cas de panne, conformément aux attentes permanentes des entreprises modernes.
Grâce à la prise en charge de la cryptographie post-quantique et des modèles d’authentification modernes, IBM MQ 10.0 aide les entreprises à anticiper les menaces émergentes tout en protégeant les données sensibles en mouvement.
L’observabilité renforcée et les opérations assistées par l’IA améliorent la façon dont les équipes surveillent, gèrent et dépannent les environnements de messagerie, réduisant ainsi la complexité opérationnelle et accélérant la résolution des problèmes.
De l’intégration Kafka aux déploiements natifs Kubernetes, IBM MQ 10.0 permet une communication fluide entre architectures hybrides, reliant systèmes traditionnels et applications modernes.
IBM MQ 10.0 est plus qu’une simple mise à jour de fonctionnalités : il s’agit d’un changement stratégique dans la façon dont la messagerie prend en charge les architectures modernes et hybrides.
Le rôle de la messagerie évolue. Il ne s’agit plus seulement de connecter des systèmes, mais de permettre un flux de données continu, en temps réel et fiable à l’échelle de l’entreprise. IBM MQ 10.0 reflète cette évolution. La solution offre la fiabilité à laquelle les entreprises font confiance, combinée à la flexibilité requise pour l’intégration moderne, garantissant ainsi que les entreprises n’ont pas à choisir entre stabilité et innovation. Car dans l’environnement actuel, vous avez besoin des deux.
IBM MQ 10.0 LTS est disponible à partir du 16 juin 2026 (19 juin pour MQ for z/OS) et représente une base solide pour la messagerie moderne et l’intégration hybride. Découvrez comment IBM MQ peut vous aider à construire des plateformes d’intégration résilientes, sécurisées et prêtes pour l’avenir.