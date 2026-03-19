Présentation d'IBM Cloud Key Protect dédié : conçu pour les Workload cloud à haute assurance

Isolement cryptographique et contrôle détenu par le client, dès la conception.
Face à la pression croissante autour de la souveraineté des données, de l’auditabilité et de la conformité régionale, les responsables de la sécurité ont besoin d’une confiance absolue que leurs clés de chiffrement leur appartiennent uniquement, indisponibles pour le fournisseur de cloud ou toute partie extérieure.
IBM Cloud Key Protect Dedicated offre exactement ceci : un modèle « Keep Your Own Key » à locataire unique, un déploiement isolé-premier du service de gestion de clés cloud natif d’IBM avec des domaines HSM dédiés et un modèle de confiance strict et détenu par le client.
Key Protect Dedicated offre une assurance technique élevée en isolant cryptographiquement les clés des opérateurs cloud grâce à des HSM dédiés et un accès contrôlé par le client. Cette conception assure la séparation des tâches et garantit que seul le client peut accéder à ses clés de chiffrement ou les utiliser.
IBM Cloud Key Protect Dedicated garantit la propriété et l'isolation des clés pour les charges de travail cloud les plus sensibles, tout en respectant les réglementations. Voici comment l’outil est conçu pour obtenir une assurance élevée à l’échelle.
Nous avons rassemblé les schémas les plus courants que nous voyons chez les clients réglementés. Utilisez-les comme points de départ pour vos programmes et architectures de référence.
Les banques et les prestataires de services de paiement sont confrontés à des contrôles clés fragmentés, à des menaces initié/infrastructurelles et à des obligations régionales, comme DORA, C5, ISMAP et autres. Avec KYOK monolocataire et des domaines HSM dédiés, vous pouvez centraliser la gouvernance entre les paiements et les pipelines d’analyse — en faisant le lien entre héritage et cloud tout en vous alignant sur les exigences du FS Cloud et du PCI.
Le résultat : un contrôle renforcé, des audits plus propres, une modernisation plus sûre.
Les prestataires ont besoin d'un cryptage cohérent pour les dossiers médicaux électroniques, l'imagerie, la télé-santé et l'IA clinique, ainsi que de journaux précis pour les évaluations HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated offre des déploiements dédiés par région, une isolation des clés dédiée et une journalisation unifiée pour que vous sachiez toujours qui peut accéder à quoi—et pouvez le prouver.
Le résultat : une conformité simplifiée, moins de frictions en audit, un déploiement plus rapide des services de santé numériques.
Les pipelines d'IA de la génération couvrent les lacs de données, les magasins vectoriels et les référentiels de modèles, souvent avec un cryptage incohérent et sans propriétaire unique. Appliquez BYOK/KYOK sur les actifs watsonx.ai et watsonx.data avec des clés dédiées et prises en charge par HSM pour garantir la traçabilité et la résidence tout en accélérant une posture RAG pré-approuvée.
Le résultat : une IA gouvernée avec moins de transferts de sécurité et des preuves plus claires.
AIX, DB2, SAP et les sauvegardes mélangent souvent les méthodes sans responsable clairement identifié. Avec des domaines KYOK mono-locataires et HSM dédiés, des migrations LPAR sécurisées, la migration SAP vers le cloud et des opérations de reprise après sinistre/sauvegarde, tout en conservant les clés dans la région requise.
Le résultat : une adoption plus rapide de PowerVS avec un contrôle et une gouvernance vérifiables.
Utilisez Key Protect dédié pour standardiser le chiffrement des bases de données, du stockage d'objets et des conteneurs — avec des garde-fous d'autorisation double pour des actions sensibles comme la suppression de clés ou les cérémonies de clé maître. Le résultat : moins d'erreurs de configuration, des audits plus propres et des délais de lancement qui passent de quelques semaines à quelques jours.
Key Protect Dedicated offre aux organisations la liberté de migrer rapidement vers le cloud, sans pour autant renoncer au contrôle de leurs clés, de leurs limites ou de leur confiance.
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