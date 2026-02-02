IBM Expert Labs lance son offre de service d’IA pour Maximo Application Suite

IBM Expert Labs a le plaisir d’annoncer une série d’offres de services d’IA pour IBM Maximo Application Suite qui fourniront une approche unifiée pour soutenir les entreprises qui se lancent dans l’IA avec la suite.
IBM Expert Labs aidera les équipes à se concentrer sur des résultats commerciaux clairement définis en identifiant les défis de maintenance prioritaires et en préparant Maximo Application Suite pour y répondre.
Notre approche structurée, de la découverte au déploiement, garantit une création de valeur rapide et une transformation évolutive :
Les équipes de maintenance sont souvent confrontées à des processus fragmentés, qui comportent des étapes manuelles pour vérifier le travail, allouer les ressources et recueillir des informations relatives aux défaillances. Les inefficacités allongent les délais pour les superviseurs et les ingénieurs, et limitent leur capacité à prioriser les activités de maintenance.
Ces offres de services sont conçues pour déployer rapidement les fonctionnalités d’IA pour Maximo là où cela est le plus important, afin d’améliorer la fiabilité des actifs et le reporting, d’éviter les efforts inutiles grâce à l’automatisation et de rationaliser les processus. Ces capacités réduisent les coûts, font gagner du temps et permettent aux équipes de maintenance de se concentrer sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. L’atelier de découverte Maximo AI aidera les entreprises à clarifier leurs besoins, à évaluer leurs capacités actuelles et à définir une vision pour leurs opérations de maintenance. L’atelier met en évidence les défis opérationnels et les cas d’utilisation de l’IA qui peuvent les résoudre.
Résultat : une architecture cible et une feuille de route montrant comment l’IA améliore les décisions, renforce la fiabilité et permet des gains mesurables.
Une fois le service Maximo AI en place, les entreprises peuvent déployer des capacités d’IA ciblées qui soutiennent les différents rôles de maintenance. Certains cas d’utilisation prêts à déployer d’IBM aident les équipes à déployer rapidement des solutions et à créer de la valeur.
Cas d’utilisation prêts à déployer proposés par Expert Labs :
Participez à l’atelier de découverte IBM Maximo Application Suite AI pour découvrir comment l’IA et IBM Maximo peuvent faire progresser votre approche de la gestion des actifs sous différents aspects : maintenance, fiabilité, opérations et durabilité.