Présentation d’IBM Enterprise Application Runtimes

La modernisation s’est avérée difficile car les entreprises sont confrontées à des défis contradictoires : des coûts élevés pour migrer vers des versions Java et des exécutions plus récentes, et des migrations qui menacent la stabilité opérationnelle et la continuité des activités. Vos équipes de développement peuvent vouloir exécuter des applications modernes avec des workloads Java plus récentes, mais vos administrateurs doivent se concentrer sur le maintien de la stabilité et de la sécurité de l’infrastructure existante.

IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) ajoute IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) au portefeuille, permettant aux entreprises de faire plus avec leur modèle opérationnel existant en tirant parti de leurs investissements existants dans la console d’administration IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) et en permettant la gestion des workloads Java 8 et Java 17 selon un modèle opérationnel unique. Avec IBM MoRE, les clients d’IBM WAS ND peuvent moderniser plus d’applications et ouvrir la voie à de nouvelles technologies sans avoir à prendre en charge des coûts opérationnels lourds associés à l’adoption d’opérations alternatives.

Concentrez-vous sur plus d’innovation, plus d’efficacité et plus de collaboration tout en accélérant le développement de nouvelles applications pour répondre aux exigences actuelles et futures des entreprises et du marché.