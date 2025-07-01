1er juillet 2025
Les entreprises de toutes tailles font face à une pression croissante pour déplacer de grands volumes de données rapidement, en toute sécurité et de manière fiable. Qu'il s'agisse de soutenir des équipes distribuées, de permettre une collaboration à distance ou d'automatiser des transferts de fichiers urgents, la nécessité d'un transfert de données efficace n'a jamais été aussi essentielle.
Mais toutes les organisations ne sont pas prêtes à commencer par un déploiement d'entreprise à grande échelle dès le premier jour. De nombreux services au sein des grandes entreprises, ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME), recherchent un moyen plus simple et plus rentable de se lancer. Qu'il s'agisse d'une équipe média partageant des actifs haute résolution, d'une unité de recherche qui déplace des ensembles de données ou d'une PME qui essaie de rationaliser les workflows de base, ces équipes ont besoin d'une solution qui leur convient là où elles se trouvent, sans compromettre la rapidité ou la sécurité.
Aspera Lite est une solution de transfert de fichiers sur site par abonnement, conçue spécifiquement pour les déploiements ciblés d'entrée de gamme. Il offre la puissance de la technologie brevetée FASP® d'IBM Aspera, qui garantit des transferts de fichiers rapides, sécurisés et prévisibles, pour les petites équipes, les départements ou les organisations qui commencent à s'orienter vers des flux de données plus avancés.
Avec Aspera Lite, vous pouvez :
Que vous soyez un département d'une grande entreprise ou une PME disposant de peu de ressources informatiques, Aspera Lite vous offre un moyen rapide, sécurisé et évolutif de moderniser les transferts de fichiers, selon vos conditions.
De nombreuses organisations ont besoin de transferts de fichiers sécurisés à grande vitesse, mais n'ont peut-être pas besoin de modèles de déploiement plus vastes, ou ne sont pas prêtes à le faire. IBM Aspera Lite répond à ce besoin avec une offre évolutive qui prend en charge :
IBM Aspera Lite comprend une collection organisée de composants, sélectionnés pour assurer un transfert et un partage de fichiers rapides et sécurisés :
Vous pouvez choisir parmi trois options de bande passante :100 Mbit/s, 500 Mbit/s ou 1 Gbit/s, en fonction de leurs besoins en termes de performance. Tous les niveaux comprennent un volume de transfert de données illimité et sont proposés sous licence par le biais d’abonnements annuels à durée déterminée.
IBM Aspera Lite apporte la puissance de la technologie de transfert de fichiers à grande vitesse d'Aspera à de nouveaux segments et cas d'utilisation. Elle offre un point d’entrée stratégique qui peut s’adapter à des déploiements plus larges et à des écosystèmes de partenaires collaboratifs au fil du temps.
En répondant aux besoins des entreprises ayant des workloads plus modestes et des budgets plus serrés, Aspera Lite complète le portefeuille d'IBM Aspera.
Prêt(e) à simplifier vos transferts de fichiers ? IBM Aspera Lite est désormais disponible en tant que solution mondiale, basée sur un abonnement, pour un transfert de données rapide et sécurisé. Les informations de commande, la documentation et les ressources d'assistance sont disponibles sur IBM Documentation.
Pour en savoir plus, contactez votre représentant IBM ou consultez la page produit IBM Aspera.