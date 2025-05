Présentation de GitLab Ultimate for IBM Z : des outils DevOps nouvelle génération pour IBM Z

Moderniser la chaîne d’outils en délaissant les gestionnaires de code source (SCM) obsolètes

en délaissant les gestionnaires de code source (SCM) obsolètes Réduire les coûts grâce à une réduction des frais généraux de licence et de maintenance

grâce à une réduction des frais généraux de licence et de maintenance Livrer des logiciels plus rapidement grâce à des workflows DevOps rationalisés et automatisés

grâce à des workflows DevOps rationalisés et automatisés Améliorer la qualité et la sécurité tout au long du cycle de vie des applications

tout au long du cycle de vie des applications Retenir les talents grâce à des outils de nouvelle génération

GitLab Ultimate for IBM Z est conçu pour prendre en charge les applications critiques et les technologies émergentes, y compris le développement alimenté par l’IA générative. En réduisant les silos, les transferts manuels et la fragmentation des outils, cette solution aide les entreprises à stimuler la productivité des développeurs tout en maintenant un faible coût total de possession (TCO). Ensemble, GitLab et IBM remodèlent la façon dont les entreprises conçoivent et déploient des logiciels sur IBM Z, modernisent le processus de développement du mainframe et font du DevOps une expérience véritablement unifiée dans toute l’entreprise.

« Nous avons le plaisir de travailler aux côtés d’IBM pour fournir GitLab Ultimate avec IBM Z afin de répondre aux besoins de workflows de développement mainframe modernes et efficaces, déclare Mike Flouton, vice-président de la gestion des produits chez GitLab. En combinant la puissante plateforme DevSecOps de GitLab et les principaux outils de développement mainframe d’IBM, cette solution conjointe offre aux équipes de développement une expérience unifiée pour moderniser leurs applications essentielles avec une vitesse et une sécurité cloud natives. »

En savoir plus sur notre page de produit

Consulter la page d’annonce IBM