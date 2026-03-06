Présentation de l’IA agentique pour la gestion des commandes avec IBM® Sterling OMS

En intégrant une IA avancée dans leurs systèmes de gestion des commandes (OMS) existants, les entreprises peuvent améliorer la prise de décision, optimiser les workflows et améliorer la productivité globale, sans avoir à procéder à une refonte complète du système.
L’arrivée prochaine de capacités d’IA agentique au sein du système de gestion des commandes IBM Sterling Order Management (OMS) apportera une IA agentique de pointe à la plateforme IBM Sterling OMS, intégrant l’intelligence de manière fluide tout au long du cycle de vie des commandes, tout en tirant parti de la base solide du système existant.
Grâce au nouveau module complémentaire IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, les utilisateurs peuvent améliorer la précision du traitement des commandes, rationaliser les opérations et optimiser l’expérience client dans des environnements omnicanaux complexes. La boîte à outils comprend des agents chargés des informations sur les commandes, de l’application des réductions, des annulations de commandes, de la segmentation des stocks et de l’évaluation des risques contractuels, chacun fournissant des renseignements ciblés pour réduire les erreurs, optimiser les décisions et préserver les revenus.
Remarque : La disponibilité générale des nouvelles capacités d’IA agentique dans le système IBM Sterling Order Management System (OMS) est prévue pour le 6 mars 2026, intégrant directement la prise de décision et l’automatisation avancées pilotées par l’IA dans la plateforme OMS.
Un des principaux avantages d’IBM Sterling OMS, piloté par l’IA, est sa capacité à effectuer un contrôle prédictif tout au long du cycle de vie des commandes. Les capacités piloté par l’IA permettent à votre équipe d’anticiper et de résoudre les éventuels goulots d’étranglement avant qu’ils ne surviennent, améliorant ainsi la rapidité et la précision du traitement des commandes.
Qu’il s’agisse de prévoir des retards potentiels dans la chaîne d’approvisionnement, d’identifier les ruptures de stock ou de prévoir les pics de demande des clients, les capacités d’IA permettent aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et fondées sur les données, plus rapidement et avec plus de confiance. L’analyse prédictive améliore non seulement l’efficacité opérationnelle, mais elle favorise aussi un service client proactif, aidant les entreprises à répondre aux attentes des clients tout en réduisant les risques d’erreurs coûteuses.
L’automatisation est une autre pierre angulaire de l’intégration de l’IA agentique. Avec cette version, les utilisateurs d’IBM Sterling OMS pourront automatiser les tâches routinières et répétitives qui, traditionnellement, mobilisaient des ressources humaines précieuses.
En automatisant ces processus, les entreprises peuvent libérer leurs employés pour qu’ils se consacrent à des tâches à plus grande valeur ajoutée, stimulant ainsi l’innovation et améliorant l’expérience client. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts, car l’IA prend en charge les tâches fastidieuses. Résultat, votre équipe évolue sans avoir besoin de ressources supplémentaires.
Imaginez une commande qui doit être acheminée vers un entrepôt spécifique en fonction des niveaux de stock, de la proximité et des frais d’expédition. Grâce aux capacités d’IA, ce processus de routage sera automatisé, garantissant que la commande soit traitée rapidement et efficacement, tout en réduisant les erreurs humaines et en optimisant les coûts d’expédition.
Le manque de transparence est une préoccupation courante liée à l’IA, en particulier dans les processus de prise de décision critique. Grâce à l’IA agentique, IBM Sterling OMS relève ce défi en proposant des décisions explicables. Cette fonctionnalité garantit que chaque décision prise par l’IA puisse être retracée, expliquée et comprise par les utilisateurs.
Par exemple, si une commande est retardée ou redirigée, le système d’IA fournira une explication de la manière et des raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Qu’il s’agisse de contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement, à la disponibilité des stocks ou à la logistique d’expédition, les utilisateurs auront accès aux raisons claires et compréhensibles qui sous-tendent chaque décision. Cette transparence favorise non seulement la confiance, mais elle permet également d’optimiser en permanence le système d’IA en fonction des commentaires et de l’évolution des conditions du marché.
Contrairement à d’autres systèmes nécessitant une refonte complète, l’IA agentique s’intègre de façon fluide à la base existante d’IBM Sterling OMS. Il n’est pas nécessaire de remplacer ou de reconstruire votre système de gestion des commandes : au contraire, vous l’améliorez avec des capacités d’IA qui apportent une valeur immédiate.
Pourquoi maintenant ? Alors que la transformation numérique continue de remodeler les secteurs, l’IA est apparue comme un moteur clé de l’innovation dans de nombreuses fonctions de l’entreprise, y compris la gestion des commandes. Les entreprises qui ont adopté l’IA en constatent déjà les avantages dans des domaines tels que l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la prévision de la demande et le traitement des commandes.
L’IA agentique pour IBM Sterling OMS est conçue pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises qui veulent garder une longueur d’avance. Il ne s’agit pas seulement de rendre les opérations plus rapides ou plus efficaces : il s’agit de donner aux entreprises les moyens de prendre de meilleures décisions, plus intelligentes, qui peuvent favoriser le succès à long terme. De plus, comme la solution s’intègre directement à l’infrastructure IBM Sterling OMS existante, elle permet aux entreprises de tirer parti de ces avantages sans devoir remplacer l’ensemble de leur système.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont l’IA agentique peut améliorer votre plateforme IBM Sterling OMS, vos processus de gestion des commandes et vos performances globales, contactez-nous dès aujourd’hui.
Nous sommes là pour vous aider à exploiter tout le potentiel de l’IA dans votre entreprise et vous guider tout au long du processus d’intégration de l’IA agentique dans votre environnement OMS existant.