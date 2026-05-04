Présentation d’IBM Cyber Fraud : transformer les enquêtes sur les fraudes grâce à l’IA

À mesure que les paiements numériques continuent de se développer, l’ampleur et la sophistication de la fraude augmentent également. Les établissements financiers ont réalisé des progrès considérables en matière de détection des fraudes, mais nombre d’entre eux sont encore limités par les étapes ultérieures.

Aujourd’hui, les équipes chargées de la lutte contre la fraude doivent souvent jongler entre plusieurs systèmes disjoints, recueillir manuellement des données et reconstituer des informations avant de pouvoir prendre une décision. Ce processus peut prendre des jours, voire des semaines, ce qui retarde les délais de réponse, augmente les coûts opérationnels et expose les entreprises à un risque permanent.

Chez IBM, nous voyons là une opportunité de changer radicalement la donne. IBM Cyber Fraud rassemble les données issues des systèmes de lutte contre la fraude, de paiement et de sécurité au sein d’une expérience d’enquête unifiée. En automatisant la collecte de données, en orchestrant les workflows et en permettant une analyse basée sur le langage naturel, cette solution permet aux enquêteurs de se concentrer sur l’essentiel : prendre des décisions éclairées.

Au lieu de passer d’un outil à l’autre et de reconstituer manuellement le contexte, les équipes peuvent travailler à partir d’un espace de travail d’enquête unique, ce qui accélère la résolution des cas et améliore la cohérence entre eux.