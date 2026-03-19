Présentation d'IBM Cloud Key Protect dédié : conçu pour les Workload cloud à haute assurance

Face à la pression croissante autour de la souveraineté des données, de l’auditabilité et de la conformité régionale, les responsables de la sécurité ont besoin d’une confiance absolue que leurs clés de chiffrement leur appartiennent uniquement, indisponibles pour le fournisseur de cloud ou toute partie extérieure.

IBM Cloud Key Protect Dedicated offre exactement ceci : un modèle « Keep Your Own Key » à locataire unique, un déploiement isolé-premier du service de gestion de clés cloud natif d’IBM avec des domaines HSM dédiés et un modèle de confiance strict et détenu par le client.

Key Protect Dedicated offre une assurance technique élevée en isolant cryptographiquement les clés des opérateurs cloud grâce à des HSM dédiés et un accès contrôlé par le client. Cette conception assure la séparation des tâches et garantit que seul le client peut accéder à ses clés de chiffrement ou les utiliser.