Présentation des Flux dans Orchestrate : déverrouiller une IA agentique fiable et évolutive

12 août 2025
Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle fonctionnalité puissante dans watsonx Orchestrate :les Flux, un moyen structuré et fiable de guider les agents d’IA à travers des processus complexes comportant plusieurs étapes, avec précision et contrôle.
À mesure que les entreprises adoptent l’IA agentique pour automatiser des tâches plus sophistiquées, les besoins en matière de prévisibilité, de précision et de répétabilité deviennent critiques. C’est exactement ce que les flux sont censés fournir.
Les agents d’IA sont conçus pour interpréter les objectifs des utilisateurs et décider de manière autonome quels outils utiliser et comment les utiliser. Cette autonomie est puissante et permet aux agents de s’adapter en fonction du contexte, des données et même du raisonnement probabiliste. Mais lorsque les enjeux sont importants, comme la transformation de données sensibles, le traitement de données ou la coordination entre systèmes, il est impossible de laisser le hasard décider des résultats. C’est pourquoi watsonx Orchestrate utilise les flux pour guider le comportement des agents, garantissant que les actions sont à la fois intelligentes et fiables.
Les flux apportent un déterminisme à l’exécution agentique. Ils définissent exactement les outils à utiliser, dans quel ordre et dans quelles conditions. Lorsqu’un agent appelle un flux, il ne s’improvise pas, il suit un chemin réutilisable et défini intentionnellement. Cela signifie moins de surprises, plus de cohérence et une plus grande confiance dans chaque résultat.
Lorsqu’un agent appelle un flux :
Le flux est donc idéal pour :
De nombreux processus métier nécessitent plus d’une personne. Les flux permettent de créer facilement des expériences multi-utilisateurs dans une interface à agent unique, par exemple pour s’arrêter afin d’obtenir des approbations, pour notifier les parties prenantes ou pour acheminer des tâches vers la bonne personne au bon moment.
Et si les agents peuvent être guidés en langage naturel, les flux offrent une alternative plus fiable lorsque la précision est essentielle. Ils combinent les outils en une seule unité structurée qui garantit le bon fonctionnement du processus à chaque fois. Aujourd’hui, watsonx Orchestrate permet aux utilisateurs d’automatiser les tâches sans effort. Plus tard cette année, nous allons plus loin en introduisant la collaboration multi-utilisateurs pour déverrouiller de nouveaux niveaux de productivité d’équipe et d’automatisation partagée.
Les flux sont particulièrement utiles dans les secteurs où la précision et la conformité ne sont pas négociables.
Dans le secteur des services financiers, par exemple, les flux peuvent automatiser le processus de bout en bout d’intégration d’un nouveau client (vérification d’identité, collecte de documentation, réalisation des évaluations de risques et déclenchement de contrôles de conformité), tout en veillant à ce que chaque étape respecte les directives réglementaires.
Dans le secteur de la santé, les flux peuvent prendre en charge l’admission des patients en extrayant les données des formulaires, en validant les coordonnées de l’assurance et en acheminant les informations vers les systèmes ou le personnel appropriés, réduisant ainsi les erreurs manuelles et améliorant le délai de traitement.
Dans la vente au détail et le commerce électronique, les flux peuvent rationaliser les mises à jour du stock, synchroniser les données produits sur toutes les plateformes et déclencher des alertes lorsque les niveaux de stocks tombent en-dessous de certains seuils, ce qui garantit une efficacité opérationnelle et une meilleure expérience client.
Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont les flux aident les entreprises à passer d’une automatisation réactive à une orchestration proactive.
Ce lancement marque une étape majeure dans la façon dont les agents et les flux fonctionnent de concert dans watsonx Orchestrate, alliant la flexibilité des agents à la fiabilité des flux pour offrir une automatisation intelligente et évolutive.
Pour en savoir plus sur les flux d’agents sur watsonx Orchestrate, consultez la page Web de watsonx Orchestrate ou commencez votre essai gratuit de 30 jours.