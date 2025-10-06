Les équipes d’ingénieurs subissent une transformation numérique de grande envergure dans les domaines de l’ingénierie complexe et de la gestion du cycle de vie des produits, et l’IA générative peut les aider. Cependant, dans les domaines de l’ingénierie où la précision et la conformité sont indispensables et où les résultats doivent être corrects, l’application de l’IA générative ne peut pas se faire de manière naïve.

Même une seule exigence peut entraîner des reprises coûteuses, des retards de calendrier et des résultats de mauvaise qualité, ce qui peut compromettre la viabilité du produit et, parfois, de l’entreprise. Ce point est particulièrement important dans les secteurs réglementés et critiques en matière de sécurité, tels que l’automobile, l’aérospatiale ou les dispositifs médicaux, où les erreurs peuvent avoir un impact sur le succès des produits et de l’entreprise. Les applications d'IA qui manquent de la rigueur nécessaire aux entreprises ou qui font l’impasse sur les mesures de protection critiques peuvent compromettre les promesses de rapidité et d'automatisation qu'elles visent à offrir.

Bien faire les choses peut apporter plus de rapidité, de clarté et de confiance à vos équipes d’ingénieurs et à vos parties prenantes.