Présentation d’IBM Aspera Lite : transfert rapide de fichiers pour des cas d’utilisation ciblés et évolutifs

1er juillet 2025

 

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

IBM

Les entreprises de toutes tailles font face à une pression croissante pour déplacer de grands volumes de données rapidement, en toute sécurité et de manière fiable. Qu'il s'agisse de soutenir des équipes distribuées, de permettre une collaboration à distance ou d'automatiser des transferts de fichiers urgents, la nécessité d'un transfert de données efficace n'a jamais été aussi essentielle.

Mais toutes les organisations ne sont pas prêtes à commencer par un déploiement d'entreprise à grande échelle dès le premier jour. De nombreux services au sein des grandes entreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME), recherchent un moyen plus simple et plus rentable de se lancer. Qu'il s'agisse d'une équipe média partageant des actifs haute résolution, d'une unité de recherche qui déplace des ensembles de données ou d'une PME qui essaie de rationaliser les workflows de base, ces équipes ont besoin d'une solution qui leur convient là où elles se trouvent, sans compromettre la rapidité ou la sécurité.

C’est là qu’IBM Aspera Lite entre en jeu

Aspera Lite est une solution de transfert de fichiers sur site par abonnement, conçue spécifiquement pour les déploiements ciblés d'entrée de gamme. Il offre la puissance de la technologie brevetée FASP® d'IBM Aspera, qui garantit des transferts de fichiers rapides, sécurisés et prévisibles, pour les petites équipes, les départements ou les organisations qui commencent à s'orienter vers des flux de données plus avancés.

Avec Aspera Lite, vous pouvez :

  • Partager et recevoir rapidement des fichiers volumineux sans limites de taille ou de distance
  • Automatiser les transferts de routine pour réduire les efforts manuels
  • Activer la collaboration à grande vitesse entre les utilisateurs distribués
  • Commencer petit et évoluer au fur et à mesure de l’évolution de vos besoins en transfert de données

Que vous soyez un département d'une grande entreprise ou une PME disposant de peu de ressources informatiques, Aspera Lite vous offre un moyen rapide, sécurisé et évolutif de moderniser les transferts de fichiers, selon vos conditions.

Conçu pour les équipes ayant des besoins croissants en matière de données

De nombreuses organisations ont besoin de transferts de fichiers sécurisés à grande vitesse, mais n'ont peut-être pas besoin de modèles de déploiement plus vastes, ou ne sont pas prêtes à le faire. IBM Aspera Lite répond à ce besoin avec une offre évolutive qui prend en charge :

  • Une collaboration de base et le partage de données à partir de centres de données locaux
  • L'automatisation simple pour le transfert de données entre des sites sur site et avec des partenaires
  • Le déploiement et la gestion faciles par des équipes informatiques restreintes
  • Des performances à grande vitesse qui surpassent les outils MFT classiques

Conditionnement simplifié

IBM Aspera Lite comprend une collection organisée de composants, sélectionnés pour assurer un transfert et un partage de fichiers rapides et sécurisés :

  • Point de terminaison IBM Aspera High-Speed Transfer : le moteur principal qui permet des transferts sécurisés et à grande vitesse entre les points de terminaison grâce à la technologie FASP d’Aspera
  • IBM Aspera Faspex : facilite l'échange de fichiers sécurisé, basé sur des packages, grâce à une interface Web intuitive et des workflows de type e-mail
  • IBM Aspera Shares : permet aux utilisateurs de parcourir, d’accéder et de partager des fichiers sur un stockage distribué via une interface web simple.
  • IBM Aspera Console : offre une surveillance, une automatisation et un contrôle centralisés pour tous les transferts
  • IBM Aspera Proxy : permet des transferts de fichiers sécurisés via des pare-feu en masquant les adresses IP internes et en assurant le contrôle des accès
  • IBM Aspera HTTP Gateway : prend en charge les transferts HTTPS basés sur un navigateur pour les utilisateurs dans des environnements restreints ou sans logiciel installé

Vous pouvez choisir parmi trois options de bande passante :100 Mbit/s, 500 Mbit/s ou 1 Gbit/s, en fonction de leurs besoins en termes de performance. Tous les niveaux comprennent un volume de transfert de données illimité et sont proposés sous licence par le biais d’abonnements annuels à durée déterminée.

3 impacts clés sur l’entreprise

  1. Collaboration accélérée : permet aux équipes et aux partenaires d’échanger des fichiers volumineux rapidement et de manière fiable, réduisant ainsi les délais des projets
  2. Réduction des frais généraux opérationnels : simplifie la gestion et l’automatisation, facilitant ainsi le déploiement et l’utilisation, même avec des ressources techniques limitées
  3. Prévisibilité et flexibilité des coûts : offre une tarification à durée fixe avec un transfert de données illimité, éliminant les frais d’utilisation variables et permettant de gérer les budgets en toute confiance

Élargir la portée d’IBM Aspera

IBM Aspera Lite apporte la puissance de la technologie de transfert de fichiers à grande vitesse d'Aspera à de nouveaux segments et cas d'utilisation. Elle offre un point d’entrée stratégique qui peut s’adapter à des déploiements plus larges et à des écosystèmes de partenaires collaboratifs au fil du temps.

En répondant aux besoins des entreprises ayant des workloads plus modestes et des budgets plus serrés, Aspera Lite complète le portefeuille d'IBM Aspera.

Lancez-vous avec IBM Aspera Lite

Prêt(e) à simplifier vos transferts de fichiers ? IBM Aspera Lite est désormais disponible en tant que solution mondiale, basée sur un abonnement, pour un transfert de données rapide et sécurisé. Les informations de commande, la documentation et les ressources d'assistance sont disponibles sur IBM Documentation.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant IBM ou consultez la page produit IBM Aspera.

