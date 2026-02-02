IBM Expert Labs lance son offre de service d’IA pour Maximo Application Suite

Les équipes de maintenance sont souvent confrontées à des processus fragmentés, qui comportent des étapes manuelles pour vérifier le travail, allouer les ressources et recueillir des informations relatives aux défaillances. Les inefficacités allongent les délais pour les superviseurs et les ingénieurs, et limitent leur capacité à prioriser les activités de maintenance.

Ces offres de services sont conçues pour déployer rapidement les fonctionnalités d’IA pour Maximo là où cela est le plus important, afin d’améliorer la fiabilité des actifs et le reporting, d’éviter les efforts inutiles grâce à l’automatisation et de rationaliser les processus. Ces capacités réduisent les coûts, font gagner du temps et permettent aux équipes de maintenance de se concentrer sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. L’atelier de découverte Maximo AI aidera les entreprises à clarifier leurs besoins, à évaluer leurs capacités actuelles et à définir une vision pour leurs opérations de maintenance. L’atelier met en évidence les défis opérationnels et les cas d’utilisation de l’IA qui peuvent les résoudre.

Résultat : une architecture cible et une feuille de route montrant comment l’IA améliore les décisions, renforce la fiabilité et permet des gains mesurables.