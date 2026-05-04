Présentation de HCP Terraform optimisé par Infragraph : désormais disponible en préversion publique

La migration vers le cloud était censée faciliter le provisionnement et la gestion de l’infrastructure. Pour de nombreuses entreprises, la réalité est plus complexe. De nouveaux problèmes sont apparus, qui compromettent la vitesse, la sécurité et l’évolutivité du cloud.

Prenons l’état « normal » des entreprises aujourd’hui : les données d’infrastructure sont stockées dans des silos. En conséquence, il est rare d’avoir une vue d’ensemble unifiée de ce qui se passe dans les environnements hybrides et multicloud. Au lieu de cela, les équipes de plateforme bricolent elles-mêmes une solution ou finissent par acheter différents outils complémentaires, ce qui ne fait qu’accroître la prolifération. Elles peinent à déterminer qui est propriétaire et responsable des différentes ressources. L’application des correctifs de sécurité et l’atténuation des risques deviennent plus difficiles, la complexité augmente et les coûts s’envolent.

C’est là qu’intervient HCP Terraform, optimisé par Infragraph. Graphique de connaissances centralisé et orienté événements, Infragraph offre la visibilité unifiée qui permet de se concentrer sur l’essentiel : donner aux entreprises les moyens de sécuriser et d’optimiser leur infrastructure. Les informations statiques sont remplacées par des mises à jour dynamiques, alimentées par des données provenant de l’ensemble du parc informatique de l’organisation. À l’avenir, cela fournira aux entreprises les bases nécessaires pour exploiter l’IA afin d’automatiser les workflows clés.

À l’occasion de la conférence IBM Think, nous sommes ravis d’annoncer que HCP Terraform optimisé par Infragraph sera disponible en préversion publique pour les clients HCP Terraform éligibles. Dans cet article, nous expliquerons pourquoi Infragraph est une ressource indispensable pour les équipes de plateforme qui doivent relever les défis toujours plus grands liés à la gestion d’infrastructures complexes à l’ère de l’IA. Nous détaillerons également comment les clients HCP Terraform peuvent commencer à utiliser cette fonctionnalité dès maintenant.