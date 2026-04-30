Présentation d’IBM Envizi Emissions Calculations in Excel : la première étape vers une comptabilisation des émissions évolutive

Les approches basées sur les feuilles de calcul sont un moyen pratique de se lancer dans le calcul des émissions, car elles sont flexibles et bien connues des équipes. Mais à mesure que les volumes de données augmentent et que de plus en plus de parties prenantes dépendent des résultats, ces approches se révèlent souvent difficiles à gérer dans la pratique. Les équipes doivent alors composer avec des méthodologies incohérentes d’un fichier à l’autre, la sélection manuelle des facteurs d’émission et des calculs disjoints difficiles à harmoniser. La consolidation des résultats dans le cadre de la déclaration devient chronophage et l’auditabilité limitée fait qu’il est difficile de valider ou d’expliquer comment les chiffres ont été obtenus.

IBM Envizi Emissions Calculations in Excel permet de relever ces défis en remplaçant la configuration manuelle par une logique de calcul prédéfinie et conforme aux normes, ainsi que par des facteurs d’émission intégrés directement dans Excel. Les équipes peuvent ainsi travailler de manière plus cohérente, avec moins d’efforts manuels, et disposent d’un moyen pratique pour structurer davantage la comptabilisation des émissions à mesure que les exigences évoluent.

Si Excel reste utile pour les calculs à un stade précoce, il n’est pas prévu pour offrir le niveau de contrôle, de cohérence et de traçabilité requis dès lors que la comptabilisation des émissions devient un enjeu crucial pour l’entreprise. À mesure que les programmes de gestion des émissions se développent, les approches basées sur les feuilles de calcul deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Les équipes doivent composer avec des méthodologies incohérentes d’un fichier et d’un utilisateur à l’autre, s’en remettre à la sélection et à la gestion manuelles des facteurs d’émission, et consolider les résultats pour la déclaration ou l’analyse, le tout avec une auditabilité et une traçabilité limitées.

Ces défis peuvent alourdir la charge de travail manuelle et compliquer le maintien de la cohérence, le respect des obligations de déclaration et la communication fiable des données d’émissions. Bien qu’Excel reste utile, il n’est pas conçu pour servir de système d’enregistrement à long terme pour la comptabilisation des émissions.