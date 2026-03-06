Présentation de l’IA agentique pour la gestion des commandes avec IBM® Sterling OMS

L’arrivée prochaine de capacités d’IA agentique au sein du système de gestion des commandes IBM Sterling Order Management (OMS) apportera une IA agentique de pointe à la plateforme IBM Sterling OMS, intégrant l’intelligence de manière fluide tout au long du cycle de vie des commandes, tout en tirant parti de la base solide du système existant.

Grâce au nouveau module complémentaire IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On, les utilisateurs peuvent améliorer la précision du traitement des commandes, rationaliser les opérations et optimiser l’expérience client dans des environnements omnicanaux complexes. La boîte à outils comprend des agents chargés des informations sur les commandes, de l’application des réductions, des annulations de commandes, de la segmentation des stocks et de l’évaluation des risques contractuels, chacun fournissant des renseignements ciblés pour réduire les erreurs, optimiser les décisions et préserver les revenus.

Remarque : La disponibilité générale des nouvelles capacités d’IA agentique dans le système IBM Sterling Order Management System (OMS) est prévue pour le 6 mars 2026, intégrant directement la prise de décision et l’automatisation avancées pilotées par l’IA dans la plateforme OMS.