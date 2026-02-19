Présentation d’un nouvel agent IA dans IBM® Engineering IA Hub 1.2 : éléments de travail de meilleure qualité, exécution plus rapide

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) étendra bientôt ses capacités d’automatisation pour améliorer la qualité et la cohérence de l’engineering workflow management.
IBM Engineering AI Hub 1.2 s’apprête à lancer un nouvel agent de composition de tâches, conçu pour créer des brouillons de haute qualité et bien structurés pour les épopées, les fonctionnalités et les récits d’utilisateurs, directement dans l’interface IBM Engineering Workflow Management.
Il contribue à réduire la rédaction manuelle et à améliorer la qualité de base de la création des éléments de travail, afin de permettre aux ingénieurs de passer moins de temps à clarifier l’intention et plus de temps à fournir les résultats souhaités et la valeur ajoutée pour le client.
Avec une disponibilité générale prévue pour le 26 mars 2026, le lancement à venir renforce l’engagement d’IBM à fournir des solutions modernes et faciles à utiliser qui aident les entreprises à maximiser la valeur de leurs données d’ingénierie et à améliorer la productivité tout au long du cycle de vie du développement.
Le nouvel agent de composition des tâches minimise les efforts manuels et répétitifs liés à la rédaction d’épopées, de fonctionnalités et d’histoires utilisateur en facilitant le processus de création de points de départ structurés et de haute qualité. Cela réduit le temps consacré aux tâches répétitives de création et garantit que chaque élément de travail commence par une base claire et cohérente.
En appliquant une structure et un langage uniformes, l’agent améliore la clarté au sein des équipes, en aidant les parties prenantes du produit, de l’ingénierie et de la qualité à rester alignées dès le départ, et en réduisant les malentendus qui ralentissent souvent les équipes.
Grâce à des brouillons bien formés disponibles dès le début, les équipes peuvent aborder les cycles de planification avec plus de confiance et d’efficacité. L’agent de composition des éléments de travail fournit des éléments de travail qui intègrent déjà le contexte et l’intention essentiels, ce qui permet d’accélérer les sessions de toilettage, d’obtenir une estimation plus précise et de faciliter la planification des sprints et des versions. Comme les éléments de travail commencent avec des détails plus complets, les reprises en aval causées par des informations peu claires ou manquantes sont considérablement réduites, ce qui permet aux équipes d’éviter les retards, de réduire les temps d’attente et de fournir plus rapidement de la valeur au client.
Ce nouvel agent est au cœur de la prochaine version IBM Engineering AI Hub V1.2, élargissant la suite croissante d’agents d’IA et conçu pour aider les équipes à créer rapidement des fonctionnalités de haute qualité, des récits d’utilisateurs et des tâches, directement dans l’Engineering Workflow Management. Il est conçu pour améliorer l’agilité, accélérer la planification et améliorer l’alignement, la cohérence et la clarté entre les équipes, les projets, les programmes et les gammes de produits.
L’innovation technique soutenue par cette nouvelle automatisation de l’IA est donc intégrée à la planification, ce qui permet d’accélérer les itérations et de réduire les frais de processus évitables.
Outre l’agent de composition des éléments de travail, la version 1.2 apporte d’autres améliorations : un nouveau client web pour les administrateurs, permettant de configurer Engineering AI Hub et les agents qu’il gère et une amélioration de l’analyse de la qualité permettant aux praticiens de rejeter les scores qui ne correspondent pas à leur expertise.
IBM Engineering AI Hub permet aux équipes de gérer des programmes complexes, en mettant l’accent sur l’échelle de l’entreprise, en aidant à automatiser les tâches d’ingénierie fastidieuses ou répétitives tout au long du cycle de vie, permettant ainsi aux experts d’avancer plus rapidement, tout en maintenant la rigueur nécessaire à la réalisation des missions et des objectifs de sécurité.
Au-delà de l’agent de composition des tâches, IBM Engineering AI Hub comprend des agents pour l’analyse de la qualité des exigences (amélioration de la clarté et de la précision), un assistant d’ingénierie (pour les requêtes conversationnelles, la recherche par sujet ou la traduction), la découverte de cas d’utilisation MBSE (connexion des exigences en langage naturel aux modèles système) et le résumé des tâches (résumé des travaux complexes ou des défauts).
Ensemble, ces agents renforcent la continuité numérique et la traçabilité, depuis les exigences jusqu’à la planification et l’exécution, afin que les entreprises d’ingénierie puissent augmenter leurs livraisons sans sacrifier la qualité, l’alignement ou la visibilité.
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