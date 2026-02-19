Présentation d’un nouvel agent IA dans IBM® Engineering IA Hub 1.2 : éléments de travail de meilleure qualité, exécution plus rapide

IBM Engineering AI Hub 1.2 s’apprête à lancer un nouvel agent de composition de tâches, conçu pour créer des brouillons de haute qualité et bien structurés pour les épopées, les fonctionnalités et les récits d’utilisateurs, directement dans l’interface IBM Engineering Workflow Management.

Il contribue à réduire la rédaction manuelle et à améliorer la qualité de base de la création des éléments de travail, afin de permettre aux ingénieurs de passer moins de temps à clarifier l’intention et plus de temps à fournir les résultats souhaités et la valeur ajoutée pour le client.

Avec une disponibilité générale prévue pour le 26 mars 2026, le lancement à venir renforce l’engagement d’IBM à fournir des solutions modernes et faciles à utiliser qui aident les entreprises à maximiser la valeur de leurs données d’ingénierie et à améliorer la productivité tout au long du cycle de vie du développement.