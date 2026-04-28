Présentation de l’IBM Envizi Emissions API : intégrez des calculs d’émissions fiables dans les systèmes que vous utilisez déjà

IBM annonce la mise à disposition générale de l’IBM Envizi Emissions API, qui permet aux entreprises, aux développeurs et aux éditeurs de logiciels d’intégrer des calculs d’émissions directement dans les systèmes, les produits et les workflows qu’ils utilisent déjà.
Face à la demande croissante d’informations évolutives et en temps réel sur les émissions, les entreprises ont besoin de plus que de simples outils indépendants et se tournent vers des modules flexibles pouvant s’intégrer à leurs produits et systèmes.
L’Emissions API est conçue pour répondre à ce besoin, en donnant accès à la solide expertise d’Envizi en matière d’émissions, à des données de facteurs gérées et à des méthodologies conformes au GHG Protocol. S’inscrivant dans le portefeuille plus large d’Envizi, elle étend ces capacités de calcul aux applications, produits et workflows, aux côtés d’Envizi Emissions Accounting pour des workflows, une auditabilité et un reporting d’entreprise entièrement gérés, et d’Envizi Emissions Calculations in Excel pour une approche pratique et en libre-service. Ensemble, ces solutions visent à offrir aux entreprises une flexibilité dans la manière dont elles appliquent les calculs d’émissions, avec la possibilité de s’adapter à mesure que les exigences évoluent.
Calculer les émissions semble souvent plus simple qu’il n’y paraît. En pratique, cela dépend de l’accès à des facteurs d’émissions fiables, de la capacité à appliquer la méthodologie adaptée au type d’activité et à la zone géographique, ainsi que d’une transparence suffisante pour permettre la vérification, le reporting et la confiance des parties prenantes. De nombreuses entreprises tentent encore de gérer cela à l’aide de sources de données disjointes, de calculs manuels et de méthodes incohérentes.
Si vous avez envisagé d’intégrer une logique de calcul des émissions dans votre produit, vous avez probablement rencontré quelques difficultés :
Mettre cela en place en interne implique de gérer les jeux de données, de versionner les méthodologies et d’assurer la cohérence entre les cas d’utilisation et les régions.
L’Envizi Emissions API synthétise cette complexité en un ensemble de points de terminaison REST. L’API est conçue pour répondre aux questions suivantes :
Dans cet exemple, l’API est utilisée pour calculer les émissions associées à la consommation de 1 kWh d’électricité provenant du réseau à New York. La requête envoie les données d’activité (consommation d’électricité), le lieu et la période à l’API, qui renvoie ensuite les émissions calculées ainsi que des détails sur les facteurs d’émissions utilisés.
Cela vous permet de vous concentrer sur la logique de votre application, tandis qu’Envizi se charge de sélectionner et de mettre à jour les facteurs, d’harmoniser les méthodologies et d’assurer la cohérence des calculs.
L’API est conçue pour s’intégrer aux systèmes et workflows existants, et non pour les remplacer. Elle prend en charge les cas d’utilisation des Scopes 1, 2 et 3 en appliquant des méthodologies normalisées et des données de facteurs d’émissions gérées. Cela garantit la cohérence des calculs entre les systèmes et les cas d’utilisation. Les équipes peuvent ainsi intégrer la logique de calcul des émissions sans ajouter de complexité supplémentaire à leur infrastructure.
Les données d’activité nécessitant des calculs d’émissions sont souvent dispersées entre les systèmes ERP, d’approvisionnement et de logistique, ce qui rend les calculs de Scope 3 dépendants d’une intégration et d’un traitement efficaces des données. L’API intègre les calculs d’émissions à votre système de référence afin de garantir des résultats fiables et traçables dans des catégories telles que les biens achetés, le transport et les étapes du cycle de vie des produits.
Un exemple est IBM Maximo HSE, où les capacités de calcul des émissions d’Envizi sont utilisées pour prendre en charge la gestion des émissions fugitives et stationnaires liées aux tickets d’incident.
En utilisant l’API, vous évitez :
L’Envizi Emissions API est particulièrement utile si vous :
À mesure que les calculs d’émissions s’intègrent à un nombre croissant de systèmes, de produits et de workflows, les entreprises ont besoin d’un moyen de les faire évoluer sans ajouter de complexité inutile. L’IBM Envizi Emissions API est conçue pour aider les équipes à intégrer des calculs traçables dans les environnements qu’elles utilisent déjà, tout en leur évitant d’avoir à développer et à maintenir elles-mêmes la logique de calcul des émissions.
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