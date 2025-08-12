Présentation des Flux dans Orchestrate : déverrouiller une IA agentique fiable et évolutive

Les flux sont particulièrement utiles dans les secteurs où la précision et la conformité ne sont pas négociables.

Dans le secteur des services financiers, par exemple, les flux peuvent automatiser le processus de bout en bout d’intégration d’un nouveau client (vérification d’identité, collecte de documentation, réalisation des évaluations de risques et déclenchement de contrôles de conformité), tout en veillant à ce que chaque étape respecte les directives réglementaires.

Dans le secteur de la santé, les flux peuvent prendre en charge l’admission des patients en extrayant les données des formulaires, en validant les coordonnées de l’assurance et en acheminant les informations vers les systèmes ou le personnel appropriés, réduisant ainsi les erreurs manuelles et améliorant le délai de traitement.

Dans la vente au détail et le commerce électronique, les flux peuvent rationaliser les mises à jour du stock, synchroniser les données produits sur toutes les plateformes et déclencher des alertes lorsque les niveaux de stocks tombent en-dessous de certains seuils, ce qui garantit une efficacité opérationnelle et une meilleure expérience client.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont les flux aident les entreprises à passer d’une automatisation réactive à une orchestration proactive.