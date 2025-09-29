Présentation d’IBM MaaS360 Fast Start : gestion simplifiée des appareils pour les petites et moyennes entreprises

La gestion des téléphones, des tablettes et des ordinateurs portables de vos employés ne devrait pas alourdir votre workload. C’est pourquoi nous avons mis au point IBM MaaS360 Fast Start : une solution de gestion des appareils mobiles (MDM) spécialement conçue pour les PME qui ont besoin d’une protection adaptée aux entreprises tout en bénéficiant d’une simplicité d’utilisation grand public.
Fast Start vous aide à protéger les données professionnelles sensibles sur les appareils des employés (en particulier dans le cadre du BYOD et du télétravail) et à éviter la perte de données en cas de perte ou de vol d'appareils.
À mesure que votre entreprise se développe, la gestion des appareils devient plus complexe. Vous avez peut-être déjà fait face à la perte ou à l’utilisation de téléphones personnels mettant en péril des données sensibles, à des équipes informatiques réduites qui peinent à tout maintenir à jour, à des employés confrontés à un manque de cohérence de l’accès entre différents appareils, et à une intégration des nouveaux collaborateurs qui prend plus de temps qu’elle ne le devrait.
Fast Start vous permet de combler ces lacunes, de protéger vos données et de maintenir la productivité de votre équipe sans augmenter la complexité. De plus, la procédure de configuration pas à pas et la console conviviale vous permettent de gérer vos appareils en quelques minutes, et non en plusieurs jours.
Les PME sont confrontées aux mêmes risques de sécurité que les grandes entreprises, mais elles disposent d’une équipe informatique réduite pour y faire face. MaaS360 Fast Start vous aide à :
Avec Fast Start, vous pouvez :
Fast Start est conçu pour offrir une sécurité adaptée, à un prix raisonnable pour les entreprises en pleine croissance.
Que vous soyez un cabinet de conseil de 20 personnes ou un détaillant en pleine expansion, MaaS360 Fast Start simplifie la gestion des appareils afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : la gestion de votre entreprise.