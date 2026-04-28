Présentation de l’IBM Envizi Emissions API : intégrez des calculs d’émissions fiables dans les systèmes que vous utilisez déjà

Face à la demande croissante d’informations évolutives et en temps réel sur les émissions, les entreprises ont besoin de plus que de simples outils indépendants et se tournent vers des modules flexibles pouvant s’intégrer à leurs produits et systèmes.

L’Emissions API est conçue pour répondre à ce besoin, en donnant accès à la solide expertise d’Envizi en matière d’émissions, à des données de facteurs gérées et à des méthodologies conformes au GHG Protocol. S’inscrivant dans le portefeuille plus large d’Envizi, elle étend ces capacités de calcul aux applications, produits et workflows, aux côtés d’Envizi Emissions Accounting pour des workflows, une auditabilité et un reporting d’entreprise entièrement gérés, et d’Envizi Emissions Calculations in Excel pour une approche pratique et en libre-service. Ensemble, ces solutions visent à offrir aux entreprises une flexibilité dans la manière dont elles appliquent les calculs d’émissions, avec la possibilité de s’adapter à mesure que les exigences évoluent.