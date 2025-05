Introduction de la haute disponibilité sur IBM Cloud for VCF en tant que service : améliorer la résilience et la disponibilité pour les workloads critiques

Le VCF as a Service avec haute disponibilité d’IBM permet aux entreprises de déployer des workloads avec confiance, sachant que l’infrastructure est conçue pour maintenir les applications disponibles et fonctionner de manière optimale, même en cas d’interruption. Que vous ayez besoin d’un réseau étendu pour la distribution des charges, ou de workloads complets pour des capacités de basculement complètes, VCF as a Service offre la flexibilité, l’évolutivité et les performances dont vous avez besoin.

Avec VCF as a Service et IBM Cloud, vous pouvez rapidement déployer des workloads stratégiques hautement disponibles dans un environnement fiable, tout en bénéficiant de modèles de tarification avantageux et d’un support inégalé.

Découvrez l’avenir de la haute disponibilité avec VCF as a Service dès aujourd’hui, et laissez IBM gérer la complexité afin de vous concentrer sur ce qui compte le plus : votre entreprise.