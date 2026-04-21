Alors que les organisations accélèrent vers le cloud hybride, les architectures événementielles et la prise de décision en temps réel, les attentes placées sur les systèmes de messagerie ont fondamentalement changé. Ce qui était autrefois considéré comme « suffisamment fiable » doit désormais être disponible en permanence, sécurisé dès la conception et parfaitement intégré aux écosystèmes.

Les attentes en matière de sécurité évoluent rapidement et la tolérance aux temps d’arrêt est proche de zéro. Ce changement soulève une question critique pour les dirigeants d’entreprise : votre plateforme de messagerie est-elle prête pour l’avenir ? Les défaillances des messageries peuvent entraîner des incohérences transactionnelles, des temps d’arrêt et des risques de non-conformité, en particulier dans les secteurs réglementés.

IBM MQ 10.0 relève ces défis grâce à des innovations s’articulant autour de quatre piliers stratégiques :