Les équipes d’ingénieurs subissent une transformation numérique de grande envergure dans les domaines de l’ingénierie complexe et de la gestion du cycle de vie des produits, et l’IA générative peut les aider. Cependant, dans les domaines de l’ingénierie où la précision et la conformité sont indispensables et où les résultats doivent être corrects, l’application de l’IA générative ne peut pas se faire de manière naïve.
Même une seule exigence peut entraîner des reprises coûteuses, des retards de calendrier et des résultats de mauvaise qualité, ce qui peut compromettre la viabilité du produit et, parfois, de l’entreprise. Ce point est particulièrement important dans les secteurs réglementés et critiques en matière de sécurité, tels que l’automobile, l’aérospatiale ou les dispositifs médicaux, où les erreurs peuvent avoir un impact sur le succès des produits et de l’entreprise. Les applications d'IA qui manquent de la rigueur nécessaire aux entreprises ou qui font l’impasse sur les mesures de protection critiques peuvent compromettre les promesses de rapidité et d'automatisation qu'elles visent à offrir.
Bien faire les choses peut apporter plus de rapidité, de clarté et de confiance à vos équipes d’ingénieurs et à vos parties prenantes.
L’un des modèles prometteurs pour l’IA dans l’ingénierie consiste à appliquer des automatisations d’IA au niveau des tâches, alimentées par des agents spécialement conçus pour les accomplir. Cela permet de mettre en place de nouveaux types d’automatisations tout en abordant certains risques d’erreurs découlant de requêtes générales aux grands modèles de langage.
Nous avons adopté cette approche pour le prochain produit IBM Engineering IA Hub v1.0. Il s’agit d’un module complémentaire pour IBM Engineering Lifecycle Management, qui fournira aux utilisateurs des agents qui apparaîtront aux utilisateurs comme de nouvelles fonctionnalités « intelligentes » dans leurs outils existants.
La première version, dont la disponibilité est prévue à partir du 14 octobre 2025, comprend des agents conçus pour les cas d’utilisation suivants :
Les ingénieurs pourront accéder à ces résultats alimentés par l’IA dans une expérience utilisateur intégrée lorsqu’ils utiliseront l’application d’ingénierie des exigences DOORS Next et l’application de suivi et de planification Workflow Management.
Les agents sont prometteurs, mais ils ne sont pas une panacée. Nos principes de conception intègrent le fait que les humains restent décisionnaires (« l’IA propose, l’humain dispose »), et établissent des attentes réalistes pour les utilisateurs, tout en recueillant des preuves par la vérification et la validation que les automatisations au niveau des tâches démontrent un niveau suffisant de précision, de fiabilité et d’utilité.
Alors que les produits et les systèmes deviennent de plus en plus « définis par logiciel » et que la complexité augmente, le besoin d'outils plus intelligents et plus automatisés n'a jamais été aussi important. L'IBM Engineering AI Hub est conçu pour être un pas dans cette direction.
En savoir plus sur IBM Engineering AI Hub
Contactez un expert dès aujourd’hui pour découvrir comment vous pouvez vous préparer lorsque l’outil sera disponible ce mois-ci