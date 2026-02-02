Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM Expert Labs lance son offre de service d’IA pour Maximo Application Suite

IBM Expert Labs a le plaisir d’annoncer une série d’offres de services d’IA pour IBM Maximo Application Suite qui fourniront une approche unifiée pour soutenir les entreprises qui se lancent dans l’IA avec la suite.

Publié le 2 février 2026
Illustration numérique du workflow Maximo avec un ordinateur portable centré au premier plan et des lignes vers d'autres icônes
By Simon Melia , Jaydev Hari

IBM Expert Labs aidera les équipes à se concentrer sur des résultats commerciaux clairement définis en identifiant les défis de maintenance prioritaires et en préparant Maximo Application Suite pour y répondre.

Le parcours Maximo AI avec Expert Labs et les services proposés

Notre approche structurée, de la découverte au déploiement, garantit une création de valeur rapide et une transformation évolutive :

Parcours Maximo AI avec Expert Labs
Expert Labs propose des services clés conçus comme points d’entrée à valeur accélérée, adaptés à votre étape du parcours Maximo AI. Ces offres permettent de définir une feuille de route stratégique, de mettre en place Maximo AI et de déployer des cas d’utilisation prédéfinis.

  • Atelier de découverte Maximo AI : un engagement collaboratif pour évaluer vos besoins commerciaux et techniques et définir une architecture et une feuille de route stratégiques pour accélérer les résultats avec Maximo AI
  • Configurer et activer Maximo AI : configurer Maximo AI grâce à l’assistant Maximo AI pour déployer de nouveaux cas d’utilisation, stimuler la productivité et la croissance.
  • Configurer et construire des cas d’utilisation : déployer les cas d’utilisation définis lors de l’atelier ou mettre en œuvre rapidement nos cas d’utilisation prédéfinis en tirant parti des capacités de Maximo AI prêtes à l’emploi, pour fournir rapidement des solutions et permettre aux parties prenantes de les faire évoluer à l’échelle de l’entreprise.

Relever les défis de maintenance dans le cadre des opérations à forte intensité d’actifs

Les équipes de maintenance sont souvent confrontées à des processus fragmentés, qui comportent des étapes manuelles pour vérifier le travail, allouer les ressources et recueillir des informations relatives aux défaillances. Les inefficacités allongent les délais pour les superviseurs et les ingénieurs, et limitent leur capacité à prioriser les activités de maintenance.

Ces offres de services sont conçues pour déployer rapidement les fonctionnalités d’IA pour Maximo là où cela est le plus important, afin d’améliorer la fiabilité des actifs et le reporting, d’éviter les efforts inutiles grâce à l’automatisation et de rationaliser les processus. Ces capacités réduisent les coûts, font gagner du temps et permettent aux équipes de maintenance de se concentrer sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. L’atelier de découverte Maximo AI aidera les entreprises à clarifier leurs besoins, à évaluer leurs capacités actuelles et à définir une vision pour leurs opérations de maintenance. L’atelier met en évidence les défis opérationnels et les cas d’utilisation de l’IA qui peuvent les résoudre.

Résultat : une architecture cible et une feuille de route montrant comment l’IA améliore les décisions, renforce la fiabilité et permet des gains mesurables.

3 cas d’utilisation de la nouvelle fonctionnalité d’IA

Une fois le service Maximo AI en place, les entreprises peuvent déployer des capacités d’IA ciblées qui soutiennent les différents rôles de maintenance. Certains cas d’utilisation prêts à déployer d’IBM aident les équipes à déployer rapidement des solutions et à créer de la valeur.

Cas d’utilisation prêts à déployer proposés par Expert Labs :

  • Déployer une évaluation des bons d’intervention augmentée par l’IA avec l’Assistant Maximo : améliore la qualité de révision des bons d’intervention en simplifiant la récupération d’informations, en validant les détails des bons d’intervention et en orientant les actions de suivi requises.
  • Déployer la détection et la résolution des bons d’intervention en double avec Maximo AI Service : réduit les efforts et l’allocation de ressources inutiles en identifiant et en résolvant plusieurs bons d’intervention créés pour le même problème d’actif.
  • Déployer les codes de défaillance manquants recommandés avec Maximo AI Service : améliore la fiabilité à long terme en analysant les bons des interventions réalisées et en recommandant des codes de défaillance précis, qui renforcent le reporting et la planification de la maintenance.

Commencer dès aujourd'hui

Participez à l’atelier de découverte IBM Maximo Application Suite AI pour découvrir comment l’IA et IBM Maximo peuvent faire progresser votre approche de la gestion des actifs sous différents aspects : maintenance, fiabilité, opérations et durabilité.

S’inscrire à l’atelier

Simon Melia

Business Unit Executive, WW Expert Labs, ALM, B2Bi & ELM

Jaydev Hari

Product Manager