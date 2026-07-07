IBM COBOL Elevate for z/OS : une nouvelle ère d’optimisation et de modernisation des applications COBOL

Les applications COBOL demeurent essentielles au fonctionnement de bon nombre des systèmes d’entreprise les plus importants au monde. Alors que les organisations poursuivent la modernisation de leurs environnements IT, elles font face à une pression croissante pour améliorer les performances applicatives, maintenir les logiciels à des niveaux pris en charge et réduire leur dépendance à l’égard de compétences spécialisées, tout en assurant la continuité des activités.

IBM COBOL Elevate for z/OS aide à relever ces défis en réunissant automatisation, analytique et fonctionnalités assistées par l’IA au sein d’une solution unique. Conçue pour les entreprises exécutant des applications COBOL sur IBM Z, cette solution contribue à simplifier les efforts de modernisation et vise à améliorer la qualité des applications, la productivité des développeurs ainsi que l’efficacité opérationnelle.

IBM z17 est la plateforme de référence du secteur pour les applications COBOL critiques, associant un matériel spécialisé à un compilateur COBOL de nouvelle génération pour offrir des performances, une résilience et une efficacité inégalées. Découvrez IBM COBOL Elevate avec le nouveau montage en rack et à châssis unique Z17, conçu pour maximiser la valeur de l’investissement existant et de tirer parti des nouvelles fonctionnalités COBOL afin d’accélérer le processus de modernisation.

Lisez le communiqué annonçant le z17 à châssis unique et montage en rack.

