Présentation d’IBM MaaS360 Fast Start : gestion simplifiée des appareils pour les petites et moyennes entreprises

La gestion des téléphones, des tablettes et des ordinateurs portables de vos employés ne devrait pas alourdir votre workload. C’est pourquoi nous avons mis au point IBM MaaS360 Fast Start : une solution de gestion des appareils mobiles (MDM) spécialement conçue pour les PME qui ont besoin d’une protection adaptée aux entreprises tout en bénéficiant d’une simplicité d’utilisation grand public.

Fast Start vous aide à protéger les données professionnelles sensibles sur les appareils des employés (en particulier dans le cadre du BYOD et du télétravail) et à éviter la perte de données en cas de perte ou de vol d'appareils.