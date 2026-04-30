Présentation d’IBM Envizi Emissions Calculations in Excel : la première étape vers une comptabilisation des émissions évolutive

Nous avons le plaisir de vous présenter IBM Envizi Emissions Calculations in Excel, une solution conçue pour les équipes chargées de la durabilité et les entreprises qui s’appuient sur des feuilles de calcul pour calculer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), qu’elles en soient à leurs débuts en matière de déclaration des émissions ou qu’elles gèrent des données complexes de Scope 3.
Excel est souvent le premier outil utilisé par les équipes chargées de la durabilité pour calculer ces émissions, car il est flexible, familier et accessible. Mais à mesure que les exigences augmentent, les feuilles de calcul peuvent devenir difficiles à normaliser, à mettre à l’échelle et à auditer.
Cette solution est conçue pour répondre aux besoins actuels des équipes, tout en leur permettant d’adopter une approche plus structurée et auditable de la comptabilisation des émissions. Elle introduit des calculs normalisés dans les workflows Excel comme première étape et offre une voie claire vers une gestion des émissions adaptée aux entreprises, à long terme.
La gestion des émissions de carbone devient une priorité stratégique qui dépasse le cadre des équipes chargées de la durabilité. De plus en plus d’entreprises mesurent leurs émissions pour répondre aux exigences des fournisseurs, se préparer aux obligations de déclaration, répondre à leurs besoins de financement et identifier les gains d’efficacité possibles. Tout au long des chaînes d’approvisionnement, on attend de plus en plus des fournisseurs qu’ils communiquent leurs données d’émissions pour répondre aux exigences de déclaration de Scope 3 ainsi qu’aux nouvelles réglementations.
Pour de nombreuses entreprises, en particulier celles qui tiennent compte des émissions de leurs fournisseurs et de leur chaîne de valeur, Excel reste un élément essentiel de ce processus. C’est souvent l’outil principal, obligeant les équipes à établir des calculs à partir de zéro, à interpréter les méthodologies et à rechercher manuellement les facteurs d’émission, ce qui peut s’avérer chronophage et difficile à normaliser sans aide supplémentaire.
Les feuilles de calcul sont familières et flexibles, c’est pourquoi de nombreuses équipes continuent de s’en servir pour leurs tâches liées aux émissions. Cependant, si cette solution est pratique au départ, elle peut devenir difficile à normaliser et à maintenir à plus long terme.
Les approches basées sur les feuilles de calcul sont un moyen pratique de se lancer dans le calcul des émissions, car elles sont flexibles et bien connues des équipes. Mais à mesure que les volumes de données augmentent et que de plus en plus de parties prenantes dépendent des résultats, ces approches se révèlent souvent difficiles à gérer dans la pratique. Les équipes doivent alors composer avec des méthodologies incohérentes d’un fichier à l’autre, la sélection manuelle des facteurs d’émission et des calculs disjoints difficiles à harmoniser. La consolidation des résultats dans le cadre de la déclaration devient chronophage et l’auditabilité limitée fait qu’il est difficile de valider ou d’expliquer comment les chiffres ont été obtenus.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel permet de relever ces défis en remplaçant la configuration manuelle par une logique de calcul prédéfinie et conforme aux normes, ainsi que par des facteurs d’émission intégrés directement dans Excel. Les équipes peuvent ainsi travailler de manière plus cohérente, avec moins d’efforts manuels, et disposent d’un moyen pratique pour structurer davantage la comptabilisation des émissions à mesure que les exigences évoluent.
Si Excel reste utile pour les calculs à un stade précoce, il n’est pas prévu pour offrir le niveau de contrôle, de cohérence et de traçabilité requis dès lors que la comptabilisation des émissions devient un enjeu crucial pour l’entreprise. À mesure que les programmes de gestion des émissions se développent, les approches basées sur les feuilles de calcul deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Les équipes doivent composer avec des méthodologies incohérentes d’un fichier et d’un utilisateur à l’autre, s’en remettre à la sélection et à la gestion manuelles des facteurs d’émission, et consolider les résultats pour la déclaration ou l’analyse, le tout avec une auditabilité et une traçabilité limitées.
Ces défis peuvent alourdir la charge de travail manuelle et compliquer le maintien de la cohérence, le respect des obligations de déclaration et la communication fiable des données d’émissions. Bien qu’Excel reste utile, il n’est pas conçu pour servir de système d’enregistrement à long terme pour la comptabilisation des émissions.
IBM Envizi Emissions Calculations in Excel permet aux équipes de faire le premier pas vers une comptabilisation des émissions plus structurée en intégrant une logique de calcul conforme aux normes directement dans les feuilles de calcul qu’elles utilisent déjà. Les utilisateurs peuvent ainsi calculer leurs émissions de carbone à l’aide de facteurs d’émissions mondiaux et régionaux alignés sur les normes reconnues, sans avoir à gérer manuellement des bibliothèques de facteurs ou des méthodologies de calcul.
La solution comprend :
Disponible via le Microsoft App Marketplace sous forme de module complémentaire Excel, la solution intègre des calculs d’émissions normalisés, des facteurs d’émission intégrés et des modèles guidés directement dans Excel. Les équipes peuvent ainsi appliquer des méthodologies cohérentes au sein des feuilles de calcul qu’elles utilisent déjà. Il s’agit d’un moyen pratique de passer de calculs manuels et incohérents à une approche plus cohérente et reproductible, sans perturber les workflows existants.
Au fil du temps, de nombreuses entreprises finissent par atteindre les limites des processus basés sur des feuilles de calcul. La complexité croissante et les attentes de plus en plus élevées en matière de déclaration et d’auditabilité exigent une approche plus structurée. Envizi vous aide à aller au-delà d’Excel.
Les entreprises peuvent étendre leurs calculs d’émissions à des workflows et des processus opérationnels plus larges grâce à l’Envizi Emissions API. Elles peuvent également adopter Envizi Emissions Accounting pour mettre en place des processus d’entreprise robustes en matière de déclaration, de gouvernance et d’audit, tout en regroupant les données d’émissions au sein d’un système d’enregistrement unique et fiable. Cela leur permet de passer de calculs manuels et fragmentés à une capacité de comptabilisation des émissions évolutive et auditable.
IBM Envizi propose une progression claire pour les entreprises à différents stades de maturité :
Excel constitue un excellent point de départ pour le calcul des émissions, mais il n’est pas conçu pour servir de système d’enregistrement ni pour prendre en charge l’agrégation, la déclaration et l’analyse nécessaires à mesure que les données d’émissions deviennent plus complexes. Excel constitue un excellent point de départ pour le calcul des émissions, mais il n’est pas conçu pour répondre aux exigences croissantes en matière de déclaration, de cohérence et d’auditabilité. À mesure que ces dernières augmentent, les entreprises ont souvent besoin d’une approche plus structurée et centralisée.
IBM Envizi contribue à combler cette lacune en apportant dès aujourd’hui structure et normalisation aux workflows basés sur des feuilles de calcul, tout en permettant une transition progressive vers la comptabilité des émissions des entreprises au fil du temps.
Résultat : vous passez moins de temps à gérer des feuilles de calcul et plus de temps à comprendre les données d’émissions et à agir en conséquence.
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