Présentation de HCP Terraform optimisé par Infragraph : désormais disponible en préversion publique

Les environnements hybrides et multicloud créent des silos de données. HCP Terraform optimisé par Infragraph fournit une source d’information unique pour aider à optimiser et sécuriser l’infrastructure.
La migration vers le cloud était censée faciliter le provisionnement et la gestion de l’infrastructure. Pour de nombreuses entreprises, la réalité est plus complexe. De nouveaux problèmes sont apparus, qui compromettent la vitesse, la sécurité et l’évolutivité du cloud.
Prenons l’état « normal » des entreprises aujourd’hui : les données d’infrastructure sont stockées dans des silos. En conséquence, il est rare d’avoir une vue d’ensemble unifiée de ce qui se passe dans les environnements hybrides et multicloud. Au lieu de cela, les équipes de plateforme bricolent elles-mêmes une solution ou finissent par acheter différents outils complémentaires, ce qui ne fait qu’accroître la prolifération. Elles peinent à déterminer qui est propriétaire et responsable des différentes ressources. L’application des correctifs de sécurité et l’atténuation des risques deviennent plus difficiles, la complexité augmente et les coûts s’envolent.
C’est là qu’intervient HCP Terraform, optimisé par Infragraph. Graphique de connaissances centralisé et orienté événements, Infragraph offre la visibilité unifiée qui permet de se concentrer sur l’essentiel : donner aux entreprises les moyens de sécuriser et d’optimiser leur infrastructure. Les informations statiques sont remplacées par des mises à jour dynamiques, alimentées par des données provenant de l’ensemble du parc informatique de l’organisation. À l’avenir, cela fournira aux entreprises les bases nécessaires pour exploiter l’IA afin d’automatiser les workflows clés.
À l’occasion de la conférence IBM Think, nous sommes ravis d’annoncer que HCP Terraform optimisé par Infragraph sera disponible en préversion publique pour les clients HCP Terraform éligibles. Dans cet article, nous expliquerons pourquoi Infragraph est une ressource indispensable pour les équipes de plateforme qui doivent relever les défis toujours plus grands liés à la gestion d’infrastructures complexes à l’ère de l’IA. Nous détaillerons également comment les clients HCP Terraform peuvent commencer à utiliser cette fonctionnalité dès maintenant.
Pour les équipes chargées des plateformes, la vérité a longtemps été insaisissable. En moyenne, la plupart des entreprises utilisent cinq services ou plus pour gérer leur environnement cloud, selon une étude de HashiCorp.
Pour obtenir un instantané précis, il faut consolider les données provenant de tous les écosystèmes, workflows et applications, souvent à l’aide de processus manuels fastidieux. Au moment où elles sont prêtes à être analysées, les données sont déjà obsolètes. Cette vision statique ralentit les délais de réponse et entraîne des dépenses imprévues. Le problème ne s’améliore pas, d’autant plus que les changements d’infrastructure sont de plus en plus fréquents, que les failles se concrétisent plus rapidement et que les coûts deviennent hors de contrôle plus vite.
Ainsi, lorsque l’IA permet aux pirates de cibler des vulnérabilités avec une rapidité et une précision remarquables, toute faille de sécurité doit être détectée et corrigée en temps réel. Pour limiter les coûts, les équipes chargées des plateformes doivent enquêter sur les pics d’utilisation inattendus avant qu’ils n’enflent la facture. Mais au lieu d’alertes proactives, les approches traditionnelles de la gestion hybride et multicloud laissent souvent les entreprises avec ce qu’on appelle des « données sales » : des informations obsolètes provenant des serveurs, des machines virtuelles et des systèmes cloud.
Avec Infragraph, les actifs sont régulièrement mis à jour grâce à des connexions directes à chaque écosystème, Terraform Search étant également disponible pour des flux de données plus approfondis ou personnalisés. À mesure que les données arrivent sur AWS, Azure, GCP ou les systèmes sur site, Infragraph peut être mis à jour, offrant enfin aux équipes de plateforme la vision unifiée de l’infrastructure qu’elles recherchaient.
Correctifs cloud, gestion des dérives, conformité, reporting et audit : dans de nombreuses entreprises, ces processus essentiels restent encore ponctuels, manuels et excessivement coûteux. Le temps qui devrait être consacré à la détection proactive des problèmes est passé à parcourir des silos de données.
Même avec des capacités de sécurité et de gestion des données plus performantes, si les données sont dispersées, l’entreprise restera à la traîne lorsqu’il s’agit d’identifier, de corriger et de prévenir les problèmes. À l’instar des humains, sans remédier à la fragmentation sous-jacente des données, les agents d’IA peinent à naviguer entre les silos dans les environnements hybrides ou multicloud.
Infragraph offre une vision plus claire de l’allocation et de la propriété des ressources pour aider à optimiser les dépenses d’infrastructure. Les équipes CloudOps, de plateforme et de sécurité peuvent obtenir des informations grâce à des requêtes en langage naturel. Et alors que de plus en plus d’entreprises cherchent à adopter l’IA, Infragraph servira de base de connaissances unifiée pour alimenter des workflows automatisés et fiables.
Comme annoncé lors de la conférence IBM Think 2026, si vous êtes déjà client HCP Terraform, vous avez accès à la préversion publique de Terraform optimisé par Infragraph à compter du 8 mai 2026.
Commencez à utiliser Infragraph en vous connectant à votre organisation HCP, puis cliquez sur la vignette Infragraph pour configurer les connexions, définir des requêtes et ajouter des utilisateurs.