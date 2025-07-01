Les entreprises de toutes tailles font face à une pression croissante pour déplacer de grands volumes de données rapidement, en toute sécurité et de manière fiable. Qu'il s'agisse de soutenir des équipes distribuées, de permettre une collaboration à distance ou d'automatiser des transferts de fichiers urgents, la nécessité d'un transfert de données efficace n'a jamais été aussi essentielle.

Mais toutes les organisations ne sont pas prêtes à commencer par un déploiement d'entreprise à grande échelle dès le premier jour. De nombreux services au sein des grandes entreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME), recherchent un moyen plus simple et plus rentable de se lancer. Qu'il s'agisse d'une équipe média partageant des actifs haute résolution, d'une unité de recherche qui déplace des ensembles de données ou d'une PME qui essaie de rationaliser les workflows de base, ces équipes ont besoin d'une solution qui leur convient là où elles se trouvent, sans compromettre la rapidité ou la sécurité.