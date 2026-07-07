IBM COBOL Elevate for z/OS : une nouvelle ère d’optimisation et de modernisation des applications COBOL

IBM présente IBM COBOL Elevate for z/OS, une solution complète conçue pour aider les entreprises à moderniser leurs applications COBOL critiques grâce à une optimisation automatisée des performances, des mises à niveau accélérées des compilateurs et des informations exploitables sur les performances.
Les applications COBOL demeurent essentielles au fonctionnement de bon nombre des systèmes d’entreprise les plus importants au monde. Alors que les organisations poursuivent la modernisation de leurs environnements IT, elles font face à une pression croissante pour améliorer les performances applicatives, maintenir les logiciels à des niveaux pris en charge et réduire leur dépendance à l’égard de compétences spécialisées, tout en assurant la continuité des activités.
IBM COBOL Elevate for z/OS aide à relever ces défis en réunissant automatisation, analytique et fonctionnalités assistées par l’IA au sein d’une solution unique. Conçue pour les entreprises exécutant des applications COBOL sur IBM Z, cette solution contribue à simplifier les efforts de modernisation et vise à améliorer la qualité des applications, la productivité des développeurs ainsi que l’efficacité opérationnelle.
IBM z17 est la plateforme de référence du secteur pour les applications COBOL critiques, associant un matériel spécialisé à un compilateur COBOL de nouvelle génération pour offrir des performances, une résilience et une efficacité inégalées. Découvrez IBM COBOL Elevate avec le nouveau montage en rack et à châssis unique Z17, conçu pour maximiser la valeur de l’investissement existant et de tirer parti des nouvelles fonctionnalités COBOL afin d’accélérer le processus de modernisation.
Lisez le communiqué annonçant le z17 à châssis unique et montage en rack.
IBM COBOL Elevate for z/OS est conçu pour réunir trois fonctionnalités complémentaires afin d’aider les entreprises à optimiser, mettre à niveau et rationaliser les performances des applications COBOL.
IBM COBOL Elevate for z/OS effectue une analyse préliminaire des performances afin de déterminer quels programmes COBOL nécessitent une optimisation. La solution est conçue pour identifier ces programmes grâce à une configuration simple et ponctuelle, et pour faciliter le processus d’optimisation. Les applications COBOL ainsi identifiées sont optimisées sans modification du code source, sans recompilation ni analyses de performance approfondies.
IBM COBOL Elevate est conçu pour réduire les opérations de test préalables au déploiement des modules COBOL optimisés, permettant aux entreprises de tirer une valeur supplémentaire des applications COBOL existantes.
La fonctionnalité de simplification des mises à niveau de compilateur vise à aider les entreprises à accélérer la migration vers les versions prises en charge du compilateur Enterprise COBOL.
Grâce à l’analyse automatisée de l’inventaire, aux évaluations de préparation, à la résolution assistée par l’IA et aux workflows guidés, les équipes peuvent mieux comprendre les dépendances applicatives, identifier les besoins de mise à niveau et anticiper les risques liés aux projets. Les entreprises sont ainsi mieux à même de maintenir leurs systèmes à jour tout en tirant parti des dernières innovations d’Enterprise COBOL et d’IBM Z.
Les analyses des performances aident les entreprises à identifier et à hiérarchiser les problèmes de performance potentiels directement dans le code source COBOL. En combinant des analyses statiques et dynamiques associées à des données d’exécution réelles, IBM COBOL Elevate fournit des recommandations exploitables qui permettent aux développeurs de se concentrer sur les problèmes identifiés ayant le plus d’impact. En reliant directement l’analyse au code source, les entreprises peuvent passer rapidement de l’identification à la résolution.
Les entreprises sont à la recherche de moyens pratiques pour moderniser les applications existantes tout en préservant la fiabilité et la résilience dont dépendent leurs activités.
IBM COBOL Elevate for z/OS est conçu pour aider à relever les principaux défis liés à la modernisation des applications COBOL en :
Ensemble, ces capacités visent à aider les organisations à moderniser leurs systèmes plus rapidement, tout en continuant à tirer parti de la logique métier et de la stabilité opérationnelle inhérentes à leurs applications COBOL.
IBM COBOL Elevate for z/OS 1.1 devrait être disponible à partir du 18 septembre 2026. Pour plus d’informations sur IBM COBOL Elevate for z/OS, contactez votre représentant IBM ou votre IBM Business Partner .