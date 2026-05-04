Présentation d’IBM Cyber Fraud : transformer les enquêtes sur les fraudes grâce à l’IA

Alors que la fraude gagne en ampleur et en complexité, les entreprises ont besoin d’une nouvelle approche en matière d’enquête. IBM Cyber Fraud apporte une intelligence assistée par l’IA pour aider les équipes à agir plus rapidement et en toute confiance.
À l’occasion de la conférence IBM Think 2026, nous annonçons la préversion privée d’IBM Cyber Fraud, une nouvelle solution d’enquête sur la fraude assistée par l’IA conçue pour aider les entreprises à passer d’enquêtes manuelles et fragmentées à des opérations plus rapides et plus intelligentes.
À mesure que les paiements numériques continuent de se développer, l’ampleur et la sophistication de la fraude augmentent également. Les établissements financiers ont réalisé des progrès considérables en matière de détection des fraudes, mais nombre d’entre eux sont encore limités par les étapes ultérieures.
Aujourd’hui, les équipes chargées de la lutte contre la fraude doivent souvent jongler entre plusieurs systèmes disjoints, recueillir manuellement des données et reconstituer des informations avant de pouvoir prendre une décision. Ce processus peut prendre des jours, voire des semaines, ce qui retarde les délais de réponse, augmente les coûts opérationnels et expose les entreprises à un risque permanent.
Chez IBM, nous voyons là une opportunité de changer radicalement la donne. IBM Cyber Fraud rassemble les données issues des systèmes de lutte contre la fraude, de paiement et de sécurité au sein d’une expérience d’enquête unifiée. En automatisant la collecte de données, en orchestrant les workflows et en permettant une analyse basée sur le langage naturel, cette solution permet aux enquêteurs de se concentrer sur l’essentiel : prendre des décisions éclairées.
Au lieu de passer d’un outil à l’autre et de reconstituer manuellement le contexte, les équipes peuvent travailler à partir d’un espace de travail d’enquête unique, ce qui accélère la résolution des cas et améliore la cohérence entre eux.
Avec IBM Cyber Fraud, les entreprises peuvent réduire le temps d’enquête jusqu’à 90 %1 tout en améliorant la qualité et la cohérence des décisions. Des enquêtes plus rapides entraînent une réponse plus rapide. Et une réponse plus rapide entraîne une réduction des pertes liées à la fraude, une meilleure expérience client et une utilisation plus efficace des ressources.
En réduisant les efforts manuels nécessaires pour recueillir et corréler les données, Cyber Fraud permet aux enquêteurs de se consacrer aux analyses à plus forte valeur ajoutée plutôt qu’à des tâches répétitives. Ce changement augmente non seulement la productivité, mais aide également les entreprises à évoluer plus efficacement, en gérant des volumes croissants d’alertes sans augmentation proportionnelle des effectifs.
Tout aussi important, Cyber Fraud est conçu pour fonctionner avec les environnements existants. Il agit comme une couche d’enquête assistée par l’IA qui s’intègre aux systèmes actuels de gestion des dossiers et de détection de la fraude, éliminant ainsi le besoin d’approches coûteuses de remplacement complet.
IBM Cyber Fraud représente la prochaine étape dans l’évolution des opérations de lutte contre la fraude, où l’IA ne se contente pas de détecter les risques, mais soutient activement la manière dont les entreprises enquêtent et y répondent. Nous sommes ravis de commercialiser cette fonctionnalité et de collaborer avec nos clients alors que nous continuons à façonner l’avenir des enquêtes sur la fraude.
Découvrez l’accès anticipé à la prochaine préversion privée.
1 D’après les retours des participants à la préversion privée.