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Intelligence artificielle Automatisation informatique

Présentation d'IBM Cloud Key Protect dédié : conçu pour les Workload cloud à haute assurance

Isolement cryptographique et contrôle détenu par le client, dès la conception.

Publié le 19 mars 2026

Face à la pression croissante autour de la souveraineté des données, de l’auditabilité et de la conformité régionale, les responsables de la sécurité ont besoin d’une confiance absolue que leurs clés de chiffrement leur appartiennent uniquement, indisponibles pour le fournisseur de cloud ou toute partie extérieure.

IBM Cloud Key Protect Dedicated offre exactement ceci : un modèle « Keep Your Own Key » à locataire unique, un déploiement isolé-premier du service de gestion de clés cloud natif d’IBM avec des domaines HSM dédiés et un modèle de confiance strict et détenu par le client.

Key Protect Dedicated offre une assurance technique élevée en isolant cryptographiquement les clés des opérateurs cloud grâce à des HSM dédiés et un accès contrôlé par le client. Cette conception assure la séparation des tâches et garantit que seul le client peut accéder à ses clés de chiffrement ou les utiliser.

Aperçu : 6 capacités clés

IBM Cloud Key Protect Dedicated garantit la propriété et l'isolation des clés pour les charges de travail cloud les plus sensibles, tout en respectant les réglementations. Voici comment l’outil est conçu pour obtenir une assurance élevée à l’échelle.  

  1. Dédié par conception, cloud-native à grande échelle. Key Protect Dedicated vous propose une pile dédiée avec des domaines HSM dédiés pour une séparation de confiance et des limites par locataire—idéal pour les services financiers, la santé, le secteur public et d'autres environnements à haute assurance.
  2. Conservez votre propre clé (KYOK) = propriété totale des clés. Vous gardez le contrôle total des clés maîtresses/racines, ce qui complète BYOK et vous permet de répondre en toute confiance aux exigences strictes de en matière de souveraineté, d'audit et de résidence.
  3. Conteneurs confidentiels avec Intel ® TDX. Key Protect est conçu pour exécuter des services cryptographiques dans les conteneurs confidentiels Red Hat OpenShift, en s'appuyant sur les enclaves sécurisées Intel TDX pour aider à protéger les données en cours d'utilisation, et pas seulement au repos ou en transit.
  4. Assurance soutenue par HSM. Le service utilise des HSM FIPS 140-3 de niveau 4 (certifiés par le NIST) pour protéger les clés contre les menaces physiques et environnementales, conformément aux exigences réglementaires et d'entreprise les plus strictes.
  5. Des opérations axées sur l’hybride. Un plan de contrôle et un modèle d'API unifiés et orientés vers le nuage sont conçus pour fonctionner avec tous les modèles d'occupation et tous les fournisseurs (y compris Utimaco, Thales, Marvell) afin de réduire l'enfermement et de simplifier la modernisation.
  6. Excellence opérationnelle intégrée. L'échelle basée sur Kubernetes, la télémétrie solide et l'automatisation DevSecOps améliorent la résilience et l'onboarding tout en gardant les SLA et l'observabilité au premier plan.

Où il s’inscrit : 5 cas d’utilisation à forte valeur ajoutée

Nous avons rassemblé les schémas les plus courants que nous voyons chez les clients réglementés. Utilisez-les comme points de départ pour vos programmes et architectures de référence.

1) Services financiers : Isoler les données à haut risque et respecter les règles régionales

Les banques et les prestataires de services de paiement sont confrontés à des contrôles clés fragmentés, à des menaces initié/infrastructurelles et à des obligations régionales, comme DORA, C5, ISMAP et autres. Avec KYOK monolocataire et des domaines HSM dédiés, vous pouvez centraliser la gouvernance entre les paiements et les pipelines d’analyse — en faisant le lien entre héritage et cloud tout en vous alignant sur les exigences du FS Cloud et du PCI.

Le résultat : un contrôle renforcé, des audits plus propres, une modernisation plus sûre.

2) Santé : protégez les PHI grâce à une propriété et à un audit stricts

Les prestataires ont besoin d'un cryptage cohérent pour les dossiers médicaux électroniques, l'imagerie, la télé-santé et l'IA clinique, ainsi que de journaux précis pour les évaluations HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated offre des déploiements dédiés par région, une isolation des clés dédiée et une journalisation unifiée pour que vous sachiez toujours qui peut accéder à quoi—et pouvez le prouver.

Le résultat : une conformité simplifiée, moins de frictions en audit, un déploiement plus rapide des services de santé numériques.

3) IA générative gouvernée : clés de contrôle des modèles, des données et des artefacts

Les pipelines d'IA de la génération couvrent les lacs de données, les magasins vectoriels et les référentiels de modèles, souvent avec un cryptage incohérent et sans propriétaire unique. Appliquez BYOK/KYOK sur les actifs watsonx.ai et watsonx.data avec des clés dédiées et prises en charge par HSM pour garantir la traçabilité et la résidence tout en accélérant une posture RAG pré-approuvée.

Le résultat : une IA gouvernée avec moins de transferts de sécurité et des preuves plus claires.

4) IBM PowerVS (AIX et Linux) : Unifier le chiffrement pour les systèmes centraux

AIX, DB2, SAP et les sauvegardes mélangent souvent les méthodes sans responsable clairement identifié. Avec des domaines KYOK mono-locataires et HSM dédiés, des migrations LPAR sécurisées, la migration SAP vers le cloud et des opérations de reprise après sinistre/sauvegarde, tout en conservant les clés dans la région requise.

Le résultat : une adoption plus rapide de PowerVS avec un contrôle et une gouvernance vérifiables.

5) Applications cloud natives : Exploiter la plateforme et l'infrastructure en toute sécurité

Utilisez Key Protect dédié pour standardiser le chiffrement des bases de données, du stockage d'objets et des conteneurs — avec des garde-fous d'autorisation double pour des actions sensibles comme la suppression de clés ou les cérémonies de clé maître. Le résultat : moins d'erreurs de configuration, des audits plus propres et des délais de lancement qui passent de quelques semaines à quelques jours.

Lancez-vous

Key Protect Dedicated offre aux organisations la liberté de migrer rapidement vers le cloud, sans pour autant renoncer au contrôle de leurs clés, de leurs limites ou de leur confiance.

Découvrir IBM Cloud Key Protect

Lire la documentation pour commencer à utiliser le service

Vivek Kinra

Director, Product Management - IBM Cloud Platform, Security and Compliance | CISSP

Damneet Basak

Senior Product Manager - IBM Cloud Security